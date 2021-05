Za sebe kaže da je malen, lajav, blesav, ali i da mu je konkurencija nikakva. Zato valjda i ima uspjeha! Ima čak tri žene! Ne na papiru, već u stvarnosti. I to nimalo ne krije! Da stvar bude bolja, njegove partnerice s time nemaju apsolutno nikakav problem. Štoviše, ni one nisu vjernost poklonile samo Siniši, Splićaninu kojeg u rodnom gradu nazivaju Guruom! I ne, nisu oni nikakvi svingeri, razvratnici. Oni samo ne vjeruju u to da je čovjek predodređen da voli samo jednu osobu. Za sebe kažu da su - višeljupci! Okolina ih čudno gleda. Malo s podsmijehom, malo možda i zavidno. Jer, budimo iskreni, u zemlji u kojoj se svaki treći brak raspadne - šaranje i varanje očito nije baš tako rijetko. No većina bi se prije odlučila za verziju poskrivećki, tajno, da nitko ne zna. Oni nisu takvi. Sve su karte na stolu, pa kome pravo, kome krivo.

Ime mu je Siniša, ima tri osobe koje voli - on je višeljubac!

''Nemam neispunjenih želja, osim da volim 100 žena, ali OK, pa mlad sam'', govori.

U Splitu slovi kao ljubavni guru. ''Eto, zato što pričam ovakve gluposti pa je ljudima to smiješno, pa se onda rugaju sa mnom. Kažu: 'Vidiš onog tamo, on ti je malo munjen', piju pivo, nazdravljaju i smiju se meni'', objašnjava.

U vezi je s tri žene. One se međusobno poznaju i nemaju ništa protiv toga.

''Ne može me povrijediti ako kaže da je druga zgodna, lijepa. Ako joj priđe, ako se želi s njom upoznati, dapače'', komentira.

Drugima je to čudno, a njima je normalno. Stručnjaci kažu da to nije toliko neobično i rijetko, samo što smo mi ipak još uvijek tradicionalno i zatvoreno društvo.

''Postoje dvostruki standardi. Nije isto ima li muškarac 10 žena ili žena ima 10 muškaraca. Ako muškarac ima 10 žena, reći ćemo za njega da je frajer i mačo, a ako žena ima 10 muškaraca reći ćemo da je kurva'', rekao je psihijatar i seksualni terapeut Goran Arbanas.

Ili pojednostavljeno - malo smo licemjerni.

''Mislim da je to tako u ostalim kulturama, možda i zemljama, ali mi smo katolička zemlja i više preferiramo jednu ženu", "Koliko kartica, toliko žena'', ''To je odlična stvar, ako zakaže jedna, ima druga. Čujte, to je tako, to je i moderno. Meni žena kad vidi ovu izjavu poludjet će, ali nema veze'', neki su od komentara građana.

Na drugom kraju zemlje, u Velikoj Mlaki kraj Zagreba živi Robert. I on poput Siniše živi sa sličnim vrijednostima. ''Neki ljudi jednostavno osjećaju da vole više ljudi. Ja sam sretan ako je moja partnerica sretna, ako se tako dogovorimo, ako svima to odgovara'', komentira.

A da bi svima odgovaralo, glavno je biti lišen predrasuda. U Splitu smo se našli sa Sinišom i postavili mu logično pitanje - kako mu uspijeva ne samo biti u takvim vezama već i dogovoriti ovakve odnose u kojima svi sve znaju i nitko nema ništa protiv?

''Kažem da sam ja najbolji muškarac ne zato, ma vidi me kakav sam, mali, nikakav, glupav i blesav, lajav, ali jednostavno konkurencija mi je nikakva'', govori Siniša.

I nimalo mu ne smeta ako njegove partnerice nađu nekoga novog.

Nema ograničenja

''Nađem muškarca i kažem mu: 'Ti si super za moju Kiki' i onda tražim broj da se čuju. Recimo, ja ne znam plesati, a on je visok, zna plesati i bavi se umjetnošću. Ja mu kažem: 'Ti si savršen za moju dragu' i onda ih upoznam'', objašnjava Siniša.

