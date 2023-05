Muškarac u Novom Sadu u solariju ubio svoju djevojku i sebe. Uz to, priveden je otac 21-godišnjeg ubojice odgovornog za pokolj u Mladenovcu.

Muškarac je u Novom Sadu upao u solarij i iz vatrenog oružja ubio svoju djevojku, a potom i sebe. Zbog nasilja imao je zabranu prilaska djevojci i bilo mu je oduzeto oružje. Pretpostavlja se da je ono kojim je počinio zločin ukrao.

Srbijanska policija privela je oca 21-godišnjaka koji je prošli tjedan u dva sela u okolici Mladenovca ubio 8 i teško ranio 14 ljudi. Bivšem pripadniku Vojske Srbije određen je 48-satni pritvor. Sumnjiče ga za kaznena djela neovlaštene proizvodnje, držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materijala. Pretragom njegove kuće pronađeno je više stotina komada različitog streljiva, pištolji i eksplozivna naprava.

Unatoč još jednoj tragediji, stanje u Srbiji po pitanju naoružanja se mijenja.

Nakon što su vlasti građanima dale rok od mjesec dana za predaju ilegalnog oružja bez ikakvih posljedica, policija je već prikupila tri tisuće komada oružja i više od sto tisuća metaka.

"Samo bih rekao da smo u prva dva dana, praktički nepuna prva dva dana, imali mnogo više komada predanog oružja nego u prethodne tri kampanje koje smo provodili u prethodnom periodu“, rekao je Željko Brkić, državni tajnik u MUP-a Srbije.

Srbijanski MUP bio se prisiljen ispričati jer su neke policijske uprave školama poslale skandalozne dopise kojima su tražile popise problematične djece.

"Učinjen je jedan nesmotren potez. Traženo je da se dostave određeni podaci za koje Ministarstvo unutarnjih poslova nema ovlasti da ih pribavlja. Ja se ovom prilikom želim ispričati svima onima koji su se osjećali uznemireno zbog ovakvog dopisa i želim poručiti da nemaju obavezu odgovarati na ovakav dopis", objasnio je Brkić.

Učenici su se vratili u beogradsku osnovnu školu Vladislav Ribnikar, poprište prošlotjednog krvoprolića u kojem je ubijeno osmero djece i zaštitar, ali nastave još nema. Učenicima, roditeljima i nastavnicima pruža se podrška, uključujući razgovore sa psiholozima.

"Nastava će početi u onome trenutku kada to procjene stručni ljudi. Tu će biti, znači, i nastavnici i voditelji odjela i psihijatri, psihoterapeuti i kada djeca iskažu potrebu. Možda je sada to trenutak, oni će sad u sljedećem periodu, takav je negdje i stav, reorganizirati svoj prostor, učionicu, da taj hodnik, pretvore u uspomenu na svoje prijatelje. Vidjeli ste tu je more igračaka, more nekog cvijeća“, poručio je Milan Pašić, pomoćnik ministra obrazovanja.

Roditelji učenika zatražili su da im se stručno objasni što će biti s 13-godišnjim počiniteljem jer kod djece postoji strah da će biti pušten. Također je na njihov zahtjev odgođena komemoracija koja se trebala održati u školi.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.