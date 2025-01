Ministar Davor Božinović dao je izjavu nakon koalicijskog sastanka. Govorio je o mjerama koje Vlada poduzima kako bi obuzdala visoku inflaciju.

"Ide se u nekoliko pravaca, cijene energenata su zamrznute, postoji lista koja će se širiti i uskoro će biti odluka o izmjenjenom popisu namirnica sa zamrznutim cijenama. U planu su i razgovori s trgovačkim lancima, to će biti do kraja ovog tjedna. Bit će razgovori i s udrugama. Postoji prostor kako bi se došlo do rješenja, aa to je da se dodatno obuzda rast cijena i siguran sam da ćemo uskoro imati rezultate".

Nije mogao otkriti detalje o promjeni popisa namirnica sa zamrznutim cijenama.

HDZ nije čestitao Zoranu Milanoviću, no neki koalicijski partneri jesu.

"Dobro, to je svar stranaka, ne moraju se svi odrediti prema različitim pitanjima".

Božinović kaže da Hrebak i njegova čestitka Milanoviću nije bila tema sastanka. "Nismo o tome razgovarali".

Na pitanje, kako to da se koalicija tek sada uhvatiila teme inflacije, odgovara: "Nismo se tek sada uhvatili tog pitanja, neke mjere se primjenjuju godinama. Radimo na tome cijelo vrijeme", napomenuo je.

O suradnji s Milanovićem kaže da je važna dosljednost. "Ako imate jedan dan naznaku suradnje, a drugi dan se obrušite na one s kojima trebate surađivati, onda imate naznaku da možete propitkivati koliko je to iskreno".

Kaže i da se Milanović u zadnje vrijeme više postavio kao šef opozicije, a ne predsjednik.

Na pitanje hoće li ustrajati na izmjenama Zakona o obrani, kaže da će taj tekst proći sve procedure i da to nije nešto što se može donijeti od danas do sutra i bez javnosti.

Na pitanje hoće li netko iz Vlade doći na inauguraciju Zorana Milanovića, rekao je da je odluka jasna i da je sve o tome jučer rekao premijer Plenković.

"Pozicija Vlade je tu jasna i Jandroković vam je sve rekao jutros. Na žalost, ali to je praksa koju je u politički život uveo predsjednik Milanović. Nije mi drago da je to postala praksa, ali to je činjenica".

