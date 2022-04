Provjereno donosi priču o uhodanoj ekipi koja je iskoristila ženu oboljelu od leukemije.

Emisija Provjereno večeras donosi priču o slučaju Sanele Memić Vrcić iz Sarajeva kojoj je početkom 2019. godine dijagnosticirana akutna leukemija. Bolest je otkrivena u ranoj fazi i liječnici su joj davali 97 posto šanse za izlječenje.

No prema riječima Sanelinih bližnjih, od otkrivanja bolesti do posljednjeg dolaska u bolnicu, ova doktorica stomatologije je intenzivno komunicirala s grupom osoba čiji član joj je govorio da zanemari preporuke liječnika za liječenje u bolnici, što ju je prema njihovim tvrdnjama dovelo do smrtnog ishoda.

''Ja samo znam da je on napravio sve da joj dokaže i da joj prezentira da su njene šanse sa liječenjem i konvencionalnom medicinom bezizlazne i da od tog neće biti ništa.

Isti taj čovjek je ženi u terminalnoj fazi leukemije poslao poruku kako u bolnici nije u prijateljskom okruženju, jer joj doktori ne mogu biti prijatelji nikako'', ispričala je za Provjereno Sanelina prijateljica Azra.

U tom periodu tvrdi, Sanela je komunicirala s osobom kojeg je oslovljavala kao učitelja. Azra i Sanelina sestra Vanesa navode kako su ''učitelj'' i njegovi suradnici pokojnu Sanelu uvjeravali da će njezinu leukemiju izliječiti, duhovnim putem, mineralima i prašcima.

''Saneli su govorili kako je materijalno ništa, da ona mora raditi na svojoj duhovnosti, da će ona tek tada biti zdrava.'', tvrdi Vanesa i dodaje kako je samoprozvani guru bio slobodan tražiti pozajmicu od 30 tisuća KM da kupi novi auto, što potkrepljuje porukama iz Sanelinog telefona.

Stisnute krvne žile, ubrzano disanje, proširene zjenice i skok s visine: Reporterka Provjerenog skočila je padobranom

Cijeli ovaj slučaj pratila je i Azra Husanić, novinarka sarajevskog BIRNa koja za Provjereno objašnjava kako ova grupa ljudi djeluje.

Spornom odlukom diskriminiraju bivše ovisnike koji rade s djecom. Majka policajka: "Upravo je to bio razlog zašto smo izabrali ovu udrugu"

''I u jednom trenutku kada je toliko leukemija uznapredovala da je ona počela dobivati modrice po tijelu to je pisala u porukama, tada joj homeopatkinja govori da joj leukemija izlazi iz tijela, da se ona tako čisti.'', govori novinarka Azra Husanić.

Ekipa Provjerenog došla je i do prozvanog nadriliječnika, a što on kaže na sve to pogledajte u večerašnjoj emisiji u 23:30 na Novoj TV.