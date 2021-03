U našem susjedstvu dilaju se stanovi koji su dio stečajne mase. Ovo je poslovni model: Ljudima, praktički na cesti, prilazi pravosuđu otprije poznat tip – bivši direktor Kamenskog Antun Crlenjak.

Nudi im povoljne stanove. Ljudi pristaju, on uzima kaparu, useljava ih u stanove, daje ključeve. Sve se to događalo u uredu stečajne upraviteljice, on se predstavljao kao njezin suradnik, nisu imali nikakvog povoda sumnjati. Očajni građani kojima sada prijeti deložacija jer stanovi idu na dražbu, tada su pomoć potražili od stečajne upraviteljice. I tek je onda uslijedio šok. Kada su napokon uspjeli doći do nje, jer je stalno odsutna - na luksuznim putovanjima u Dubaiju, dobili su pogrdne i uvredljive riječi, psovke.

Akteri ove priče su ljudi koji su preko veze htjeli do jeftinijih stanova, ostali bez novca, a i bez stana, čekaju deložaciju, Antun Crlenjak – bivši direktor Kamenskog, čovjek koji je uzimao novac za stanove, a s tim stečajem nema nikakve veze - formalne. I stečajna upraviteljica – ljubiteljica luksuznih stvari i dalekih putovanja. Ona je odgovorna osoba za te stanove, koja se ljudima obraća riječima ''puši'' i ''odje*i''.

''Slučajno sam na jednoj kavi spomenuo s jednim poznanikom, sucem, da tražim stan i onda je on meni rekao: 'Pa možda ja imam nešto''', počinje svoju priču naš sugovornik. Govori nam da o stečajima nije puno znao, prodali su stan u kojem su do tada živjeli i htjeli kupiti novi. Poznanik ga je uputio na stečajni ured gdje se treba javiti jer tamo ima povoljnih stanova.

Dali kaparu za stan

''Tamo nas je dočekao gospodin Antun Crlenjak. On je vrlo suvereno nastupio pred nama i rekao: 'Ja vodim te stečajave. U principu stanovi nisu odmah dostupni za kupnju, trebate ući u najam na jedan kraći period i morate dati polog za stan i onda ćete kupiti stan za iznos između 26 i 28 tisuća eura. To vam je stečaj, to vam tako ide'. Nama se to činila kao dobra prilika, zašto ne?'', kaže sugovornik.

Antunu Crlenjaku dali su 3000 eura kapare za stan. Sve to potpisali su kod javnog bilježnika. Na ovjerenoj potvrdi stoji datum i kako je predani novac garantni polog za kupoprodaju i četiri mjesečna najma.

''Objasnio nam je gospodin Crlenjak da tu cijene jesu takve zato što postoje neki rokovi koji to prodaju po jednoj cijeni, pa ako se ne proda onda se prodaje u drugom roku po drugoj. I stavio nas je u zadnju fazu kad je najbolji, kada možete zaista za maleni novac dobiti, ali je to tako po zakonu. Znači, ne određuje cijenu on, ne određujemo cijenu mi, već zakon'', objašnjava sugovornik.

Ono što im je rekao zasta jest zakonska procedura, ali prešutio je kako to on ne smije raditi. ''Kasnije smo saznali. U uredu radi cijela njegova obitelj. Njegov brat je zadužen za ključeve od svih tih stanova'', kaže.

Ema Branica s anonimnim izvorima - 1 Foto: Provjereno

Stanovi u stečaju po starom se zakonu, kojem ovaj stečaj pripada, prodaju na zakonski zakazanoj usmenoj javnoj dražbi. Nitko ga ne smije prodavati prije. Može ga stečajni ured iznajmiti, ali mora se plaćati najamnina i novac treba ići na račun tvrtke u stečaju koja je vlasnik nekretnine.

Ovi supružnici o tome nisu imali pojma, a ideja da su kvadrati jeftiniji i da sjede u službenom uredu djelovala im je sjajno. Dovoljno da nasjednu.

Kat ispod se dogodila slična, no ipak malo drugačija priča. S malom bebom par je živio kod roditelja i htjeli su se osamostaliti. ''Ukazala nam se životna prilika koju nam je predložio naš kućni prijatelj'', kažu. Rečeno im je da stan od 74 kvadrata stoji 50.0000 eura. Zvučalo im je to predobro da bi pustili, govori nam.

''Prvi put kad smo išli gledati stan dočekao nas je taj naš kućni prijatelj i gospodin Antun Crlenjak koji su nam došli pokazati stanove. Otključali su i otvorili i rekli kako stvari stoje, da su stanovi malo u derutnom stanju, ali zato da dobivamo po povoljnijoj cijeni'', ispričala nam je sugovornica. Tvrde da im je rečeno kako je stan na sudu i da se papiri za njega rješavaju, kako je potrebno dati kaparu, a ostatak kada se papiri riješe. Dali su mu, tvrde, 40.000 eura kao polog za stan.

Obećanja trajala u nedogled

Obećanja su trajala u nedogled, tvrde. Dobili su drugo pa i treće dijete, papir da su dali kaparu za stan – još nisu vidjeli. Povezali su se sa susjedima i svi zajedno shvatili da ih je želja da prođu jeftinije naučila životnu lekciju.

