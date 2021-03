Ova je priča posve bizarna. Doznali su njihova majka ima karcinom, a onda se pojavila dobročiniteljica – medicinska sestra koja se upravo uselila kod njegove prijateljice u stan. I ona će mu pomoći smjestiti mamu u bolnicu. Sredila je sanitetski prijevoz, dočekala ih na Rebru, u trijaži, uzela im bris, odvela mamu, ali mamu nisu primili u bolnicu. Tada se javlja prva sumnja. Istražili smo kako je žena uspjela glumiti da je medicinska sestra, i to ne samo jednom.

Ekipa Provjerenog danima je pokušala doznati kako doći do žene koja se sugovornicima iz ove priče predstavila kao medicinska sestra. Premda je na jednoj adresi prijavljena, tamo tvrde da ne znaju gdje je. Zovem telefonski broj iz imenika!

''Nikakav kontakt ni ja ni obitelj nemamo. Ničime ona nije dala naslutiti da bismo mogli posumnjati da ona nije medicinska sestra'', kaže Dražen Radovanović iz Zagreba, čiju je obitelj lažna medicinska sestra prevarila.

Ulijevala je povjerenje

Baratala je, kaže, rječnikom medicinski obrazovane osobe, ulijevala povjerenje, predstavljala se kao dobročiniteljica. Zapravo, ovo je suluda priča. Jedna od onih zbog koje je logično da se ekipa Provjerenog sa žrtvama sastala kraj kazališta. Jer sve u ovoj priči sliči više na neki dramski scenarij nego na stvarnost.

''Prije nekih mjesec dana je mama išla na ultrazvuk na kojemu je ustanovljeno da ima u trbušnoj šupljini 13 centimetara veliki tumor. Ja sam poslao taj nalaz svojoj prijateljici taj nalaz preko WhatsUppa'', počinje mučnu priču Dražen. Prijateljica kojoj se javio je Renata Raguž Beko, žena čija obitelj ima apartman u središtu Zagreba. Tog istog dana kada saznaje za bolest Draženove majke u apartman joj dolazi gošća.

''Ja sam dočekala gošću koja je došla sa svojim sinom od 12 godina i uvela sam je u apartman, dala ključeve i objasnila kako se i što koristi'', rekla nam je Renata.

Prodala priču i vlasnici apartmana

Kaže, došla joj je s pričom da uzima apartman jer radi kao medicinska sestra, a da joj je došla rodbina iz Australije i ne želi riskirati zarazu COVID-om, pa je odlučila naći smještaj na nekoliko dana te da će račun podmiriti obitelj.

Dala joj je dokumente, bila je slatkorječiva, a Renata još uvijek potresena od nedavne očeve smrti.

''Rekla mi je: 'Dajte sjednite, popit ćemo kavu'. Ja sam rekla da nisam baš nešto ok, da sam imala težak period, i da sam još danas saznala da mi od prijatelja mama ima karcinom'', priča Renata. Čuvši za dijagnozu Draženove majke odmah sama nudi pomoć.

''Mene prijateljica nazove i kroz sav taj očaj u kojem sam bio, ja sam rekao ok. Da će ona smjestiti mamu u bolnicu, organizirati sve pretrage i dogovoriti liječnika za pregled'', govori Dražen.

Obećala pomoći

Dakle, čovjek koji saznaje da mu majka ima zloćudni tumor, dobiva pomoć od neznanke koja se predstavlja kao osoba koja će mu pomoći. Očajan, tužan i uplašen za život majke - pristaje. Uspostavljaju kontakt. On joj šalje majčinu dokumentaciju.

Navodna medicinska sestra zove obiteljsku liječnicu Draženove majke, i lažno se predstavlja kao doktorica Sandra Horvat Meštrović, organizira sanitetski prijevoz koji bolesnu ženu iz jednog Slavonskog Broda prevozi u Zagreb.

Obiteljska liječnica s kojom smo razgovarali telefonski kaže da, s obzirom na nalaze njezine pacijentice, nimalo nije sumnjala u opravdanost potrebe da se Draženova majka prebaci na zagrebačko Rebro.

Doktor ne zna o komu je riječ?

Lažna medicinarka Draženovu je majka dočekala u trijaži. Navodna medicinska sestra se predstavlja kao prijateljica, i to bliska s doktorom Antom Zvonimirom Golemom, kirurgom na zagrebačkom Rebru.

''Ne, ta osoba nije moj ni bliži niti daljnji prijatelj. Ja sam prvi puta razgovarao s tom osobom kad je bila kod mene u ambulanti. Ta osoba kad je bila s njegovom majkom je imala masku, tako da ja tu osobu ne bih mogao ni identificirati'', tvrdi dr. Golem. Dok je gledao fotografiju dotične koja se lažno prestavlja, tvrdi da je do tog trenutka nikada nije niti čuo niti vidio.

Sa sobom vuče i dijete

Pitate se zašto o toj medicinskoj sestri govorimo bez njezina imena i bez slike? Naime, cijela prijevara trajala je dva tjedna. Svjedoci govore da su tek naknadno primijetili da žena ne djeluje posve stabilno, a da uz sebe ima i maloljetno dijete.

''To je dijete govorilo samo: 'Mama, volim te. Volim te'. To je bilo jedino i bio je na igricama. Ta neka veza je bila malo čudnjikava'', prisjeća se Renata u čijem su apartmanu odsjeli.

