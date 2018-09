Papa Franjo osobno je iz reda izbacio fratra-pedofila koji je u splitskom samostanu godinama zlostavljao djecu. Na prvi je pogled taj potez ulijevao nadu jer se činilo da je Crkva reagirala brzo, ali to je daleko od istine. Naime, prije sedam godina, po nalogu nadbiskupa Barišića, tadašnji vikar išao je u Vatikan zbog sumnje u nastranosti upravo tog fratra. No nitko od njih te sumnje tada nije prijavio policiji, iako su to dužni učiniti pod prijetnjom zatvorske kazne u trajanju do tri godine.

Bivši fratar Gracijan Gašperov, koji je godinama u splitskom samostanu zlostavljao djecu, rekao je da prema njemu nitko ne pokazuje milosrđe te da je žrtvovan. To je zabilježeno na snimkama na kojima također tvrdi da su ga se riješili po brzom postupku.

Međutim, za sklonosti tog svećenika znalo se godinama bez da ga je itko prijavio. Jedna od njegovih žrtava je u međuvremenu u očaju pokušala samoubojstvo. Dok žrtve traže pravdu, svećenici su spali na međusobne optužbe.

"Biskup je meni rekao da je već opomenut dva puta valjda za prešućivanje, valjda se odnosi na prešućivanje ovih slučajeva kojih je bilo, i da je bolje da stradam ja, nego on", rekao je Gašperov tijekom telefonskog razgovora.

"Lakše je žrtvovati jednog zeca nego da drugi zečevi budu involvirani u problem. Mislim da su danas teška vremena za nas svećenike, daleko teža nego što su bila komunistička, daleko teža. Ovaj je problem svjetski, tko zna čime i zašto iniciran", dodao je.

"Gdje su milosrđe i ljubav? Gdje je evanđelje? Gdje je praštanje? Znam da se radi o slučajevima koji su teži nego prevara žene. Sveti Otac za svakog ima suosjećanja i milosrđa osim za svećenike", rekao je Gašperov.

Provincijal nije odgovorio zašto nije prijavio zlostavljača

Taj 78-godišnji fratar danas živi kod svoje rodbine. O svojim postupcima niti on niti itko drugi ne želi pričati. Nastupila je zastara zato što ga nitko nije prijavio na vrijeme.

"To se događalo nama iza leđa, događalo se u sobama nekih hotela, motela i u nekim privatnim kućama njegove obitelji ili prijatelja", rekao je Srđan Tripalo, žrtva zlostavljača.

"Ja sam se pokušao još jednom istrgnuti. Međutim, on je jednu ruku stavio na moje spolovilo. Drugu mi je držao na plućima i svom silom me stegnuo i stezao me. Od takvih silnih gušenja dok sam ja pružao otpor", rekla je u svibnju 2018. žrtva zlostavljanja koja je odlučila ostati anonimna.

Zbog sumnje da je fratar Gašperov nastran prema djeci, sadašnji provincijal Josip Blažević išao je 2011. u Vatikan. Ali, od svega nije bilo ništa jer žrtva zlostavljanja – traumatizirani mladić – nije bio spreman ići na policiju. Na policiju nije išla ni Crkva, iako je kazneno djelo ili samo sumnju u počinjenje kaznenog djela svaki građanin Hrvatske dužan prijaviti.

Kako bi saznala zašto ništa nije poduzeto, ekipa Provjerenog pisala je nadbiskupiji i provinciji. Umjesto šutnje, kojom je odgovoreno na prethodne upite, redovnici su ovog puta počeli upirati prstom jedni u druge.

"Na provincijalu nije da komentira ničije tračeve. Oni koji tvrde da su znali, bili oni koji bili, u savjesti su odgovorni što slučaj nisu prijavili policiji ili provincijalu. Tko je znao, bio je dužan prijaviti. Ako nije, on je sukrivac. Prema tome, spomenutog franjevca koji sve zna (s kojim ste razgovarali!) smatram krivim što nije slučaj prijavio, a i žrtve su bile dužne prijaviti. Da sam ja što znao ranije, poduzeo bih ranije mjere koje sam sada poduzeo, a bile su vrlo odlučne i beskompromisne. Lako je biti general nakon završene bitke", stoji u izjavi fra Josipa Blaževića, provincijala franjevaca konventualaca.

Bležević nije rekao zašto sam nije prijavio fratra Gašperova kada je 2011. išao u Rim.

