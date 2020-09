Imaju djecu, svakog dana idu na posao, žive naoko uobičajenim životom, ali se ipak bitno razlikuju od većine ljudi. Za njih je monogamija nepoznanica, pojedinačno mijenjaju partnere, a i zajedno imaju odnose i veze s drugim parovima. Osim toga, snimaju i pornografske filmove u čemu, kažu, uživaju i dobro zarađuju.

Ubrzo nakon dogovora o tijeku snimanja, kamera se pali i predigra vrlo brzo prelazi u akciju.

"Uživamo u snimanju pornića. Uživamo. Uopće mi ne smetaju ni kamere, ni reflektori. To mi je tako dobro. Meni je to dobro", rekao nam je glumac koji je želio ostati anoniman.

On je sa svojom partnericom u punom smislu odlučio spojiti ugodno i unosno. Krenuli su s kućnim snimanjem seksa, potom su u svoje aktivnosti priključili i druge pojedince i parove, a na kraju su zaključili da na tome mogu i dobro zaraditi.

"Ako je čovjek uporan, ustrajan i ako razumije gledatelje koji ga plaćaju za to, onda se da jako dobro zaraditi. Može se živjeti iznimno luksuznim životom", rekao je glumac.

Na seks pred kamerama su navikli, kao i na razgovor o tome, ali i svjesni su da to ne može svatko.

"Moraš biti malo cijepljen u glavi. Ne može se to opisati. To moraš biti takav", rekao je glumac te dodao: "Kako objasniti da netko voli jesti čokoladu ili da netko voli voziti sportski automobil, recimo, brže nego što bi trebalo?"

Ne smatraju se perverznjacima niti bolesnicima

Prvi film snimili su sami, unutar svoja četiri zida.

"I cilj toga je bio da se dobro upoznamo i da prođemo neku barijeru jer nije to baš tako jednostavno stati pred kameru i snimiti takav jedan čin", rekao je glumac.

Prvi su filmovi imali preko milijun pogleda, ali nisu dostupni u Hrvatskoj: "Želimo zaštiti svoju obitelj i ne ih izlagat našoj privatnosti jer to je zaista samo za nas, za naše zadovoljstvo", rekla je glumica.

Ne smatraju se perverznjacima niti bolesnicima. Vode normalan život, rade dobro plaćene poslove, ali uz međusobnu suglasnot mijenjaju partnere. Znaju su da je ovakav životni stil u Hrvatskoj i dalje tabu. Zato su o tome odlučili i progovoriti demistificirati.

"Danas seks pokreće sve: jumbo plakati, TV reklame, nema što se ne prodaje s nekim prizvukom seksa. Mi uživamo u tome da imamo seksualne veze, da si ispunjavamo taj naš sex drive i to nas čini sretnima", rekao je glumac.

Za svaki odnos traže dozvolu partnera

Upoznali su se pred tri i pol godine na radnom mjestu. On je u tom trenutku duže vrijeme bio slobodan, a ona je tada izašla duge veze. Oboje su već bili roditelji.

"Ja sam njoj odmah servirao i rekao da ne želim imati restrikcije, ne želim imati kontrolu, ne želim imati nekoga tko će stalno ići iza mene i provjeravati gdje sam, s kim sam, što radim", rekao je anonimni glumac.

Sve karte su u tom trenutku položene na stol. Tajni više nije bilo, a otkrili su da su zapravo isti.

"I tada smo kroz nekakve maštarije, koje su uključivale treće osobe, došli do jednog iskrenog razgovora u kojem se postavilo pitanje hoće li te maštarije ostati samo maštarije ili tu postoji motivacija da se nešto od toga zaista i dogodi", rekla je anonimna glumica.

I krenuli su u realizaciju svojih maštarija. U početku su bili orijentirani na pojedinačne izlete s drugim partnerima. No, osnovno je pravilo da se za taj izlet sa strane traži međusobna dozvola.

"Meni varanje nikad nije bila opcija. Uvijek mi je to predstavljalo veliki psihološki teret da bi se uopće upuštala u tako nešto. Međutim, s druge strane isto mi apsolutna monogamija nije sama po sebi prirodna", rekla je anonimna glumica.

Ona je imala pet puta više parnera

Za njihovo mijenjanje partnera zna i njihov najbliži krug prijatelja. On je imao pet do šest partnerica, a ona oko pet puta više. Razlog tomu je, tvrdi, jer je "lakše naći muškarca koji bi pristao na takvo nešto nego ženu".