Ekipa Provjerenog zvala je i komoru medicinskih sestara. Kažu nikad čuli za nju. To ime nemaju u evidenciji.

Šok kad ju je vidio uživo

Dražen pak nakon pregleda na Rebru od nje dobiva poziv. Kaže mu da na Rebru ne mogu primiti njegovu majku i da dođe po nju. Tada ju je prvi put vidio uživo.

''Imala je prljavu kosu, nema pola zubi i ima prljave nokte. No opet, zašto ne bi bila doktorica? Ona je mene znači zaprepastila svojim fizičkim izgledom. Tu mi je već izazvala sumnju'', priča Dražen. Majku i prevaranticu je zatekao ispred bolnice. Prevarantica ih je tražila da obave test na COVID i da je to standardni dio procedure te da bez toga ne može dovesti majku kući.

Napravila lažne COVID testove

''Doista, ona vadi ampule i gura meni štapić u nos, i to radi mami. I kaže da nosi u laboratorij i da će kroz 15-20 minuta dobiti rezultate i onda ćemo vidjeti što ćemo napraviti'', kaže Dražen Radovanović.

Draženova majka plaća prevarantici navodni test. Test za koji nikad nisu dobili službene, pismene rezultate. Od tada danima priča istu priču – da pričekaju, da je pitanje dana kada će majka biti primljena. Uglavnom, laže im. Tada se javlja sumnja da ih je dotična nasamarila.

''U tom trenutku zovem frendicu i ona ju zove pita što je i kako se to ponaša, i da je neodgovorna, očitala joj bukvicu. tada ona mene zove i vrišti na telefon jer shvaća da smo joj za petama'', kaže Damir. No, prevarantica nakon dva tjedna boravka u apartmanu bježi.

''Kada sam ja došla, apartman je bio otključan. Ključevi su bili u bravi s unutarnje strane i tada se gubi svaki kontakt. Linija je bila out, i brat je pokušao i zvao Rebro. Rekli su mu da nikakva gospođa s tim imenom ne radi tamo'', ispričala je Raguž Beko čijoj je obitelji ostala dužna nekoliko tisuća kuna.

Odlučili su, zajedno s Draženom, otići na policiju.

Dva tjedna poslije, Dražen ponovno odlazi u policijsku postaju gdje su je prijavili. ''Tad su mi rekli da imaju prijavu od drugih ljudi za nju. Imaju cijeli fascikl ljudi koje je ona prevarila'', otkrio je Dražen.

Na upit redakcije Provjerenog iz policije je stigao sljedeći odgovor: ''Vezano uz Vaš upit, ovim Vas putem obavještavamo da poštujući prava žrtve, odnosno žrtava, kao i činjenicu da su policijski izvidi tajni, ne možemo podijeliti s javnošću detalje koji se odnose na tijek kriminalističkog istraživanja koji bi mogli ugroziti dinamiku rada policije i koji bi mogli ugroziti kriminalističko istraživanje''.

Javio se bivši šogor

Zato su nazvali i njezin broj, kao i brojeve koji navodno pripadaju njezinoj obitelji. Njezin navodni suprug je rekao da on nije ovlašten i nije odgovorio na pitanje kako doći do dotične, a onda kaže i da ne zna tko je to.

Na drugi broj se javio brat navodnog supruga, s posve drugom pričom. ''To je bivša šogorica, ali nemam pojma ni gdje je ni što je, već godinama'', rekao je.

Tjednima nakon prijevare, nakon što je uzela novac za tobože testove na COVID, nakon što je pobjegla ne plativši apartman u kojem je bila dva tjedna, dotičnoj i dalje ni traga ni glasa.

S obzirom na veći broj prijava, očito da ta priča traje već neko vrijeme. Od policije Dražen nije dobio nikakvu novu informaciju. ''Da oni njoj već neko vrijeme ne mogu ući u trag jer ona stalno mijenja adrese. Mi nismo New York City da nas ima 100 milijuna pa da vi nekome ne možete ući u trag'', govori Dražen. Zvao je i liječnika kod kojeg je majka bila na pregledu jer mu je majka rekla kako je stekla dojam da se dr. Golem i prevarantica poznaju. Doktor pak i dalje tvrdi – bio je to prvi i posljednji put da je vidio tu ženu.

Dražen se osjeća grozno. Ne samo zbog toga što je prevaren, već zbog toga što je mislio da pomaže majci, a na kraju su izgubili dragocjeno vrijeme koje je mogla provesti na liječenju. Majku je na kraju prebacio u drugu bolnicu.

Policija za ovaj slučaj, dakle, zna. I to ne samo za ovaj, već i mnoge druge u kojima se spominje ista osoba. Kako to da joj nitko ne može ući u trag?

Pitanje je i što sama prevarantica, koja očito operira na ovaj način već neko vrijeme, radi s djetetom koje, umjesto u školi, dva tjedna usred veljače provodi u apartmanu u središtu Zagreba?

Renata tvrdi da joj je sama prevarantica rekla da je pomagala i prilazila slučajnim prolaznicima, ljudima koje je sretala u tramvaju. Jer voli pomagati. Pomagati, ili varati i iskorištavati igrajući se s teškim sudbinama i emocijama ljudi?

S obzirom na cijelu priču, očito da i samoj toj osobi, a prije svega tom maloljetnom djetetu koje vuče sa sobom, treba hitna i konkretna pomoć.

