Srbija je na nogama nakon dva masovna ubojstva. Emisija Provjereno istražuje što stoji iza stravičnih ubojstava.

Nakon dva masovna ubojstva proteklog tjedna u Srbiji, koja su iza sebe ostavila 17 ugašenih života i 21 ozlijeđenog, cijela država je na nogama. Na ulice su izašli deseci tisuća ljudi tražeći oduzimanje nacionalnih frekvencija provladinim komercijalnim televizijama Pink i Happy TV jer, kako tvrde, šire nasilje i mržnju u svojim reality programima.

Traži se i smjena ministra policije Bratislava Gašića i direktora Sigurnosno-informativne agencije Aleksandra Vulina.

U Beograd se zaputila ekipa Provjerenog kako bi u razgovorima sa stručnjacima i pojedinim javnim osobama razotkrila što stoji iza tih stravičnih događaja.

Psihologinja Ana Vlajković smatra da se ovdje radi o takozvanom Wertherovu efektu, gdje dolazi do niza posljedičnih događaja zbog fenomena okidača i fenomena imitacije onoga što se dogodilo.

''Jedna osoba izvršila je neki zločin i postala je medijski jako popraćena te se u tom trenutku počinje na neki način kopirati to ponašanje ili se izvršavaju djela za koje počinitelj ranije ne bi imao hrabrosti'', govori za Provjereno.

Glumac Sergej Trifunović tvrdi kako u Srbiji ne postoje institucije koje bi radile svoj posao, a dio odgovornosti vidi i u predsjedniku Vučiću, pa zaključuje: ''Time se bavi samo predsjednik tako da on iznosi detalje istrage i on obećava da monstrum neće ugledati svjetlost dana, on ovo, on ono, on razrješava, on mrači, on oblači..."

Ministar predložio da se sruši škola u kojoj je ugašeno devet života

Za Provjereno su još progovorili i profesori s beogradskog sveučilišta, novinarka Jovana Gligorjević, Radomir Lazović iz pokreta Ne gnjavimo Beograd, ali i baka jednog ubijenog 18-godišnjeg mladića u Mladenovcu. Provjereno ne propustite večeras od 23:30 na Novoj TV!