Njegovoj Kristini ekskluzivnost monogamne veze nije prioritet. Jednostavno se ne nalazi u tome.

''Ne možete nekoga ograničiti: 'E, sad ćeš voljeti samo mene.' Meni je to neprihvatljivo'', govori Kristina. On i Kristina upoznali su se prije devet godina, i to preko društvene mreže. Otad traje ljubav, no posljednje vrijeme na daljinu s obzirom na to da ona radi u Njemačkoj.

Robert s tri žene ima šestero djece. I sa svima trima ima isti pogled na ljubav i veze. Sve je kaže, stvar razumijevanja, a prije svega dogovora.

''Čini mi se da smo previše teritorijalni. Onda u tom nekom kontekstu, samo ono što smatramo svojim partnerom - svojim mužem i svojom ženom - to posvajamo i želimo zapišati. To je moj teritorij i to ne smije nitko drugi. Ako to netko takne, onda se moram s njim tući do smrti ili mora biti rastava braka, mora biti neki kuršlus. Itekako sam nesretan ako se tako nismo dogovorili, ako smatram da je taj netko treći, ne znam, trgovac oružjem, pedofil, ne znam ni ja što'', objasnio je Robert Međugorac.

Svijet je u pravilu poprilično monogaman, dakle dvoje ljudi, pa dok ide. Neki i do kraja života. No to ne znači da su izleti sa strane rijetki.

''Netko se u višeljublju može nazivati da je višeljubac, da voli višeljublje, a ustvari je ili svinger ili najobičnija promiskuitetna osoba'', komentira Međugorac.

Takve avanture često nalaze opravdanje u poliamoriji, službeno prepoznatom pojmu koji se odnosi na višeljublje.

''Ponekad će ljudi da bi opravdali neku svoju izvanbračnu seksualnu vezu, to nazvati poliamorijom, kao što se ljudi često izvlače na lažnu dijagnozu na ovisnost o seksu pa kažu da su to morali raditi jer su bili ovisno o seksu. No trebamo to razlučiti od onoga što poliamorija stvarno jest'', objašnjava Arbanas.

Previše emocija?

No, kao i naši sugovornici, i doktor Arbanas tvrdi, višeljublje nema toliko veze sa seksualnošću koliko s emocionalnom povezanošću.

''Kad je pitanje o seksu, to je uvijek nekako emocionalno nabijeno. Maknimo pitanje seksa, pa će postati sve jednostavnije. Neki ljudi rade samo na jednom radnom mjestu, a neki još u fušu. To je tako i onda taj fuš možemo raditi poskrivećki ili možemo raditi otvoreno. Možemo zaradu dijeliti otvoreno ili možemo sakriti da smo zaradili'', govori.

Navikli smo kao društvo da su takva ponašanja negativna, pa smo ih skloniji kriti. Možda Robert i Siniša izazivaju sablazan, neki se sada križaju i rukama i nogama, ali oni su takvi. Ništa ne kriju, sve poštuju. I svaku svoju ženu vole podjednako.

''Kao što volim jednu, tako ih volim sve. Ne volim nijednu ni manje ni više'', izjavio je Siniša.



''Neki ljudi jednostavno osjećaju da vole više ljudi. I to možete vidjeti kod male djece da oni kažu još u vrtiću - ovo mi je cura i ovo, i ovo mi je cura. Ni s jednom se on ne ljubi, djeca nemaju nikakve druge kontakte osim te prijateljske, ali on osjeća da ima simpatiju prema više tih cura. I obrnuto - i cure kažu i ovaj mi je dečko, i ovaj, dok neke kažu samo za jednog'', kazao je Robert Međugorac.

