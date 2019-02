Javnost još pamti stravične scene premlaćivanja 18-godišnjakinje u zadarskom kafiću, a nedavno se dogodio isti takav monstruozni zločin. Usred bijela dana muškarac je bivšu suprugu metalnim utezima divljački izudarao po glavi, i to pred očima njihove maloljetne djece. Mladoj ženi život su spasili slučajni prolaznici, mladići koji su zaustavili njezina supruga.

Zbog premlaćivanja Mihaela Ivković ima višestruke frakture lubanje, 13 joj je puta šivana glava, a šaka joj je smrskana. Tražeći zaštitu, ekipu Provjerenog zvala je iz bolničkog kreveta.

Darku Kovačeviću Daruvarcu, čovjeku koji je divljački premlatio 18-godišnjakinju u Zadru, završava istražni pritvor, pa će od nedjelje do pravomoćnosti presude biti na slobodi. I dok javnost još uvijek pamti stravične scene njegova nasilja, slično se dogodilo prije nešto više od tjedan dana.

Epilog nedavnog premlaćivanja je 13 šavova na glavi, fraktura lubanje, rana i podljev ispod oka te potpuno smrskana desna šaka. Policija je to kvalificirala kao pokušaj ubojstva. Nasilnik je u zatvoru, a žena koja je sve to proživjela sada je u sigurnoj kući.

Nije prestajao udarati iako ga je molila da prestane

Ekipi Provjerenog Mihaela Ivković javila se netom prije odlaska u sigurnu kuću. Očajna, u potrazi za zaštitom i sigurnošću, nije imala druge nego svoju priču ispričati javnosti. Pred kamerom Provjerenog ispričala je mučne detalje dana kada ju je pred dvoje male djece bivši muž gotovo do smrti istukao metalnim utezima. Ranije je razmišljao o svećeničkom pozivu i tri je godine proveo u sjemeništu te završio teologiju.

"Nije prestajao, bez obzira na to što sam vikala 'upomoć!', molila da prestane, govorila da boli. Udarao je, udarao i u jednom me trenutku ugurao u gepek. Glava i tijelo bili su mi u gepeku, a noge su virile van", ispričala je Mihaela.

"Nije me ugurao u gepek s ciljem da me nekamo odveze. Nakon što me u njega ugurao, nastavio me po glavi mlatiti s tim utezima", dodala je.

Mihaela Ivković (Foto: Dnevnik.hr) - 1

Sve se to događalo ispred zgrade u kojoj je živjela, u automobilu u kojem su sjedili njihovi sinovi stari tri i pol i jednu i pol godinu. "Stariji se sin uznemirio i vrištao. Ja sam u tom trenutku dobivala udarce po glavi, nisam uopće uspjela doživjeti u kojem su oni stanju. Meni se tek kasnije počelo slijegati što se zaista dogodilo. Djeca su gledala dok me mlatio ispred auta, a kad me mlatio u gepeku, samo su čuli moje vriskove", kroz suze je ispričala Mihaela.

Još se ne zna u kakvom će joj stanju biti šaka

Posljedice premlaćivanja višestruki su prijelomi lubanje, 13 rana za šivanje, zaostali komadići metala u glavi, potpuno smrskana desna šaka te rana i podljev ispod oka.

"Pokušavala sam se zaštititi dok me mlatio po glavi i on je u tom trenutku zamahnuo i smrkao mi ruku. Doktor je rekao da nema smisla operirati prste kao prste jer su kosti smrskane, nego su mi ugrađene šipke i šest tjedana ruka mi mora biti u gipsu, a onda ćemo vidjeti kakva će biti funkcionalnost ruke", rekla je Mihaela.

Policija je kao dokazni materijal uzela sve što je prošlog četvrtka, kada se premlaćivanje dogodilo, Mihaela imala na sebi. Na temperaturi oko nule iz bolnice je, kako bi razgovarala s ekipom Provjerenog, izašla u posuđenoj jakni, šlapama i tankoj pidžami.

Mato Barišić i Mihaela Ivković (Foto: Dnevnik.hr)

Kada je mislila da je napokon gotovo, on ju je ponovno počeo tući

Cijeli je napad, tvrdi Mihaela, trajao tek nekoliko minuta. Nisu se čak ni svađali niti išta ružno rekli jedno drugome.

"Rekao mi je da mi treba vratiti dječju robicu koja je ostala kod njega. Otvorio je gepek, izvadio vrećicu s robicom. Ja sam se okrenula od njega i krenula natrag prema zgradi i stanu. Počeo je vikati za mnom: 'Hej, čekaj, imam još jednu'", ispričala je.

"Ja sam se okrenula i vidjela da drži još jednu vrećicu u ruci. On je njome zamahnuo i udario me po glavi. Nakon tog prvog udarca samo je nastavio udarati", nastavila je s pričom te dodala da su u vrećici bili utezi koji se stavljaju na šipke na spravama za vježbanje.

"Ja nemam udarce po leđima, ramenima, nogama. On je ciljao samo glavu i s obzirom na to da je imao utege u vrećici i da me namamio, vidi se da je sve isplanirao. Također, nije mi uplatio alimentaciju za djecu taj mjesec, po čemu se također vidi da je planirao ubojstvo", dodala je.

