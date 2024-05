Stanovnici otoka noću su u opasnosti: ''Ona uzima telefon i ja vidim da ona plače! Da sam imao broj od onog gore, i njega bih zvao''

Zamislite da ste na Lastovu, jednom od najudaljenijih otoka i da vam se dogodi nesreća. Što kada vam je hitno potrebna medicinska pomoć, a helikopteri nisu dostupni? To se dogodilo Nevenu, koji je nakon teške nesreće satima čekao na prijevoz do bolnice.

Neven je bio pri svijesti, u šoku i s jakim bolovima. Helikopter koji je trebao osigurati brz i siguran transport do bolnice nije bio dostupan. Pilot je otišao kući, a zamjenski helikopteri nisu bili na raspolaganju. U takvim situacijama, zlatni sat - onih ključnih 60 minuta kada je hitna medicinska pomoć najpotrebnija - prošao je, a Neven je još uvijek čekao.

Otac Zdenko Barbić ogorčeno se prisjeća trenutaka bespomoćnosti. "Iznajmili su helikoptere da stoje u hangarima? Kome je taj helikopter? Poslije 7 ne može voziti! Kupili smo Rafale, milijun nečega, a ne možemo čovjeku spasiti život".

Bez dostupnog helikoptera, druga opcija je hitna brodica smještena u Dubrovniku, udaljena više od dva sata. Nakon gotovo tri sata čekanja, po Nevena je napokon stigla brodica DVD-a iz Smokvice (otok Korčula), iako neadekvatna ipak jedina alternativa njegovom prijevozu u bolnicu. ''Ona uzima telefon i ja vidim da ona plače! Doktorica plače, koja mu nije ništa u životu jer zna da zovem jednog, drugog, trećeg... ma sto smo ih nazvali. Da sam imao broj od onog gore, njega bih zvao'', priča otac.

Medicinsko osoblje na Lastovu suočava se s ogromnim izazovima. Hrvatska trenutačno ima najveći broj helikoptera ikad, no oni lete samo od 7 ujutro do 7 navečer, ostavljajući stanovnike otoka u opasnosti tijekom noći. MORH-ovi helikopteri, iako deklarirani kao dostupni za noćne intervencije, često nisu u funkciji kad je to najpotrebnije.

Dr. Ema Milović, liječnica na Lastovu, otvoreno je priznala kako je ova situacija nepodnošljiva: "Nisam sigurna da bih mogla dalje raditi ovdje da je ovo završilo tragično. Mislim da ne bih mogla ljude ovdje gledati u oči. Smatram da mi ovdje zaslužujemo 24-satni helikopter i brodski prijevoz, ali ne brodski prijevoz koji nam je udaljen 2 i pol, do tri sata."

