Renatu Sabati priveo je USKOK jer je osumnjičena je da je iz općinske blagajne ukrala 1,6 milijuna kuna. Bivša šefica financija Općine Sračinec nazvala je ekipu Provjerenog tvrdeći da je žrtveno janje i da je samo radila ono što joj je naredio načelnik. On tvrdi da je nevin, a u čije je džepove, kuće i vikendice novac otišao – neka otkriva policija. Mi vam samo donosimo obje strane priče.

Nekadašnja voditeljica poslova financija Općine Sračinec sada je osumnjičenica USKOK-a za krađu više od 1,5 milijuna kuna iz općinske blagajne. Prošloga petka stala je pred istražitelje, a svoju je priču detaljno iznijela pred kamerama Provjerenog.

"Procedura je uvijek bila ista. Načelnik je bio taj koji je naručivao robu, sklapao ugovore, dogovarao poslove. Ja sam dobivala fizički dokumentaciju koju je trebalo provoditi", rekla je Renata Sabati, bivša voditeljica financija Općine Sračinec, te dodala da je načelnik poznat pod nazivom "Mister 10, 15, 20 posto" od izvedenih radova

S druge strane, načelnik Božidar Novoselec tvrdi da je nevin.

"Prvo mi dokažite jednu lipu i odmah pristajem na doživotni zatvor. Ne da mi prijetite godinu ili dvije zatvora. Znači, najveća kazna koja postoji u životu – režite obje ruke, na živo, kao što rade u Indiji", rekao je.

Načelnik je znao tražiti 10-15 tisuća kuna s računa Općine

U malu Općinu Sračinec, smještenu u Varaždinskoj županiji, Sabati je došla još za ratnih godina. Bila je u zapovjedništvu 7. gardijske brigade Pume. Nakon toga je oko 25 godina bila desna ruka načelnika Božidara Novoselca. Samo su njih dvoje, rekla nam je, imali pravo podizati gotovinu s računa općine.

"Načelnik je znao doći u ured, tražiti da se digne 10-15 tisuća kuna s računa Općine i da mu se dostave ti novci, da on treba platiti neku naručenu robu", rekla je Sabati.

Nekada bi, kaže, načelnik u knjigovodstvo došao s računom.

"Sjećam se da je načelnik donio račun koji je sam potpisao i rekao je da mu pripremim nalog za podizanje gotovine, koji se popunio i on ga je potpisao. Da odem u banku, da podignem tu gotovinu i da je donesem u Općinu, da mu je predam i da će on platiti taj račun u gotovini, a da ja to evidentiram da je taj račun plaćen na taj način", ispričala je Sabati.

Ona bi, kaže, tako i učinila svaki put kad se to od nje tražilo. U banci bi virmanom koji je potpisao načelnik podigla gotovinu, a onda mu, tvrdi, novac predala. Međutim, kaže da nema dokaza da mu je taj novac nosila.

"Ne, ja sam samo zapisala dolje da je taj račun, taj dan u tom iznosu plaćen", rekla je.

O potvrdi, kaže, nije razmišljala: "Taj dio nisam uopće razmišljala je li on platio ili nije platio. On je bio naredbodavac, on je dao nalog. Postupilo se po njegovoj naredbi. Meni se reklo da nemam što razmišljati i pitati."

Varaždinska kriminalistička policija i USKOK tvrde da ih je ona zadržavala za sebe.

"Kao što ja nemam papir da sam predala načelniku, tako ni načelnik nema papir da je on meni predao taj iznos koji je on podigao", brani se Sabati.

Načelnik tvrdi da je nevin

O ovom smo slučaju razgovarali i s načelnikom Općine Sračinec, HNS-ovcem Božidarom Novoselcem. On tvrdi da nije zadržavao novac za sebe, iako je varaždinska kriminalistička policija utvrdila da je na virmanima kojima se podizala gotovina njegov potpis.

