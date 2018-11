Vlada je oštrije krenula u borbu protiv nasilja nad ženama i u obitelji. Svakog sata u Hrvatskoj je zlostavljana jedna žena - sudeći po prijavama institucijama.

Istraživanja kažu - na jedno prijavljeno, dolazi još 10 neprijavljenih slučajeva nasilja u obitelji. Slijedi svjedočanstvo zlostavljane žene, nazvat ćemo je Marija.

"Udario me je po glavi, vukao i čupao za kosu, a kad sam se zajedno s bebom istrgnula i pobjegla, stigao nas je i gurnuo u ogradu. Vukući me za kosu dovukao nas je nazad u stan. Gađao me je stolcem, a ja sam skamenjena stajala s bebom u naručju."

Pravna pomoć i sigurno mjesto ženama u takvim situacijama od iznimne su važnosti. "Često dobivaju informacije da ne mogu ništa učiniti - od samog počinitelja nasilja, da neće moći pomoći ni sebi ni djeci, da će ju on uvijek pratiti gdjegod i da će joj uzet sve - i imovinu i djecu i tako dalje - što naravno nije točno. No žrtva često nije upućena", kazala je Željka Barić, ravnateljica Doma Duga u Zagrebu.

Nakon prijave policiji, zlostavljane žene sklonište i pomoć mogu dobiti u jednoj od 19 sigurnih kuća u Hrvatskoj. Poput Antonije. "Ubit ću te, ja bih mogao djecu sam odgajati, ali neću te ja ubiti. Ja ću s djecom gledati televiziju, a netko drugi će te ubiti. Bit će te po cijeloj Hrvatskoj u komadima."

"Ulaze u sudnicu srameći se"

Žrtve često osjećaju sram i krivnju. Strahuju od osude okoline. "To su žrtve koje jedine ulaze u sudnicu srameći se. Često misle da su krive za sve ono što je prethodilo, a naročito ako ćete ju početi pitati zašto si bila obučena, na takvom mjestu, zašto si pila piće...", kazala je Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda. "Nama su okrivljenici jako, jako zaštićeni u njihovim pravima da ih ne bi povrijedili".

Sustav je solidno posložen, ali provedba izostaje, poručuje. I kad konačno dođe do suđenja, žene su često prisiljene više puta iznova prepričavati svoje svjedočanstvo.

Poput ovog, žene koju ćemo nazvati Ivana. "Lupao mi je glavom u zid, gađao me tanjurima, šamarao me otvorenim dlanom, vukao za kosu, bacao na pod i udarao nogama. Nakon rođenja našeg sina, nije ga bilo briga za bebu i rekao mi je svaki put kada je plakao ako ga ne ušutkam, da će ga baciti kroz prozor jer on treba mir kad dođe doma."

"Kad nas nešto zaboli pa kada vas netko stalno ispituje i vi se stalno vraćate u stvari u traumu i film, naravno da vam je loše. Naravno da se hoćete rasplakati i onda se mislite - zašto me stalno netko pet puta istu stvar pita? Ne trebamo u zakonodavstvu više toliko ispitivati žrtve, a ukoliko vidite nezainteresiranost institucija i sustava - onda odustajete. Pogotovo ako traje dugi niz godina", dodala je Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda.

Više od 78% žrtava nasilja u obitelji u 2017 godini, bile su žene. "Ne skrivajte to u sebi, tražite pomoć, jer jednostavno, to samo raste, gomila se", poručuje Željka Barić, ravnateljica Doma Duga - Zagreb.

Što se statistike tiče - u 2017. godini u Hrvatskoj 8456 žena prijavilo je nasilje u obitelji. Ukupno su pokrenuta 8163 sudska postupka. Od ukupnog broja okrivljenika za počinjenje nasilja u obitelji, 78,40 % počinitelji su bili muškarci.

Tijekom prošle godine, ubijeno je 18 žena - njih 12 ubile su bliske osobe. U prvih 10 mjeseci ove godine ukupno sedam žena je ubijeno, od toga pet od strane bliskih osoba. Evo što je rekao premijer Andrej Plenković: "Poručujemo da je nasilje kršenje temeljnih ljudskih prava i sloboda svakog pojedinca, ali najčešće žena i djevojčica, te se obavezujemo sustavno i predano raditi na smanjenju nasilja u našem društvu kroz sve mehanizma koji nam stoje na raspolaganju."

