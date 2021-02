Emisija Provjereno nastavila je istraživati poslovanje načelnika Općine Višnjan i najbližih suradnika te utvrdila da tu ima posla i za još neke institucije.

Javni natječaji koje bi raspisala općina - zapravo on - i na kojima bi strane tvrtke kupile općinsku zemlju ili nekretnine, a onda bi u njima direktorica postala načelnikova desna ruka, školski su primjer muljaža s natječajima.

Jedan je dobila tvrtka koja tada još nije ni postojala, drugi tvrtka kojoj je sjedište prijavljeno na adresi nekretnine koju želi kupiti na natječaju. Suludo. U Višnjanu se sve vrti oko zemljišta, nekretnina, vila i bazena. Korupcija sa stilom.

U kameru nam je priznao kako ni jednog metra četvornog do nedavno nije imao upisanog u imovinsku karticu, a treći mu je to mandat. Sada dio tih kvadrata želi urbanizirati, ali tako da je drugima uzeo pravo građenja da bi dao sebi i svojoj obitelji. Ukupno 16.500 kvadrata.

"Ja to nisam činio da bih profitirao, nego sam činio da bi išao u onom pogledu razvoja vlastite obitelji", priznao je Angelo Mattich, načelnik Općine Višnjan.

Cijena zemljišta urbanizacijom bi svakako porasla. "Gledajte cijena, ako gledamo cijenu ona je bitna, ali u konačnici i nije bitna. Znači bitna je ako netko ulazi u postupak urbanizacije s namjerom da on to preproda, znači u mom slučaju - ja ću samo napomenuti da sam obrtnik 22 godine i da želim razvijati svoj obrt. Naravno, u tom obrtu odnosno tvrtci će biti zaposlena i moja djeca, i da im stvorim uvjete da se i oni mogu razvijati dalje", izjavio je načelnik.

Povjerenstvo provjerava načelnika

Ali to ne smije koristeći svoj položaj. Zato je nakon prošlotjednog priloga u Provjerenom u Povjerenstvu za sukob interesa otvoren folder s njegovim imenom.

"Povjerenstvo ima tri predmeta otvorena vezano za navedenog dužnosnika, prvenstveno ispitujemo imovinsku karticu u odnosu na nekretnine, a vjerojatno i u odnosu na navode da posjeduje trgovačka društva pa i obrte, dakle toga u imovinskoj kartici nema, ako je to tako morat ćemo i taj dio ispitati", izjavila je Nataša Novaković, predsjednica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa.

I u končanici Povjerenstvo istražuje sve vezano za stjecanje nekretnina u vlasništvu općine pa i za urbanistički plan odnosno izmjene koje su u tijeku. Jer priznao nam je u kameru kako iako je dužnosnik svjesno krši zakon.

"Ja imam svoj obrt, to nije navedeno, ali postoji, Ja se slažem s vama da sam kao javni dužnosnik to trebao prenijeti. Zašto nisam? Gledajte ako sam rekao da se nisam posvetio tome dovoljno dobro da kad sam upozoren da se toga riješim. Pa gledajte svačega ima", rekao je načelnik kojemu je ovo treći mandat.

Načelnik je vlasnik još dva trgovačka društva i direktor je u jednom koje nosi naziv njegove liste Nezavisni Višnjan i od koje tvrtke Općina kupuje monografiju koju ta tvrtka izdaje.

Iako priznaje da se iz toga trebao izuzeti kaže: "Po zakonu, da, po zakonu da, ali očito nisam", izjavio je uz smiješak.

Načelnik je u poslovnoj zoni imao još nekih vizija osim vlastitog zemljišta. Na općinskom je pak zemljištu sklopio ugovor s Općinom o pravu građenja. Na to se naravno plaća naknada Općini. Izgradio nije ništa, jer preko parcele prolazi dalekovod.

"Dakle sam sebi nije izmjestio dalekovod, pa sam sebi nije mogao graditi halu kao poduzetnik. I onda je sam sebi oprostio 83 tisuće kuna, što je vijeće podržalo. Na pitanje njegovih vijećnika kako to da ja nisam regirala, moj odgovor je bio da sam u tom momentu dakle opet smo materijale dobili na stol 5 minuta prije vijeća, moj odgovor je bio da sam bila šokirana i da me iskreno bilo sram za tog čovjeka jer se uredno njegov interes stavlja ispred interesa Općine", izjavila je općinska vijećnica IDS-a Ana Černjul.