"Da, može biti da je moj potpis zbog, recimo, situacije kada sam ja odlazio na godišnji odmor. Ja sam odlazio pretežito dva tjedna, kako svaki zaposlenik ima pravo, i onda sam morao njoj potpisivati određeni broj naloga jer smo mi sve plaćali preko uplatnice, sve račune", rekao je Novoselec.

Potpisao je, priznaje, na neviđeno bjanko virmane, ali svoju odgovornost za nestali novac ne vidi. Međutim, nije se novac podizao samo za vrijeme načelnikova godišnjeg. Isplata je bilo tijekom cijele godine. Načelnik tvrdi da je njegov potpis u tim slučajevima bio lažiran.

Međutim, zaposlenik koji je imao ured nasuprot Renate Sabati, govori nam ona, pobunio se više puta kada je uočio neobično baratanje gotovinom. Razgovarali smo i s njim i potvrdio je da je neke dokumente odbijao potpisati te da je vidio kolanje kuverti između voditeljice financija i načelnika.

Sandro Miko, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, pustio nas je u zgradu Općine i pokazao dupliranje računa, prepravljanje datuma na nekim računima i sporne putne naloge načelnika. Tvrdi i da su njegovi potpisi krivotvoreni.

"Ja, ako sam potpisivao za gotovinu, bilo je jedanput na mjesec. To mi je bilo OK jer sam smatrao da je toliko moguće da se potroši na gorivo za košnju", rekao je.

Sabati negira da je krivotvorila potpise

Renata Sabati negira krivotvorenje potpisa, ali priznaje da je bilo prepravljanja računa.

"Znalo se dogoditi da je načelnik naručivao, plaćao, kupovao neke stvari za potrebe Općine, stavljao sebi u svoju torbicu ili u auto i našao račune. Došao bi k meni, bacio pregršt računa na stol, potpisao: 'To mi zbroji, to sam ja sve platio, to sam ja sve riješio i isplati mi.' Ja bih mu rekla da sam već te datume završila, ja to više ne mogu vratiti unatrag", rekla je. Odgovorio bi: "Nije me briga"

Kaže nam da je načelnik nekada tražio i da se roba koja nije isporučena Općini plati i prikaže kao da je isporučena. Tako je Općina, sjeća se, svojedobno naručila tri klima-uređaja, a platila za njih pet.

"Načelnik je to potpisao i donio na stol. Komunalni redar utvrdio je da mi nemamo pet klima-uređaja i on je postavio pitanje gdje su još dva, jer je to osnovno sredstvo koje mora dobiti svoj inventarni broj da bi se provelo kroz kasnije inventurne liste", rekla je Sabati.

"Načelnik je tada rekao da je došlo do greške. O tome se ne priča, firma će izdati drugi račun na tri klima-uređaja. Uzeo je taj račun, donio ga, uzeo taj račun, donio sljedeći na isti iznos, ali sada nije pisalo pet klima-uređaja, nego su pisala tri", dodala je.

Dva klima-uređaja su prije dosta godina, kaže, u to vrijeme postavljana na načelnikove privatne objekte. Sličan se scenarij dogodio, tvrdi, i kada je uređivan načelnikov ured.

"Napravio se stol načelnika gdje je stalo maksimalno šest stolica, koje su posebno kupljene, jedan element u koji je išao frižider, jedna vješalica i dvije ili tri komode. Naručeni radovi sigurno su bili između 10 i 12 tisuća kuna, a naplaćeni su 20.000 kuna jer se u to isto vrijeme radila kuhinja u načelnikovoj obiteljskoj kući", rekla je Sabati.

Ponude za natječaje zbog revizije su se naknadno pisale

Namještali su se, kaže Sabati, i javni natječaji.