Mihaela Ivković (Foto: Dnevnik.hr) - 4

Za razliku od slučaja premlaćivanja u Zadru, ovog puta prolaznici nisu samo gledali, već Mihaela upravo njima duguje život. Naime, divljačko iživljavanje nad njom zaustavila su dva mladića.

"Naišli su neki dečki. On me još jednom udario i trznuo se, okrenuo se i dečki su ga, kad su vidjeli da on ne namjerava stati, fizički udaljili od mene, što sam ja iskoristila za bijeg i pobjegla pred ulaz", rekla je.

Susjed je zatim pozvao hitnu pomoć i policiju. Iako su Mihaeli cijelo vrijeme govorili da se smiri i da mora paziti na zdravlje, ona ih je samo molila da nađu njezinu djecu. Suprug je iste noći uhićen na području Osječko-baranjske županije. Određen mu je pritvor te ga se tereti za pokušaj ubojstva.

Sklonište za ženu i djecu neprekidno popunjeno

Anita Matijević iz Ravnateljstva policije rekla je da je u prošlih desetak godina ubijeno 186 žena, tj. nešto više od 18 godišnje. "U otprilike 50 posto slučajeva počinitelji su bili partneri žrtve", dodala je Matijević.

Broj žrtava s godinama pada pa je 2018. godine, u kojoj su ubijene četiri žene, zabilježen najmanji broj ubojstava žena u posljednjih deset godina. Prije tri je godine ta brojka bila tri puta veća.

Mr. sc. Željka Barić, ravnateljica Doma Duga Zagreb, godinama radi u ustanovi koja pomaže ne samo žrtvama već i počiniteljima u rehabilitaciji. Tvrdi da količina posla koji oni imaju ne prati MUP-ovu statistiku.

"Meni se čini da postoji porast, i to negdje s 2017. na 2018. Sklonište je u posljednjih godinu dana neprekidno popunjeno", rekla je Barić.

Podaci policije govore da pada učestalost nasilja u obitelji koja su kvalificirana kao prekršaji. Međutim, povećao se broj kaznenih djela prema bliskim osobama, najčešće prema ženama, i to u vidu tjelesnih ozljeda i prijetnji.

"Možda zbog toga što više govorimo o tome i mislim da je dobro da o tome pričamo i da sa svakim razgovorom o ovoj temi potaknemo žrtve da to prijave", rekla je Matijević.

Tako je i Mihaela, nakon onog što joj se dogodilo, sve odmah podijelila na društvenoj mreži. To nije učinila zato što želi pozornost, nego zato što joj je potrebna sigurnost.

Objava Mihaele Ivković na društvenoj mreži (Foto: Dnevnik.hr)

"Nažalost, ova je žrtva došla do one gornje granice, kada se bojite za vlastiti život", rekla je Barić. Zašto je trpjela? Zašto nije prijavila? To su samo neka od pitanja koja se redovito u ovakvim slučajevima postavljaju na društvenim mrežama. Umjesto podrške žrtvi traži se njezina odgovornost.

"Saznala sam da je njegova mama rekla da i ja snosim dio krivice za ovo što mi se dogodilo jer je bio isprovociran mojim dosadašnjim postupcima, tj. time što sam ga prijavljivala socijalnoj službi. Radi se o tome da sam prijavila udarac iz devetog mjeseca i da me u osmom mjesecu pratio po kvartu", rekla je Mihaela te dodala da je napad prijavila, ali da se vezano za to ništa nije dogodilo.

Mora početi iznova, ali živi u strahu da će njezin suprug izaći iz zatvora

Iz bolnice je izašla pod lijekovima protiv bolova i tabletama za smirenje. Sada, nakon traume koju je doživjela, mora početi iznova.

"Inzistirala sam da primopredaja djece bude u Centru i uz nadzor policije, ne želim susret ni s kim od njih", rekla je nakon izlaska iz bolnice.

U pola sata pokupila je iz stana ostatke života i izašla s dva kofera. Njezin je suprug u pritvoru, no ona je u strahu što će biti kad izađe.

"Ja sam preživjela pa sam u strahu da bi za mjesec dana mogao biti vani. On nije završio započeto, živa sam. I sigurna sam da će me potražiti kad izađe", ispričala je.

Mihaela Ivković (Foto: Dnevnik.hr) - 2

Podaci policije pokazuju da Mihaela ima razloga za strah. "Velik je broj recidivista, osobito kad govorimo o prekršajima. Na 10 tisuća prekršaja imamo 2500 recidivista, što nam govori da nešto u kaznenoj politici treba mijenjati", rekla je Anita Matijević.

Teško je ne spomenuti vrlo sličan slučaj koji se dogodio u Zadru, slučaj Daruvarca koji je pred drugim ljudima premlatio 18-godišnju djevojku i koji bi, unatoč kazni od pet godina zatvora, u nedjelju trebao izaći van.

"Nadam se da će pravosuđe u ovom slučaju primijeniti najstrože zakonske mjere i ovo okarakterizirati kako treba, a ne uvjetno i blago, ne s nekim blagim kaznama koje drugima daju poruku da se tako može", rekla je mr. sc. Željka Barić.

Nakon svega, 26-godišnja Mihaela mora početi iznova. Mora napustiti nedavno pronađeni posao, stan u kojem je živjela i s djecom se skloniti u sigurnu kuću. Oni će se sada fizički, ali i psihički oporaviti. Zasad može barem malo odahnuti. Nasilnik koji ju je skoro ubio i dalje se nalazi u istražnom pritvoru.