Prezentacija načelnika

Kako bi načelnik objasnio urbanizaciju pripremio je prezentaciju. Doveo je vlastitog snimatelja, ali i dva, kako je rekao, prijatelja koji prate njegove prezentacije. Kasnije se ispostavilo da su to odvjetnici. "Gledajući svoj rast i razvoj svoje tvrtke svoje obitelji, naprosto sam podnio zahtjev kao i ostali građani", navodi se u prezentaciji.

Donio je i sve zahtjeve za urbanizaciju kako bi pokazao koliko ih je bilo, i rekao kako ih ne može pojedinačno pokazivati zbog zaštite osobnih podataka. Nekoliko minuta nakon toga u prezentaciji pokazuje imenom i prezimenom tko su ti koji se bune i proziva ih kako žele kruha preko pogače. Video je objavio javno, na YouTubeu.

"I gospodin koji vrši dosta veliki pritisak kad smo pobrojali sve parcele. To stanje stvari je dosta interesantno", navodi se u prezentaciji. "I kad smo izvukli površine...taj vlasnik stvara dosta veliku pobunu ima već u građevinskom području naselja 9000", govori načelnik u prezentaciji. Bruno Koraca iz Vranića kod Višnjana mu odgovara: "Imam, to je ovo tu", na što mu načelnik kaže kako je to navodno malo i kako ima apetite da se sve to urbanizira.

Ima građevinsko, a nije izgradio, govori načelnik i sad hoće još. Samo što na onome što ima ne može graditi jer to koristi za djelatnost koju obavlja. I za to itekako plaća sve doprinose Općini.

"To ne bi smio, moje ime da stavlja tamo. Ja sam se raspitivao s kolegama zašto baš moje ime stavlja tamo kad ja vršim svoju djelatnost, sve plaćam redovito, nisam mu dužan nijedne kune", rekao je Koraca. Ipak načelnik bi sebi urbanizirao u selu pored kako bi izgradio smještajne kapacitete za radnike kada tvrtke iz poslovne zone krenu s radom, objasnio je u prezentaciji.

"Jer na to imam pravo kao građanin RH, na razvoj svoje obitelji, a ne radim samo na razvoju svoje obitelji, radim na razvoju još stotinjak obitelji višnjanskih, radim na razvoju gospodarstva da ti ljudi koji ovdje žive imaju gdje raditi da imaju di primiti plaću, da imaju svoj krov nad glavom kako bi se reklo", kaže Mattich.

Slučaj direktorice općinske tvrtke i talijanske tvrtke

Rad sa vizijom, iako u općini nema samo sto obitelji već više od 2000 žitelja. Urbanizirat će se i jednoj zaposlenici općine. Direktorici tri općinske tvrtke.

"Gospođa Kmet vodi računovodstvo i financije, ona je ujedno i direktorica tri trgovačka društva, ona vrlo odgovorno odrađuje svoj posao", napominje.

U prošlotjednoj emisiji smo otkrili kako teku investicije u Općini. "Nama je na vijeću dan prijedlog da investitori žele kupiti zemljište u Kolumberi. Mi smo izglasali prodaju u dobroj namjeri", izjavila je Černjul.

Pa je vijeće izglasalo prodaju općinskog zemljišta. Bio je javni natječaj. Pobijedila talijanska tvrtka. No u sudskom registru stoji kako je tvrtka registrirana na kućnu adresu upravo općinske direktorice. Načelnik nam je rekao kako to nije zamijetio."Ni ja ne stignem u svom poslu ama baš sve provjeriti. Da li vi u svom poslu stignete sve provjeriti?", kazao je Mattich. "Nastojim jako puno toga provjeriti, ali i meni ponekad nešto promakne", dodao je.

Ne znamo samo kako mu je promaklo da tvrtka koja je pobijedila na javnom natječaju nije ni postojala. Dakle, javni natječaj za prodaju općinskog zemljišta je bio u siječnju 2019. godine, odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u veljači. Uvidom u sudski registar ta talijanska tvrtka osnovana je tek u ožujku. Pa kako se onda javila na natječaj ako nije postojala? Možda je zato kupoprodajni ugovor sklopljen tek u travnju.

Mattich nije bio raspoložen za objašnjavanje. "Sve što sam vam imao reći sam vam rekao. Imam drugih poslova, imam odgovorne sastanke i nemam sada vremena baviti se tim stvarima", kazao je na upit o tvrtki koja je pobijedila na natječaju. Pokušali smo doći i do direktorice Kmet. Kada smo s njom razgovarali na telefon rekla nam je kako to što je talijanska tvrtka registrirana na njezinu kućnu adresu nema nikakve veze.

