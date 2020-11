Marija Brtan kupila je stan, a onda je uslijedila noćna mora. Direktor tvrtke Osijek koteks, koja je gradila zgradu u kojoj je kupila stan, nedavno je uhićen pod sumnjom da je izvlačio novac iz Osijek koteksa, baš u to vrijeme. Hypo banku, kod koje je podignut kredit za zgradu, tresla je afera zbog sumnjivih kredita. A tvrtka koja je bila investitor zgrade završila je u stečaju.

Vrijednu zgradu kupili su treći moćni igrači. Iako je sud presudio da je ona vlasnica stana, ona ga je prisiljena, ako ga ne želi izgubiti, kupiti još jednom. Ekskluzivno je pred kamere stao Drago Tadić, osumnjičeni bivši direktor Osijek koteksa.

Građevinski div Osijek Koteks u Osijeku je gradio luksuznu zgradu u koju je tvrtka Kappa investirala čak 32 milijuna eura uz pomoć kredita Hypo banke.

Prije nego što je itko u nju uselio, iz Osijek Koteksa izašao Drago Tadić nakon što je osumnjičen da je kao direktor iz nje izvlačio novac.

Izbija afera Hypo, a nešto se neobično događa s kreditima Kappe. Tvrtka odlazi u stečaj, a kupci godinama nisu mogli u svoje stanove.

''Ne osjećam pravnu sigurnost, ljudsku, ne osjećam uopće da mogu mirno spavat'', kaže Marija Brtan. Zato je DORH istraživao bivše direktore.

''Kad sam ja otišao vidio sam da to odlazi u nekom negativnom smislu, da se svašta počelo pričati da će Kappu obezvrijediti, da će je gurnut u stečaj'', priča Drago Tadić, bivši predsjednik Uprave Osijek Koteksa.

''Sve je izgledalo OK''

U Kappa centru Marija Brtan je odlučila kupiti stan. Bilo je to prije 12 godina. Osijek Koteks je bio izvođač radova, tada u većinskom vlasništvu austrijske Alpine Bau. Investitor je tvrtka kćer Osijek Koteksa – Kappa, s kojom je ona potpisala i predugovor o kupnji stana. Sve je isprva išlo po planu.

''Mi smo trebali useliti do 2005 godine. Međutim, nešto se odužilo i radovi su malo kasnili, ali u relativno normalnom roku je završeno. Zgrada je dobila uporabnu dozvolu i na slavlje vezano uz to, povodom dobivanja uporabne dozvole, bila sam pozvana od strane Osijek Koteksa, ali se nisam mogla odazvati. Sve je izgledalo sasvim u redu. Sve je izgledalo OK, nije uopće bilo razloga da sumnjam da ima ikakvih problema vezano uz tu zgradu'', priča Marija.

Prvi problemi već kod otplate

Prvi problemi kreću s otplatom stana. Nakon što je uplatila zadnju ratu, nazvala je tvrtku, kaže, da potpišu ugovor i da se može upisati u gruntovnicu kao vlasnica.

''Pokušala sam doći do odgovorne osobe s kojom bi mogla potpisati kupoprodajni ugovor. Jednostavno se to moje pitanje ignoriralo. Nisam mogla doći ni do direktora ni do zamjenika direktora. To se izbjegavalo i otezalo. Naravno da sam se uplašila, naravno da sam mislila: 'Bože moj, pa nije valjda da ću imati problem''', kaže.

Podigla tužbu i dobila ju

Shvativši da u nešto više od 80 kvadrata, plaćenih oko milijun i 200.000 kuna, neće tako lako moći ući, zove odvjetnika i tuži tvrtku s kojom je potpisala predugovor. Dobiva je.

Općinski sud u Osijeku 2015. godine donosi presudu da se nalaže Kappi da sklopi kupoprodajni ugovor. Pokrenula je onda ovrhu da uđe u njegov posjed. Potrajalo je to jer u stan ulazi tek 2017. godine.

''Nakon presude sam imala zakonske osnove da pozovem sudskog ovršitelja i sudski ovršitelj, moj odvjetnik, ja i majstor bravar smo promijenili brave na vratima i ušla sam u stan. Bilo je sve okej, stan je izgledao jako uredno, čisto. Ja sam bila prvi stanar u ovom stambenom dijelu zgrade osam mjeseci'', rekla je Marija Brtan.

