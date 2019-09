U prošlotjednom izdanju emisije Provjereno javnosti je prikazana skandalozna snimka koja dokazuje kako se namještao javni natječaj za ravnatelja Doma zdravlja splitsko-dalmatinske županije. U međuvremenu je u redakciju Provjerenog stigla druga snimka.

Nakon što župan Blaženko Boban nije posustajao s pritiscima da se izabere njegov kandidat za ravnatelja Doma zdravlja, predsjednik upravnog vijeća Ivan Nasić zbog toga se požalio premijeru Andreju Plenkoviću. Premijer je potom kontaktirao sa županom, a Provjereno u večerašnjoj emisiji donosi što je nakon tog razgovora izjavio župan.

„Nemam ja opasku ni prema premijeru ni prema nikomu, znate“, izjavljuje u razgovoru na snimci župan Boban. „Vi ste samostalni, pa ja to znam“, odgovorio mu je anonimni sudionik razgovora. „Jesam! Morate znat da ja nisam ovdje došao jer sam ja to želio, jer sam se ja za to borio... Njima je svima problem Blaženko Boban jer Blaženka boli k***c za 5 kuna, evo, da vam budem potpuno iskren... j**e mi se, ja to što imam...“, govori na snimci župan Boban.

Snimka koja je objavljena prošloga tjedna izazvala je lavinu političkih reakcija. Na snimci, podsjetimo, predsjednik upravnog vijeća otkriva kako su šef županijskog HDZ-a Ante Sanader i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban vršili pritisak na članove vijeća da izaberu njihova kandidata, dotadašnjeg ravnatelja Dragomira Petrica. Međutim, još veću buru od te snimke u javnosti je izazvalo slučajno priznanje župana Bobana reporterki emisije Provjereno Ani Malbaši kako je utjecao na ishod javnog natječaja. „Ja nisam zagovarao gospodina Petrica, nego poništenje natječaja. Dakle, sve je iz te snimke potpuno jasno i nemam što dodati. Ja bih bio sretan da to netko istraži, ali ta snimka, hvala ti Bože, ide i meni u prilog bez obzira kakva-takva“, rekao je za Provjereno splitsko-dalmatinski župan.

Premijer Plenković nakon objave priče prošloga tjedna rekao je kako je priča sa županom Bobanom stara priča te da župan nije u situaciji trgovanja utjecajem. Hoće li nakon ovog jasnog otkazivanja poslušnosti premijer promijeniti mišljenje o županu Bobanu?

Priču Ane Malbaše pogledajte u emisiji Provjereno večeras u 22:15 na Novoj TV.