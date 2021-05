Mjesto na njezinim rukama bez masnice, ogrebotine ili ugriza teško je pronaći, svakodnevno trpi nenamjerno nasilje svog djeteta, 16-godišnjeg dječaka s nizom dijagnoza. Pokušavala je sve, no pomoći mu više ne može i, na rubu snaga, donijela je najtežu odluku – smjestiti svog sina u ustanovu.

Nakon što je smjestila sina u ustanovu, počela je nova borba, ona s institucijama koje ne nude rješenje i lopticu prebacuju jedna na drugu. Majka želi da svi vide i shvate što proživljavaju jer nisu jedini s tim problemom, zato je odlučila tešku obiteljsku priču podijeliti pred kamerom Provjerenog.

Bila je to njezina treća trudnoća i prvi šok. Uz dvije starije curice u obitelj trebale su stići još tri bebe. No visokorizična trudnoća završila je u 28. tjednu, hitnim porođajem nakon kojeg je kući došla samo s jednim dječačićem. Album pun uspomena, trenuci odrastanja... No s njime su stizale i dijagnoze - cerebralna paraliza, mentalna retardacija i tek s devet godina poremećaji iz spektra autizma.

Ulaskom u pubertet njegovo se ponašanje drastično pogoršalo – postao je sve agresivniji, a njegove je reakcije postalo nemoguće zaustaviti. U dnevnom boravku preostalo je minimalno namještaja koji bi mogao razbiti, pa udarce trpi ona, dječakova majka. Iako svjesna da njezin sin to ne radi iz obijesti, već jer nije dobro, priznaje, ne može to više podnositi ni psihički ni fizički.

"Toliko boli da navečer, kad se idem kupati, mene to peče. Peče me i boli dan-dva i onda kad je friško, ide me na to zagristi. Recimo, danas me tu ugrizao, sutra me tu uštipne, to jako boli. To su svakodnevni udarci od desetog mjeseca. To je pola godine tako svakodnevno, rana na ranu, ugriz na ugriz. Ne znam, teško je", ispričala je majka za Provjereno.

Osim nje pati i ostatak obitelji. "To je jako teško. Gledate udarce, plač, viku, vrisak. Nije to lagano, a pomoći ne možete", kaže dječakov otac. U jednom su trenutku prelomili i odlučili dijete smjestiti u instituciju u kojoj će mu pomoći. No pet mjeseci nakon upućene molbe od nadležnog centra za socijalnu skrb još uvijek nisu dobili rješenje.

Otad je njihov sin bio više puta hospitaliziran u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež s jasnim uputama da mu se što prije nađe odgovarajući smještaj. Ravnateljica centra tvrdi da nemaju resurse i upućuje na nadležno ministarstvo, no tamo tvrde – resursi postoje.

No tko će odgovarati ako se dogodi tragedija, pitanje je koje je objema institucijama postavila reporterka Maja Medaković.