Noćna mora je tek počela

Kada se učini da je priči došao kraj, ona tek počinje. Investitor, tvrtka Kappa, odlazi u stečaj vrlo brzo nakon njenog ulaska u stan, pa tako i izgrađeni centar s ukupno 25 stanova u – stečajnu masu.

''Moj stan nije ušao u stečajnu masu. I tek onda nakon toga sam shvatila kronologiju što se tiče tvrtke Kapa d.o.o.'', kaže Marija.

Naime, da bi izgradila zgradu tvrtka Kappa podigla je dva kredita u Hypo banci u iznosu od ukupno 29 milijuna eura. Jamac je bio Osijek koteks, a ugovori su potpisani za vrijeme dok je predsjednik Uprave bio Drago Tadić.

''U tom momentu dok sam ja bio u Osijek koteksu, 4 milijuna eura je vraćeno ovim uplatama od stanova Hypo banci iz kredita od 25 milijuna eura. Znači da se točno radilo po proceduri, odnosno po pravilima'', kaže Tadić.

Neobične stvari s kreditima

Počinju se s kreditima događati i neobične stvari. Trebali su se vraćati 15 godina, a onda se potpisuje aneks ugovora kojim se tvrtka Kappa obvezala vratiti ogroman kredit u roku od tri godine.

Zašto bi u tvrtki sami sebi stvorili financijske probleme? Ekipa Provjerenog otišla je to pitati bivšeg direktora Ivicu Crnkovića, čije ime stoji na ugovorima.

Kako više ne živi na adresi koja je bila navedena na dokumentima, potražili su ga na drugoj lokaciji i tražili jednu istaknutu osobu iz posrnule tvrtke. Na pitanje zašto je aneksom ugovora smanjen broj godina tijekom kojih će se vraćati kredit, koji tvrtka nakon toga nije mogla vraćati, sugovornik je kazao da je ''to nešto bilo dirigirano iz Austrije''.

Potresna reportaža iz srca rata u Nagorno Karabahu: ''Bio sam u ratovima gdje se ratovalo puškama i topovima. Ovo nikada nisam vidio...''

Potresna svjedočanstva iz KB-a Dubrava: ''Pustili su je da 18 sati ne ide na toalet. Kaže da želi riknuti kod kuće...''

Bivši predsjednik Uprave Osijek Koteksa za probleme proziva tadašnjeg direktora Kappe Ivicu Crnkovića i sadašnju upravu Osijek Koteksa – Zorana Škorića i Marka Tadića.

"Na neki način su pogodovali Hypo banci koja je ušla u neke probleme jer je na kraju 2012. godine bio odobren dodatni kredit od 20 milijuna eura Alpini, odnosno Osijek Koteksu, koji je predmet istražnih radnji u Austriji", rekao je Drago Tadić.

I samog ga se tereti da je izvlačio novac iz Osijek Koteksa. Radi toga je nedavno uhićen na granici s BiH.

"Želim reći da sam sto posto nevin. Ništa osim toga da mi je ta kaznena prijava namještena, a da sam ja nevin. Dokazat ćemo u postupku", rekao je Tadić te dodao da mu je smjestila "sadašnja uprava".

"Rekao mi je da su namjerno gurnuli Kappu u stečaj"

Tvrtka kćer Osijek koteksa, Kappa, je, podsjećamo, otišla u stečaj. Hypo banka narušila je imidž aferama i promijenila vlasnika, a u cijelu igru ulazi sasvim nova tvrtka – VM Business Development u vlasništvu moćnog Prvog plinarskog društva. Preuzimaju kredit Kappe i hipoteku.

I tu se priča za gospođu Mariju opet komplicira jer novi vlasnici hipoteke mogu prodati stan da bi naplatili dug.

''Otišla sam na razgovor kod direktora i direktor VM businessa mi je otvoreno rekao da će moj stan biti prodan na dražbi Fine i da će oni to pokrenuti i da se ja javim na dražbu i da bi bilo dobro da ponudim cijenu od 1650 eura za kvadrat. Znači da ga kupim ponovo. Nisam rekla ništa. Okrenula sam se i otišla'', priča Marija.

Direktor bez komentara

Mi smo onda otišli potražiti direktora VM Businessa Marija Mrvelja. Kako ga nismo pronašli, zvali smo ga. ''Nemam nikakvih komentara'', kazao je.