"Općina Sračinec naručivala je usluge organiziranja manifestacija za dane općine. Tu se trebao raspisati natječaj. Oni su povjerili taj posao jednoj te istoj firmi unatrag pet godina, možda i više, bez ikakva natječaja. Gospodin je došao u Općinu mjesec-dva prije toga, napravili su mu ugovor i taj ugovor je bio da mu mi isplaćujemo 30.000 kuna unaprijed, a 30.000 kuna nakon održavanja tih manifestacija", rekla je.

Prava bi drama u Općini nastala, kaže, onda kada bi u kontrolu došla revizija. Kako nije bilo potrebne dokumentacije, kaže, oni bi je naknadno sastavljali, izmišljali u dogovoru s izvođačima radova.

"Taj je javni natječaj sadržavao možda samo jednu ponudu čovjeka koji je i dobio posao i izvršio radove, ali revizija je tražila dvije ili tri ponude, kako je već zakonski bilo određeno. Onda su se nazvale firme koje se bave sličnim ili istim poslom da s tim i tim datumom samo zbog zakonske forme predaju ponudu s tim i tim okvirnim iznosom", ispričala je Sabati.

"To se sve događalo unatrag pet godina i dalje kada javni natječaji internetski nisu bili toliko praćeni, nego se to samo u 'košuljice' stavljalo i odlagalo i nitko onda to nije mogao ni kontrolirati jesi li ti to zaprimio onda ili si zaprimio naknadno", dodala je.

Lažiranje ponuda prije objave natječaja

Ponude za javni natječaj su se, tvrdi Sabati, nekada lažirale i prije samoga natječaja. Sve je to detaljno, s nazivima brojnih tvrtki i radova koji su dogovoreni, opisala u kaznenoj prijavi koju je podnijela protiv načelnika i bliskih suradnika. Međutim, načelnik tvrdi da je se ne boji i da nije prekršeno ni jedno slovo zakona.

"Vi u poslu možete imati da ne odradite neki papir, ali sigurno ne od te važnosti da bi on bio da se nekome pogoduje", rekao je Novoselec.

On u svojoj imovinskoj kartici ima navedenu kuću s okućnicom u Sračincu, vikendicu u Privlaci, štednju od 60.000 kuna i automobil od 110.000 kuna. Vikendica je vrijedna pola milijuna.

"Kupio sam ju i uzeo sam kredite prije nego što sam postao načelnik", rekao je.

Renata Sabati živi u stanu pod kreditom, ima još jedan koji je također kupljen kreditom i osobni automobil. Primanja trenutačno nema jer je istjerana iz Općine kada su, temeljem anonimne prijave, uočili neke nepravilnosti s računima.

"Ja sam još onda bio na godišnjem. Vraćao sam se tek drugi dan, ali sam direktnom vezom preko mobitela htio prisustvovati jer nisam znao o čemu se radi. I mislim da vam je pročelnik ukazao na nepravilnosti i tražio od nje da ostavi ključeve, da će pozvati policiju. Pozvana je policija, policija je ovdje došla, bila je prisutna. Ona je morala predati ključeve", rekao je Novoselec.

Svoju stranu priče ispričala nam je i Sabati.

"Naredili su mi da napustim Općinu. Nakon dva dana izašli su u medije sa svim napisima, imenom, prezimenom, slikom i podacima da sam ja kao napravila malverzacije u Općini Sračinec. Nakon toga su me pozvali u Općinu, gdje je odvjetnik Općine, gospodin Domagoj Krpina pred mene stavio dva papira: jedan je bio da ja dajem otkaz, a drugi je bio da oni meni daju otkaz", rekla je Sabati.

Ona potpisuje sebi otkaz pod prisilom, a Ministarstvo uprave kaže da je otkaz proveden protivno pravilima. Pitali smo varaždinsku policiju i USKOK na koji se način problematizirao načelnikov potpis, hoće li biti vještačenja potpisa i hoće li se širiti istraga o krađi oko 1,5 milijuna kuna javnog novca. To nismo uspjeli doznati.

