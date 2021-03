Njezina priča podsjeća na filmski scenarij. Predstavlja se kao medicinska sestra, prima ljude u bolnici, vadi krv, daje injekcije, uzima brisove. Javilo se još ljudi koje je nasamarila. Krala je obiteljsku zlatninu, uzela novac za lijekove koje nikad nije nabavila, ali ono što još uvijek nije jasno jest kako je uspjela prevariti sustav. Komora kaže da nije medicinska sestra, iz uprave KB-a Dubrava kažu da tamo nikad nije radila, a zaposlenici tvrde suprotno. Samo dan nakon što je ekipa Provjerenog došla do lažne medicinske sestre, u trag joj je ušla i policija.

Informacije govore da je lažna medicinska sestra prevarila sve - od Splita preko Senja i Rijeke, pa do Zagreba i Slavonije.

Davala je ljudima lijekove, injekcije, uzimala brisove za koronavirus na cesti, ulazila na odjele bolnica, obećavala brda i doline, varala, krala. No kako joj je to uspijevalo toliko dugo i je li u svemu bila sama?

Ekipa Provjerenog desetak dana pokušavala je doći do nje, no konačno su joj ušli u trag. ''Zašto bih ja trebala vama išta govoriti? Što bih ja sad trebala?'' pitala je najprije nakon što se javila na mobitel. Tvrdi da policija zna gdje je ona.

Javila se tek posljednjoj žrtvi u nizu, dok je pričao kako je i njemu ''pomagala". ''Nisam to shvatio dok nisam vidio vašu priču, mada mi je u jednom periodu bilo malo sumnjivo'', rekao nam je prvi svjedok.

''Ono što je ona nama napravila ne mogu vam ni objasniti'', kazala nam je druga žrtva prevarantice.

Elena i Toma kao palčići su proživjeli zagrebački potres u Petrovoj: ''92 dana samo sam čekala da mu pomirišem kosicu...''

Nisu se samo oni prepoznali u priči koju su nam prije dva tjedna ispričali Dražen i Renata već i deseci drugih ljudi. Draženu se predstavila kao glavna sestra na Rebru te da će pomoći njegovoj majci. Zavlačila ga je dva tjedna.

''Moja mama je na kemoterapiji. Ne mogu pričati o tome jer me nekako cijela ova situacija toliko potresla da je neizvjesno njezino zdravlje. Ne znam hoće li se živa izvući i jesu li ta dva tjedna bila presudna za njezino ozdravljenje'', govori Dražen Radovanović iz Zagreba.

Koristi tri imena

Navedena osoba koristi tri imena u predstavljanju. Poziva se na liječnike, poznanstva, veze. Isti ti doktori govore da ne znaju tko je ta žena.

''Ta osoba nije moj ni bliži niti daljnji prijatelj, ja sam prvi put razgovarao s njom kad je bila kod mene u ambulanti, a pozivala se na to da smo kućni prijatelji'', kaže dr. Ante Zvonimir Golem, kirurg KBC-a Zagreb.

Prilazi ljudima s teškim zdravstvenim stanjima, obećava pomoć, ulazi im u živote, izvlači novac, krade i bježi. Takav je slučaj pacijentice koja ima rak gušterače. U godinu dana pala je s 80 na 40 kilograma. Očajna je, jedva govori.

''Rekla mi je da će mi ona uzeti markere, da ima vezu na Rebru i da se nađemo u kafiću. Tamo je bio još jedan gospodin koji je imao probleme s leđima i ona mu je dala injekcije valjda tamo u kafiću, u WC-u, jer s nama u bolnicu nije išao. Rekao je da neće u bolnicu, a ona ga je zvala kum'', rekla je baka.

Smatrala ju je anđelom, a ova ju pokrala

U medicinskoj sestri vidjela je anđela koji joj pomaže. Pozvala ju je da s djetetom dođe u njezin dom, a ona joj je pokrala obiteljsku zlatninu, dijamantni prsten, novac i pritom obećala vrhunskog kirurga iz Austrije koji će joj pomoći, od kojeg, naravno, ni traga.

Kako je Draženu govorila da ima veze na Rebru, tako je ovoj ženi govorila za KB Dubrava.

''Po KB-u Dubrava me vodila kao da je kod sebe doma'', dodaje baka.

Žrtva prevare lažne medicinske sestre - 1 Foto: Provjereno

Kaže da nije nimalo sumnjala. Na svoje je oči vidjela da tu ženu ondje poznaju.

''Nju su u bolnici znali, kažem vam. Ona me vodila u laboratorij na snimanje. Kolegica ju je pitala zašto šepa, rekla je da joj je štender od infuzije pao na palac i da je na bolovanju. Nisam sumnjala niti na sekundu'', govori baka.

Komora tvrdi drugačije

No u komori medicinskih sestara nema osobe ni pod jednim od tri imena kojima se predstavila.

U istoj toj bolnici gdje su dvije sestre uhićene jer su potkradale umiruće djelatnici tvrde da je radila s njima u šok-sobi. Oboljela je i s bolovanja se nije vratila. Tako kažu njezini kolege. A u isto vrijeme uprava KB-a Dubrava tvrdi da kod njih nikad nije radila.

Supruga našeg sugovornika teško je nastradala i završila na Rebru. ''Očito postoje nekakve informacije o mom broju, a u tom trenutku tko god vas nazove, sretni ste da dobijete ikakvu informaciju'’, priča nam.

Mato Barišić sa žrtvom prevare lažne medicinske sestre - 1 Foto: Provjereno

Očito je računala da nitko neće previše ispitivati nekoga tko, poput nje, nudi pomoć.