Na pomisao o dijeljenju svog partnera većina ljudi osjećala bi ljubomoru i ugroženost - je li onaj ili ona druga bolja, pametnija sposobnija? Hoće li je voljeti više? Višeljupci smatraju da je ljubomora nešto čemu nas je naučilo društvo jer svoje partnere smatramo svojim vlasništvom.

''Svatko od nas ima neke granice tolerancije koje može dopustiti partneru odnosno partnerici. One su vrlo različite. I unutar istog para jedan partner može imati puno uže granice, a netko može biti tolerantniji i dopustiti više. Netko će biti ljubomoran odmah ako vidi svog muža ili ženu na kavi s nekim, a netko će tu biti mnogo tolerantniji'', komentirao je Arbanas.

Gdje naći partnera

Svoje partnere osobe koje prakticiraju višeljublje najčešće pronalaze na društvenim mrežama. Iako je stranica namijenjena razmjeni ljubavnih iskustava, više djeluje kao oglasnik za traženje seksualnih partnera.

''Zato ljudi koji dolaze na društvenim mrežama u grupe višeljublja, misleći sad ću ovdje nešto uloviti, ovdje su kao ziceri, obično se razočaraju. Jer više ćemo kao filozofirati po takvim grupama nego što će se dogoditi neka akcija'', objasnio je Međugorac.

Iako bi većina Hrvata sebe nazvala konzervativcima kojima je obitelj na prvom mjestu, malo njih odbilo bi poziv da se zabave sa strane. Uz oprez samo da susjedstvo ne sazna. Ali zavidnim pogledima ekipe s piva nakon nogometa teško je odoljeti.

''Ja sam se uvijek divio tim ljudima koji imaju ljubavnice i varaju žene. To je meni fascinantno. Koliko truda i energije utrošiš na to. Ja sam lajav, ja bih to rekao isti čas. Kako ide onaj vic - šta ću varati ženu ako to ne mogu s njom podijeliti. Ako ja ne mogu ženi reći kako sam imao dobar seks sa strane, šta će mi onda taj seks'', kaže Siniša.

''Nakon 15, 20 godina ljudi ostaju zajedno zbog kredita, zbog djece, zbog običaja, društva, a ne zato što se oni u tom braku razvijaju, osjećaju zadovoljno. I onda se ljudi između te dvije opcije - između iskoraka ili biti u ovom nekom zapuštenom braku koji je truo - najčešće odlučuju za preljub. To je možda najgora opcija od svega jer onda povrijede i sami sebe, povrijede partnera'', objasnio je Međugorac.

Da žive život kakav žele, višeljupci su se sami izborili. Podsmijeh okoline, kažu, ne dira ih previše. Ni njihova šira obitelj nije oduševljena njihovim stilom života, ali su ga ipak prihvatili. Tako ni Siniši ne smetaju nadimci koje dobiva, kao već spomenutog Gurua.

''To vam je taj dalmatinski đir. Kad neko šepa, zovu ga cota. Kad neko ne vidi, zovu ga ćoro. Mi smo tako malo zločesti, ali to je naša tradicija i folklor, mi to ne uzimamo za zlo'', izjavio je Siniša.

''Sve koji se bave nečime što nije uobičajeno u društvu uvijek malo s čudom gledaju, iako mislim da je to vrijeme već odavno prošlo'', govori Međugorac.

Ljudi su različiti. Netko će cijeli život provesti na jednom radnom mjestu i bit će jako zadovoljan. Netko drugi imat će dva-tri, a netko treći 20 ili 30. Mladi danas mnogo otvorenije govore o svojoj seksualnoj orijentaciji i partnerskim vezama. Najbitnije u svemu jest zapravo ono što nam je rekla slučajna prolaznica na splitskoj rivi:

''Ne bih nikome ništa zabranila. Svatko neka radi što hoće, samo neka druge ne ugrožava.''

Ako njima ne smeta, ako su iskreni, ako nema prisile i maltretiranja - tko im ima pravo prigovarati. Oni su samo ti koji imaju višak ljubavi koju nesebično dijele i primaju.