"Znate šta, žao mi je da se vrijedne i marljive ljude poput gospođe direktorice i ostalih žena i muškaraca koji rade u mom timu, da ih se ovako nastoji razapeti i proglasiti krivim", kazao je Mattich na konstataciju kakako je čudno da se sve tako poklopilo. "Znate šta, zavisi iz kog kuta nešto gledate, puno toga u životu može biti čudno. I meni je čudno da me vi sad to pitate, ali imate pravo me to pitati", kazao je načelnik.

Općinsko zemljište, javni natječaj....

Imamo pravo jer radi se o općinskom zemljištu, javnom natječaju i zaposlenici Općine. Ne samo da je talijanska tvrtka registrirana na njezinu kućnu adresu, već je postala i direktorica te tvrtke, pa potom i jedini član d.o.o. Sada tamo gradi nekretninu, a gradi je obiteljska tvrtka zamjenika načelnika.

"To što ste me vi pitali što je ona radila poslije to trebate nju pitati. To što moj zamjenik ima građevinsku tvrtku, mi smo, opet ću ponoviti, malo mjesto, znači mi u našem malom mjestu od 2 i pol tisuće stanovnika nemamo 10 građevinskih tvrtki, imamo tu firmu koju ste prije spomenuli od mog zamjenika, odnosno to nije njegova tvrtka nego njegovog oca, ali naravno da je on taj koji u firmi radi i naravno ako se nudi neki posao on će, ako je konkurentan, taj posao dobiti", objašnjava načelnik.

Ima i više od 10 građevinskih tvrtki, no dobro. Nije ovo jedina priča o stranim tvrtkama i kupnji općinske nekretnine.

"Na vijeću smo imali nekoliko prijedloga za prodaju općinkih nekretnina. Među njima su se javili poljski investitori koji su željeli kupiti staru školu u selu Vranići", kaže Černjul. Poljska tvrtka je kupila staru školu. Osnovana je osam dana prije javnog natječaja.

Kmet direktorica poljske tvrtke

Adresa sjedišta poljske tvrtke koja je kupila općinsku nekretninu je upravo ta općinska nekretnina, dakle kako je mogla bit prijavljena na općinsku nekretninu prije no što se javila na javni natječaj? Čemu onda javni natječaj, pitamo se. Još više ako tome dodamo podatak da se i u poljskoj tvrtki nakon nekog vremena pojavljuje općinska zaposlenica Kmet kao direktorica.

Svoje nekretnine je upisao u imovinsku karticu tek kada se u lokalnim medijima probio prvi glas. Tvrtke i obrt još nije naveo.

"Ja sam tek na Provjerenom dobila potvrdu svoje priče koju sam istraživala jer nisam imala potvrdu druge strane. Jer druga strana ni u jednom trenutku nije odgovorila na pitanje", izjavila je novinarka Glasa Istre Danijela Bašić Palković.

Danijela je umjesto odgovora dobila pismo naslovljeno na glavnog urednika u kojem odvjetnici načelnika i direktorice zahtijevaju da se ona makne s priče jer je bezobrazna, politički instrumentalizirana i želi prikazati Općinu u negativnom svjetlu.

"I onda kada ih netko pita, netko im eto smeta, propitkuje, e pa onda su ti novinari nepodobni. Ne znam što bi trebalo značiti da me se makne s priče koja nije ni objavljena. Niti jedno slovo nije bilo objavljeno i - ovo mi je nabolje - da se povjeri nekom drugom novinaru koji ima viši stupanj profesionalnosti", kaže novinarka.

Nama je pak stao pred kameru, ali nije propustio reći kako je sve ovo - naravno zbog izbora.

"Znači do vas su očito došli oni koji su nezadovoljni i došli su oni koji su praktički oponenti, a cijela ta priča je iskorištena u predizborne svrhe, napada se mene, napada se moje kolege i suradnike, što je jako ružno", uvjeren je načelnik.

Ni mi sve odgovore nismo dobili, ali nadamo se da će građani koji su uložili žalbe na Prostorni plan dobiti obrazloženja. Jer Prostorni plan koji je sam predložio je otkrio kako se u općini radi. Ima toga još, kao primjer Turističke zajednice koja u četiri godine gotovo da i ne postoji. Nema ni tijela koja bi po zakonu trebala imati. Glavni i odgovorni je naravno načelnik, čovjek o kojem sve u općini ovisi.