Šok od kojeg se teško oporavlja

Prošlog je ljeta tako ''ordinirala'' po okolici Splita. Ono što je joj priredila, tvrdi naša sugovornica, šok je od kojeg se još oporavlja.

Toga dana njezini su sinovi ostali su s bakom i otišli na sladoled, a sin je baki zaspao u krilu. Tada je nastupila lažna medicinska sestra.

''Rekla je mojoj mami da je ona medicinska sestra i da nešto nije dobro s djetetom. Zvučala je jako uvjerljivo i rekla je mojoj mami da malom ne reagiraju zjenice, da ona treba uzeti dijete i mama se tu jako, jako prepala'', govori.

Dječak završio u bolnici

Pozvali su hitnu i dječak je završio na višednevnom promatranju. Naime, isto dijete je kao beba imao tumor na mozgu i vidljiv rez na glavi. No malenom nije bilo ništa, dijete je samo spavalo.

''Razgovarala sam se jednim inspektorom koji mi je rekao da ne budem ljuta jer što ćemo time dobiti te da nam nije uzela neke novce, već nas je samo prevarila'', dodaje.

Mato Barišić sa žrtvom prevare lažne medicinske sestre - 2 Foto: Provjereno

Govorila im je da je malenom vadila krv, bila je slatkorječiva, pokušala izvući novac tako što je usred restorana rekla da je zaboravila novčanik. Na kraju je pobjegla iz apartmana ne plativši.

Uzela novac i nestala

Jednom je sugovorniku uzela 1500 kuna za neurostimulator za bolesnu suprugu koji, kako mu je rekla, može dobiti jeftinije. Uzela mu je čak i bris za koronu ispred traume u zagrebačkoj Draškovićevoj ulici.

''Iza bolnice mi je štapićem uzela bris iz nosa. Bilo mi je čudno, ali zbog mjera nisam razmišljao ništa negativno'', rekao je.

Lavina horor priča trudnica se ne zaustavlja: "Čula sam majke koje rađaju svoju djecu. Ja sam znala da moje neće ni zaplakati"

Njemu je rekla da živi u Draškovićevoj 55 te je otišao tamo provjeriti. No na toj adresi nitko nikad nije čuo za nju. Svi svjedoci opisuju je jednako.

''Imala je prljavu kosu, nema pola zubi i ima prljave nokte'', rekao je Dražen Radovanović. A uz sebe ima maloljetno dijete.

''To je dijete govorilo samo 'mama, volim te'. To je bilo jedino i bio je na igricama. Njihov odnos mi je bio čudan'', kaže Renata Raguž Beko, Draženova prijateljica.

Policija ju konačno pronašla

Informacije koje smo dobili i provjerili govore da su svojedobno bili u tretmanu majka/dijete u domu u Nazorovoj, ali da godinama ondje nisu viđeni.

''Ako si medicinska sestra, ne vodiš zapušteno dijete sa sobom. Njezino je dijete kompletno zapušteno, ima duge nokte, izgledalo je prljavo. To dijete treba maknuti s ceste, to tako ne može funkcionirati jer sutra će netko ozbiljno nastradati zbog toga'', rekla je naša sugovornica.

Nitko od ovih ljudi nije ju prijavio, osim Dražena i Renate. Tada su im rekli u policiji da nisu jedini i da to traje dugo. No neki slučajevi datiraju godinama unazad.

''Uhićenje je bilo 18. ožujka i ona se nalazi u pritvorskoj jedinici i posebno je izvješće podneseno nadležnom državnom odvjetništvu'', kaže Marija Goatti, PU zagrebačka.

Dijete je zbrinuto i o njemu brigu vodi Centar za socijalnu skrb. U detalje ne mogu ići, no zanimljivo je kako su je i gdje pronašli.

''Ona je mijenjala adresu, ali policija je došla do počinitelja. Zatekli smo ju tijekom prijevare'', dodaje Goatti. Nova potencijalna žrtva prijevare presudila je da se ona uhiti.

Slučajevi predani DORH-u

Svi slučajevi, a ima ih, sada su predani DORH-u. No to je, kaže Dražen, samo kap u moru prevarenih.

''Ljudi su to skrivali i nisu htjeli s time u javnost zbog osude ili pritiska. Ja taj strah nisam imao, vjerovao sam da ako se obratim vama ,da će to imati neki smisao, a da sve ostalo ne bi funkcioniralo i da bi to bio samo još jedan predmet koji bi završio u ladici i od kojeg nitko ne bi imao koristi'', rekao je Dražen.

Dražen Radovanović Foto: Provjereno

Koliko je sličnih poput Dražena, ali i svih ovih ljudi koji su u najtežim trenucima prihvatili pomoć? Pomoć koju nisu tražili, već im se sama nudila? Koliko je onih prevarenih, opljačkanih? Onih koji su izgubili dragocjeno vrijeme zbog žene koja im se lažno predstavljala?

Godinu dana od čuda u Petrovoj! Detaljna rekonstrukcija: Kako je izgledala herojska borba za spas beba koje su se tog jutra borile za život

''Ima ljudi koji nemaju za kruh, a daju zadnje novce za neke lijekove koje nikad ne dobiju'', kazala je baka.

Sada je u pritvoru. Čeka se podizanje optužnice. Nadajmo se i liječenje jer očito je da prevarantica i sama treba pomoć, kao i dijete koje je sve to vrijeme, silom prilika, sudjelovalo u prijevarama više desetaka ljudi diljem zemlje.

Emisiju gledajte četvrtkom od 22:15 na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr