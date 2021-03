Toma i Elena su bebe palčići koji dugo nakon potresa u Petrovoj nisu upoznali svoje roditelje. Razdvojili su ih potres, korona i zabrane posjeta u bolnicama. Kamera Provjerenog je prije skoro godinu dana zabilježila njihov prvi susret, a sada vas vodi u domove tih obitelji gdje ćete vidjeti zašto za bebe palčiće kažu da su pravi mali heroji.

Ivana Prga i Ivana Mikelec dvije su majke koje nakon rođenja punih mjesec i pol nisu smjele ni dotaknuti svoje bebe palčiće. Prvi će susret, koji je zabilježila i kamera Provjerenog, zbog toga pamtiti cijeli život.

"Petar je u jednom momentu prije nego što smo išli tamo rekao: 'Možda ćemo, pa ipak je to Provjereno, a oni stalno rade čuda kao, možda ćemo vidjet Tomu.' Ja sam rekla da nema šanse jer se Petrova zatvorila kao bedem i nije bilo ulaza. Neću se uopće nadati jer ću se vratiti doma tužna", ispričala je Prga.

Svog se prvog susreta sa svojom kćeri sjeća i Mikelec: "Jednostavno ne možeš vjerovati da nešto može biti tako malo. Kad smo je prvi put vidjeli, ja sam očekivala da je ona mala, ali ne da je tako mala."

Bio je to prvi put u životu da vidi svoje dijete jer je, zbog preeklampsije i komplikacija, rodila carskim rezom i pod narkozom.

"Mislim da je ona najbolja majka na svijetu koju su mogla djeca dobiti i zato sam sretan i ponosan na nju i na oboje što su to sve izdržali", rekao je Tomin tata Petar.

Mjesec i pol dana odvojenosti bili su lakši jer su posjeti bile dopušteni. Najprije po deset minuta, a onda i malo dulje.

"Onog trena kad su je izvadili iz inkubatora, onda mi je bilo puno puno lakše. Znaš da će ići doma, ali ne znaš točno kad. Oni ti kažu doslovno dan prije", rekla je Mikelec.

Dan kada su Tomu pustili iz Petrove, Ivana Prga će pamtiti po neopisivoj sreći i želji koju si je konačno mogla ispuniti.

"Ono jedino što sam željela je da mu mogu pomirisat kosu. Imao je tu veliku kosu, a ja sam imala toliki poriv pomirisati ga, poljubiti ga i to sam tek dobila na dan kad je otišao kući nakon 92 dana", prisjetila se te dodala: "Kad sam skinula masku, kad sam udahnula svoje dijete, bila je to istinska sreća. To je miris ljubavi."

"Živiš da nazoveš informacije i pitaš kakva je situacija"

Nakon 92 duga dana dočekali su trenutak kada ga vode doma. Bili su izvan sebe od sreće, ali i zabrinuti jer im je rečeno da možda neće voljeti da ga se dira i nosi. U inkubatorima su sami, nenaviknuti na dodire. Srećom, prevarili su se.

Prvo su vrijeme muku mučili s hranjenjem, promijenili, kaže tata Petar, sve bočice koje postoje. Toma jednostavno nije jeo dovoljno, a onda ih je on još jednom iznenadio.

"Oduševljenje kad je on počeo jesti kao prvu hranu je bilo nevjerojatno. Prva žlica i on je znao što treba s njom napraviti. Odmah je otvorio usta i počeo je žvakati", rekla je Ivana Prga.

Iako pojede i kelj i brokulu, Tomina cimerica iz inkubatora, Elena, ipak više voli voće i slatko. Njezina mama Ivana Mikelec rekla je da su joj omiljena hrana jabuka i keks. Na dan potresa težila je svega 590 grama i bila najmanja beba od svih 26 palčića, ona koju je sestra Željka umotala i u plahte i u maleni madrac i ručno je upuhujući držala na životu.

"82 dana je bila u bolnici. Bilo je grozno, ali iz dana u dan živiš za dva sata da nazoveš informacije da ti kažu kakva je situacija, koliko se udebljala", rekla je Ivana.

Ivana Mikelec s kćeri Elenom Foto: DNEVNIK.hr

Kada je konačno stigla kući, imala je 2240 grama.

"To su nam pripremili. Mi smo otišli u bolnicu po nju, a bake, dede, tete i ujak su nam pripremili malo iznenađenje. Imali smo i balone. To je bio dan kad je došla doma", ispričala je.

Iako je bila gotovo četiri puta teža nego pri porođaju, ipak je bila sitna. Sada, nekoliko dana uoči prvog rođendana, malo je reći da su se stvari promijenile.

"Sad je negdje između 6,5 i sedam. S obzirom na dob je sitna, ali kažu da je to u redu s obzirom da je rođena mala", rekla je Ivana.

Dijagnoze se s vremenom samo brišu s popisa

I Elena i Toma su kao nedonoščad iz bolnice izašli s opsežnim otpusnim pismom. No, dijagnoze s kojima su ih ispratili iz Petrove su se, kako je vrijeme odmicalo i oni rasli, samo križale s popisa.

"Nekad se pitaš je li stvarno to isto dijete jer, kad čitaš te papire, očekuješ svašta. Pitaš se što ćeš vidjeti i što će od njega biti. Nekako mislim da smo na dobrom putu da Toma izraste u jednog zdravog i dobrog dječaka", rekla je Ivana Prga.

Ivana Prga sa sinom Tomom Foto: DNEVNIK.hr

Još uvijek idu na Specijalnu bolnicu Goljak i vježbaju kod kuće. Toma zbog hipotonusa, a Elena zbog hipertonusa mišića. Iako baš ne bi smjela, ona radi po svom i posljednjih mjesec dana već ustaje.

"Prvo bi trebala savršeno puzati, a onda tek na noge. Ona se ne da, ona je uporna", rekla je njezina mama.

Uz prvi rođendan s nestrpljenjem se čekaju i prvi zubi. Toma još ne hoda, ali šale se, ima to i svojih prednosti.

Njihova ljubav u starosti jača i od potresa. Stevo je čekao svoju Božicu 19 godina: "Bila je tuđa, ali sam mislio - bit će i moja"

Bračni par napravio nogu dvanaestogodišnjoj djevojčici u afričkom sirotištu: ''To je sad jedan kamenčić koji smo bacili''

"Ostaviš ga i pomakne se koji metar. Još ne bježi po stanu pa ne moram još skrivati vaze", rekla je Ivana Prga te dodala: "Ne opterećuje me. Presretna sam. Ja sam presretna sam što se on izborio, što je on tu, što imamo mirnu godinu. Niti je bilo hospitalizacija i odlazaka liječniku, osim onih obaveznih. Bilo bi ružno od mene tražiti više."

Elena i Toma su dokaz da se čuda događaju. Snaga tisuću divova ponekad se sakrije u najmanjem tijelu, u djevojčici od pola kilograma i dječaku čija kosa miriše na ljubav.