Pedofilski skandali u Crkvi potresaju države diljem svijeta

Skandali poput ovog modernu su crkvu u nekim zemljama bacili na koljena. Tako su Čileanci iz revolta palili crkve i to uoči papina dolaska u siječnju ove godine.

"Ništa se nije promijenilo. Crkvu i dalje nije briga. Bar su ovaj Papa i neki biskupi u Vatikanu zabrinuti zbog problema zlostavljanja. Mnogi od njih su zlostavljači", rekao je James Hamilton, žrtva svećenika Fernanda Karadime.

"Moj posjet Irskoj je, osim velike radosti, bio obilježen i boli i gorčinom zbog patnje u toj zemlji prouzrokovane različim vrstama zlostavljanja, čak i od članova Crkve", rekao je papa Franjo.

Ameriku i dalje trese skandal oko zlostavljanja u Pennsylvaniji u koji je uključeno više od 300 svećenika. Najnoviji podaci govore da se Njemačka suočava s podatkom od 3.500 žrtava i gotovo 1.700 pripadnika klera.

U slučaju koji Provjereno prati godinama, zlostavljač-svećenik nepravomoćno je osuđen na godinu dana uvjetno zbog zlostavljanja dječaka. Nitko ni taj slučaj nije prijavio premda je, prema izjavama svjedoka, tadašnji biskup Marin Srakić sve znao.

"Rekao je da se toga ne sjeća, ali je nakon njega bio pozvan još jedan svećenik koji je znao sve u to vrijeme. On je pobio izjavu biskupa i rekao da je to tada većina njih znala, ali da su dobili depešu od njega da o tome moraju šutjeti", rekao je anonimni sugovornik.

"Rekao mi je da zaronim u more i da će bol nestati"

Počinitelji često računaju na to da će žrtvama biti dovoljno neugodno da govore koje su strahote proživjeli od ljudi koji bi trebali širiti mir i dobro.

"Ja sam u crkvu bio poslan kao na mjesto apsolutnog povjerenja. U crkvu idete upravo da biste se zaštitili, da biste dobili zaštitu i sigurnost a ne da biste bili zlostavljani", rekao je Srđan Tripalo u svibnju 2018. godine.

Jedan mladić koji je bio žrtva zlostavljanja zbog traume je počinio samoubojstvo. Prije toga je tražio pomoć od nadbiskupije, provincije franjevačkog reda kojem je pripadao bivši franjevac, od nuncija, pa i Vatikana. Kod nabiskupa Barišića bio je čak tri puta.

"Nakon ta tri susreta rekao mi je da zaronim u more i da će mi bol nestati. To me ubilo, to je bilo ispred jednog svjedoka koji je sve čuo. Nakon toga sam se pokušao ubiti i u bolnici sam bio četiri dana", rekao je.

Nadbiskup o svemu odbija razgovarati pred kamerom, ali je njegov tajnik poslao odgovor.

"Vi dobivate interesne informacije od svoga izvora, a mi te informacije ne možemo i ne želimo komentirati isključivo iz razloga čuvanja dobrog glasa Vašeg izvora. Još jednom, nereagiranje na Vaše upite na temelju spomenutih informacija čuva dobar glas dotične osobe. I ovim putem ćemo reći da žrtvama, ali doista žrtvama, treba pružiti potrebitu pomoć, a prije svega potrebna je cjelovita istina i pravednost", stoji u odgovoru Splitsko-makarske nadbiskupije.

Zlostavljač dobio otpremninu od 20.000 kuna

Ekipa Provjerenog sastala se s franjevcima, ali bez kamera. Tvrde da su znali da im je bivši brat homoseksualac, kao i za slučaj mladića koji je također bio na meti svećenika, za što je nadbiskup znao 2003. godine.

"Problemi počeli izbijati i roditelji su vidjeli da nešto nije u redu. Rekao sma roditeljima i nakon toga je moj tata to prenio prijateljici koja je tada studirala teologiju. Ona je tada zatražila susret s biskupom i rekla je biskupu za moj slučaj i rekla što se tada dogodilo", rekao je zlostavljani mladić.

Zlostavljač je na kraju priče dobio otpremninu od 20.000 kuna, a žrtve i dalje čekaju pravdu i odštetu i potrebnu psihijatrijsku pomoć. Najčešće osamljene, žrtve od javnosti skrivaju tragediju koja im se dogodila.