Partnere upoznaju preko društvenih mreža. Javljaju im se razni tipovi osoba. Ima i onih koji prema van žive mirnim i obiteljskim životom, a u stvarnosti su drugačiji.

"Ljudi koji su zauzetog bračnog statusa svejedno se žele upuštati u avanture bez da to njihov partner zna. Ja tu krećem s otvorenim razgovorom. S moje strane je sve otvoreno. Moj suprug zna gdje sam, s kim sami i što radim. Bilo bi odlično da i tvoja supruga to zna. Međutim, to ne nailazi uvijek na plodno tlo", ispričala je anonimna glumica.

Jedan od sastavnih dijelova njihova života su i swingerske zabave, na koje odlaze jednom mjesečno.

"Ono što je prvo pravilo takvih partija, takvih druženja, je da ne moraš ništa što ne želiš. Klasični brakovi štekaju na tom području jer koji ispunjavaju samo formu prema zajednici – crkva, obitelj, posao, djeca. No, unutarnje nezadovoljstvo nedostaje", rekla je glumica.

Za snimanje filmova pronašli stalnog partnera

Kod njih, kažu, unutarnjeg zadovoljstva ne nedostaje. Svoj životni stil stalno nadopunjuju i nadograđuju pa se tako rodila i ideja za snimanjem pornografskih filmova.

"Mi smo zaključili da nam je potreban osoba koja će ili nas snimati ili neka treća osoba da mi možemo snimati s njom", rekla je glumica.

Zbog toga su predali oglas da traže muškarca za snimanje seksa.

"Onako bi čovjek pomislio da je hrpa muškaraca zainteresirana za tako neku kombinaciju, ali na kraju ja bih rekao da se petnaestak ljudi javilo", rekao je glumac.

Odaziv lošiji od očekivanog, ali se među 15 kandidata pojavio jedan koji zadovoljava njihove kriterije.

"Puno smo se prije družili i razgovarali i na kraju kad se posložila situacija da se možemo naći i kod nas doma. Onda je on došao, pridružio nam se i imali smo, ajmo reći, neku vrstu generalne probe u tom smislu", rekao je glumac.

Postao je njihov stalni partner.

"Solo živim, a stalnu partnericu nemam", rekao nam je njihov parter te dodao da je spavao s dvjesto žena. I on živi uobičajen život, ima svoj privatni biznis, a u druženjima ovakve vrste uživa.

"Puno ljudi bi to željelo, ali nitko nema hrabrosti. Kad se ukaže prilika, onda snimamo prave materijale sa scenarijem, ulogama", rekao je.

Filmove naplaćuju i po nekoliko tisuća dolara

Iako amateri, set za snimanje pripremaju vrlo profesionalno, koriste rasvjetu, ali nemaju posebnu scenografiju. Nekada sami rade scenarij, a nekada snimaju po željama i to naplaćuju. Cijena zavisi o sceni koja se snima.

"Postoje neke stvari koje su tim ljudima fetiši i ne mogu ih sami sebi ispuniti i onda plate da gledaju da netko drugi to napravi. Tako da ima nekih scena koje znamo snimati i treba duga priprema i ne možemo ih snimiti bilo kad i bilo gdje. Tako da je stvarno različito. Ja bi rekao od nekih 20-25 dolara pa do 1000, 2000, 3000", rekao je glumac.

Filmove plasiraju na specijalizirane web stranice, a kupci su uglavnom iz inozemstva. Želje klijenata su razne, na neke pristanu, neke ne. Oni su obični ljudi koji imaju neuobičajen hobi kojeg su pretvorili u životni stil. Svo troje imaju djecu, koja s njihovim sklonostima nisu upoznati.

"Na neki način smo si rekli da ne radimo ništa što je nehumano, ne radimo ništa što je homofobno. Nikoga ne vrijeđamo, nikome ne nanosimo štetu, ne ponižavamo nikoga", rekao je glumac.

U inozemstvu konzumenti ovakvog životnog stila o tome govore javno zato i u nedostatku potencijalnih partnera nerijetko prelaze granice zemlje. Tamo, kažu, ne moraju strahovati od osuda u društvu, za razliku od Hrvatske. Ispričali su i otkrili tajne jednog paralelnog svijeta, u kojem nisu sami, ali se ne libe o tome govoriti.