''Onda smo pokušali i stečajnu upraviteljicu kontaktirati, odnosno suprug je išao do nje. Ona je rekla da nema pojma o čemu mi pričamo i rekla je mom mužu da 'puši''', kaže.

Drugi su shvatili da su prevareni nakon što ih je Antun Crlenjak tražio još novca. ''E to već ne želimo i odbijamo bez jasnog datuma kad ćemo kupiti stan. I tu već počinju problemi. Nama misteriozno netko preko noći zavrće vodu. Ujutro se probudite, ne možete se otuširati, oprati zube, ništa. Onda sam zvonio susjedima, ispitivao pa sam čuo da je to bio neki modus operandi kod nekih susjeda koji nisu surađivali'', ispričao je sugovornik s početka ove priče.

Onda su i oni pokušali doći do stečajne upraviteljice, odgovorne osobe. ''To je bio stečajni ured od gospođe Mirjane Zuzije. Ona je to vodila. Mi smo pokušavali doći do nje, no konstantno su nam govorili da je u Dubaiju, službeno je u Dubaiju, privatno'', kaže.

I na svojim javno otvorenim profilima na društvenim mrežama stečajna upraviteljica se hvalila putovanjima. Pa je njihova odvjetnica poslala službeni mail i dobiva službeni odgovor stečajne upraviteljice Mirjane Zuzije.

''U početku je tražila od gospodina Crlenjaka da se izjasni kakve je to novce uzeo od nas i da će izaći još isto popodne komisija koju će ona osnovat i da ćemo mi izletit iz stana jer smo u stanu nelegalno. To je bilo prije četiri godine. Nikad nikakva komisija nije došla niti se gospodin Crlenjak očitovao niti bilo što'', kaže sugovornik. Dakle, tražila ječovjeka koji formalno nema veze sa stečajem da se očituje, znači, znaju se, i poslala još jedan službeni mail njihovoj odvjetnici.

''I kolegice odvjetnice, odje**** s kontekstom da je meni poznato. Ivo, molim te istog trena hoću prijavu protiv ove guske od odvjetnice. Ja sam na putu, ali molim ured da mi iskordinira prijavu protiv ove glupače'', stoji u njezinom e-mailu.

Shvatili su da stan nikada neće biti njihov

Ostali su zatečeni. Tek tada shvatili su da su dali novac i investirali u uređenje derutnog stana koji, kako stvari stoje, nikada neće biti njihov.

U potpisu maila stoji adresa ureda u koji su ulazili gdje ih je dočekivao Antun Crlenjak. Tamo smo ga i mi zatekli.

Antun Crlenjak tvrdi da od našeg sugovornika nije primio 40.000 eura, a da je s jednim stanarom na sudu. Ali to nije točno. Niti je Crlenjak tužio stanara niti stanar Crlenjaka.

Antun Crlenjak i Ema Branica Foto: Provjereno

Pokušali smo doći do odgovora kako su ljudi u stanovima koji su dio stečajne mase jer u njima činjenično žive već četiri godine. ''Nikome nisam nudio'', kaže Crlenjak.

Antun Crlenjak u javnosti je poznat kao bivši direktor Kamenskog. Provlačio se po stranicama crne kronike zbog zlouporabe u gospodarskom poslovanju. Za posljednju zlouporabu na otpuženičkoj klupi se našao sam svojom kćeri na suđenju koje je započelo ove godine za izvlačenje milijunskih iznosa iz poljoprivredne tvrtke u kojoj je bio direktor. Direktor je bio u još jednom tvrtki dok nije otišla u stečaj, a stečaj isto vodi Mirjana Zuzija.

Crlenjak nam je kazao kako nije izašao iz Zuzijevog ureda, jer ga više - nema. ''Zuzija je 31.12. dala otkaz i otišla'', izjavio je Crlenjak.

Stanari kažu da je i moguće da Zuzija nije znala za Crlenjakove pothvate, no oni su ju o tome obavijestili prije četiri godine. ''Kako to da ona u četiri godine nije podnijela nikakvu kaznenu prijavu za to?'', pitaju se.

Zato smo ju nazvali da je upitamo. Kaže, Crlenjak nije radio u njenom u redu, nego da ga je ona naslijedila u jednom stečajnom postupku. ''Bio je kratko u tom dijelu što se tiče tih stečajnih postupaka u smislu da mogu izvući što više informacija i podataka od njega i to je to'', kaže Zuzija.

Rekla nam je kako on nije njezin zaposlenik, pa se pitamo kako je uopće imao ključeve nekretnina za koje je ona odgovorna. ''U stečajnom postupku se zna kako se prodaju stanovi. Ovako, ja dalje ne dajem izjave'', poručila je.

Kaže da ne želi kompromitirati kaznene postupke. Referira se na USKOK-ov predmet protiv sutkinje Malenice i upravitelja Hrkača. U tom stečaju ih je ona za USKOK snimala i dovela do optužnice za izvlačenje 45 milijuna kuna. No stanovi o kojima pričamo nisu obuhvaćeni tim predmetom.