Više sigurno zna nekadašnji direktor Kappe Ivica Crnković. On je u jednom trenu bio među kazneno prijavljenima za prijevaru u gospodarskom poslovanju. Drago Tadić nam otkriva da je s njim o tome prije više godina razgovarao na kavi prije njegova iskaza u DORH-u.

''Rekao je da će on ići na DORH, da će dati iskaz. Pitao me jesam li i ja među njima. Rekao sam da nisam. Ništa me drugo nije pitao, da on misli da taj projekt nije završen u redu kako je trebalo.

On je optuživao gospodina Škorića i Marka Tadića i bivšeg Austrijanca da su oni to sve zakuhali za Kappu i da su ljude prevarili. To je meni tada govorio. Da su oni prevarili, da on nije sudjelovao u toj prevari. On je rekao da su oni namjerno gurnuli Kappu u stečaj. Iz kojih razloga, meni to nije htio govoriti'', tvrdi Tadić.

Bivši direktor zabranio objavu njegova odgovora

Crnković se nije javljao na pozive, a isprva ni ostali prozvani. Predsjednik uprave Osijek koteksa kasnije je negirao namještanje stečaja Kappe. Nekadašnji direktor Kappe govorio da će na sve odgoviriti mailom, u zadnji čas poslao odgovore.

Kada smo ga telefonski počeli detaljno propitkivati o smanjenju roka otplate kredita i razgovoru pred DORH-om, zabranio je da prenesemo njegove odgovore e-mailom, u kojima je ionako izbjegao prava pitanja.

DORH je prijavu, saznajemo, odbacio. Saznali smo i da je dijelu kupaca stanova vraćen uplaćeni novac. Jedan od njih je i sam Tadić koji je, također, bio kupio ondje stan sa ženom..

Ponovno mora kupiti stan koji je već otplatila!

Marija Brtan je svoj stan otplatila do trenutka stečaja i ima sve važne presude koje joj idu u korist da je ona vlasnica, ali nije imala upis u gruntovnicu što je iskoristio V.M. Business Development, kaže, tražeći nastavak stečaja.

''Na sastanku je gospođi Mariji Konjik rečeno, što joj je bilo poznato od ranije, da V.M. Business Development nema nikakve veze s trgovačkim društvom Kappa d.o.o. Ujedno joj je rečeno da je u tijeku stečajni postupak iza stečajnog dužnika Kapa d.o.o. te da je VMDB kao razlučni vjerovnik predložio prodaju imovine stečajnog dužnika na kojoj ima upisano založno pravo (hipoteku), te da će joj stan biti prodan elektroničkom javnom dražbom u stečajnom postupku u kojem i ona može sudjelovati kao kupac'', stoji u odgovoru V.M. Business Developmenta.

Pat pozicija za Mariju

U prijevodu: može kupiti stan koji je već otplatila, ako hoće. Ako ne, kupit će ga netko drugi. Kažu da je ovo jedini takav slučaj u Kappa centru.

''To je sad pat pozicija. Ja sam vlasnica stana, a oni su vlasnici hipoteke. I što ćemo sad napraviti, ne znam. Država ne štiti mene, pravni sustav me ne štiti jer ja ne mogu otplatiti hipoteku od 32 milijuna eura i trenutno ta hipoteka još uvijek stoji na gruntovnici. To je najgore od svega. ta jedna neizvjesnost koja vam visi nad glavom što će biti sad, sutra, za mjesec, dva, pet'', ogorčena je Marija.

Marija Brtan se žalila na ponovno otvaranje stečajnog postupka. Žalba je odbačena. Dok slučaj teče, ona se u međuvremenu u gruntovnici upisala kao vlasnica, na to je podnesena žalba i hipoteka je na njemu i dalje tu.

Kupila stan, u njemu nema mirnog sna

Ne može mirno spavati u stanu koji je odavno otplatila. Miran san nemaju sigurno neki pojedinci koji su sve ovo mogli zakuhati.

S nama je pristao razgovarati Drago Tadić. Stao je pred kamere prvi put nakon godina i godina izbjegavanja medija. Svi oni koje je optužio nisu htjeli razgovarati pred kamerama, ali će možda s institucijama, nakon ove reportaže.

Emisiju gledajte četvrtkom od 22:15 na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr