Lorena Gurlica, djevojka koju je u zadarskom kafiću ljetos pred očima mnogobrojnih promatrača brutalno pretukao Darko Kovačević Daruvarac, ekskluzivno za Provjereno odlučila je progovoriti o slučaju koji je šokirao Hrvatsku.

„Stvarno sam bila u šoku. Plakala sam kad sam to vidjela. Smeta mi što kad izađem ljudi gledaju u mene. Svi me prepoznaju, prilaze mi i pitaju jesam li to ja. Prije mene je već pretukao četiri cure, ja sam peta", kazala je Lorena.

Podsjetimo, Darko Kovačević Daruvarac (31), optužen da je u Zadru teško pretukao 18-godišnju Lorenu, prije nekoliko je dana izašao na slobodu jer je istekao zakonski rok koliko osoba može biti zadržana u pritvoru.

Brutalnoj tučnjavi svjedočila je cijela zemlja nakon što su objavljene snimke nadzorne kamere iz kafića u kojoj je djevojka pretučena.

S odlukom Suda da se opasna osoba pušta na slobodu ne mogu se pomiriti građani, koji su zbog toga jučer prosvjedovali u Zadru.

Majka pretučene djevojke u Dnevniku Nove TV kazala je da prima mnogobrojne prijetnje, koje redovito prijavljuje policiji.

„Sve su prijavljene policiji i policija zbilja reagira odmah i počinitelji su uhvaćeni. Zasad ih je troje i jedan je dva dana ležao u pritvoru. Prijetnje su uglavnom da se meni spremi sprovod. Uglavnom preko lažnih profila, Instagrama, ali policija svejedno dolazi do njih. Zasad ih je uhvaćeno troje“, kazala je Ana Gurlica.