Poziv koji je čuo cijeli kvart

Dvije minute nakon našeg razgovora došla je na parking i razgovarala na razglas. Toliko glasno da cijeli kvart čuje. Dobivala je, koliko smo čuli, a mogli su to i svi oko nas, pravne savjete. I to oko pitanja koje smo joj postavili – je li prijavila Crlenjaka.

Na razglas je rekla da joj nitko nije došao reći da on to radi.

A rekli su joj, potvrđuju to i e-mailovi koje je sama slala kada su je ljudi koji su u stanovima koji su dio stečajne mase pitali što da rade jer su dali novac Antunu Crlenjaku. Jednom je rekla da puši, drugome da odje*e.

Ema Branica s anonimnim izvorom Foto: Provjereno

''A nije on bio zaposlen nikad za Muring niti ste mu vi dali ovlast, a niste vi znali. Vi recite da niste znali, da vam je to prvi glas. Recite da su ljudi bili zatečeni tamo'', savjetuje Zuziju glas na razglasu mobitela. A nisu bili zatečeni.

Demantira ju datum na potvrdi o primitku novca. Netko je tješi da je ona sigurna, da se njoj ništa neće dogoditi i da je sve ovo odmazda zato što je USKOK-u prijavila sutkinju Malenicu i upravitelja Hrkača, svog prethodnika.

''Neće vam ništa tu bit, vi ste tu žrtva zato što ste ih prokazali i sad imate problem. Nemate, vjerujte mi... Oni samo čekaju da vam nešto prišiju zato što ste ovoga prijavili'', netko ju savjetuje.

Nova stečajna upraviteljica nije ju prijavila

Iako je svjedok u postupku USKOK-a, i dalje je bila stečajna upraviteljica Muringa, sve do konca 2019. godine. Točno u tom periodu su ljudi došli u posjed stanova za koje je ona odgovorna jer su stečajna masa. I tek dvije godine poslije tražila je razrješenje s dužnosti.

''Poslije nje je došla Davorka Huljev. Ona je nama rekla da mi smo bespravno u stanu, da trebamo potpisati ugovor o najmu'', kaže jedna stanarka. Jer tako bi zakonski regulirala bespravne stanare, ali time bi ih zakonski mogla i izbaciti iz stana.

''Ja sam htio kupiti taj stan, i da potpisom tog ugovora kojeg ona meni šalje, u biti legaliziram prevaru koja se dogodila nada mnom i mojom obitelji'', kazao je naš sugovornik.

Nova stečajna upraviteljica Davorka Huljev, iako je došla do ovih saznanja, nije prijavila svoju prethodnicu Zuziju. Poslali smo joj upit. Govori nam kada je preuzela četiri zgrade koje su stečajna masa, dobila je ključeve tek tri prazna stana, jer su svi ostali sa stanarima.

''Nakon preuzimanja dužnosti kontaktirao me je gosp. Antun Crlenjak koji se predstavio kao suradnik stečajne upraviteljice Mirjane Zuzije te izjavio da je bio zadužen za vođenje brige oko stanova i da posjeduje određenu dokumentaciju koju mi je voljan predati'', odgovorila je Huljev.

Tvrdi kako nema ovlasti za podnošenje kaznene prijave. Kaže da je obavijestila stanare kako stanovi idu na javnu dražbu.

''Njihova je bila obrana samo da nam pošalju mail da mi moramo iseliti iz stana van u roku od osam dana i da naš stan ide na stečajnu dražbu'', kaže očajni stanar.

''Ministar Malenica najavljuje nekakav nadzor nad stečajem. Pa evo, ja ga pozivam. Napravite mi, ministre, nadzor nad ovim stečajem. Evo, 23. je javna dražba'', istaknuo je sugovornik.

Razgledavanje nekretnina prije dražbe je bilo 15. ožujka. Bili smo i mi tamo, ali bio je i gospodin Crlenjak. Nevjerojatno, jer Zuzija više nije upraviteljica, a oboje tvrde kako on nema ništa s tim stanovima.

Na naš upit kako Crlenjak može prodavati stanove, Zuzija je kazala kako on to ne može raditi i upitala kakve veze on ima s njom? ''Nisam bila upoznata'', odgovorila je dok je brzinski ulazila u auto.

Javna dražba je bila zapisana za utorak. Tražili smo dozvolu za snimanje i dobili odbijenicu po odluci predsjednika Trgovačkog suda. Obrazloženje nismo dobili, a zatim na dan dražbe u 7:30 stiže dopis kako je sutkinja u samoizolaciji i dražba se odgađa.

''Što da im obećajem? Kad bude licitacija, neka se jave'', kroz osmijeh je kazao Crlenjak.

Kako je moguće da netko ima ključeve nekretnina u stečaju i nudi ih na prodaju, da upraviteljica Zuzija u svojim izvještajima sudu piše kako su ti ljudi u najmu, a obaviještena je o tome da im je Crlenjak prodavao stanove?

I također sazna način na koji su ušli u posjed i ne dogodi se ništa? U stečajnim postupcima u Hrvatskoj očito je sve moguće!

