Uznemirujuća snimka na kojoj jedan dječak naređuje drugom da tuče 14-godišnjaka u pulskom popravnom domu otkrila da se zlostavljanje ondje događalo svaki drugi dan. Na mjestu gdje bi djeca trebala biti pod nadzorom, ona postaju doživotno oštećena, što je dokazala i sudbina dječaka koji je snimao video.

Naime, i on je sam bio žrtva zlostavljanja, a onda je u nemilosrdnim uvjetima postao zlostavljač. Umjesto da mu pomogne, sustav je nakon zlostavljanja pokazala još veću bešćutnost. Nakon zlostavljanja, sele ga u dom u kojem su njegovi zlostvljači, iako si je već dva puta pokušao oduzeti život.

Jedan je napad snimao, drugi je naređivao kako da se zlostavlja, a treći je zlostavljao. To je trajalo tjednima, a trojica su dječaka na 14-godišnjaku gasili cigarete, žigosali ga ključem, po leđima tukli USB kablom

"Krv mi je išla iz leđa i onda su uzeli metlu i gurali ju u stražnjicu, tjerali su me da pijem pišaku, da si guram četkicu u stražnjicu. Čak su me tjerali da jedem zemlju, travu i staklo", rekao je zlostavljani dječak.

Iživljavanje je trajalo satima bez da je itko išta primjetio. Odgajatelj je sjedio u uredu i nije obilazio sobe. Točno mjesec dana nakon zlostavljanja, dva tjedna nakon što nam se prvi put povjerio, ponovno smo otišli do zlostavljanog dječaka. Fizičke rane polaku zacjeljuju, ali psihičke neće još dugo.

Nakon iživljavanja, u domu je ostao punih 12 dana. I dalje je bio pod istim krovom sa svojim zlostavljačima, zbog kojih je proživio najgoru noćnu moru.

"Zakon o sudovima za mladež je vrlo jasan. Znači, hitno će se postupiti. Dakle, još jednu noć ne smije prespavati u tom krevetu", rekla je Lana Peto Kujundžić, predsjednica Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu.

Tog mišljenja nije ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Nakon naše priče, obavljen je inspekcijski nadzor koji nije utvrdio ničiju odgovornost. Ravnateljica doma dala je otkaz odgajatelju, iako ju je kolektiv na vrijeme upozoravao da u noćnoj smjeni trebaju biti najmanje dva odgajatelja. Potporu joj je dala i ministrica Nada Murganić.

"Imam potpuno povjerenje da će ravnateljica poduzeti sve da se zaštite djeca", rekla je ministrica.

Svoj dio posla napravila je i dječja pravobraniteljica. Utvrđeni su brojni nedostaci, od smještajnih do odgojnih. U domu se trenutno nalazi 15 štićenika i svima je potrebna intenzivna skrb, a psihijatar u dom dolazi samo jednom tjedno.

"Zbog poteškoća koje iskazuju u svom ponašanju, njima je potrebna dodatna skrb, odnosno dodatni stručni rad. Isto tako, djeca u tim institucijama moraju biti zaštićena i sigurna, a ne prepuštena sama sebi i upravo u tom dijelu mislim da je izutetno važno sigurno okruženje za djecu koja ionako, kažem, dolaze iz jedne sredine s problemima", rekla je dječja pravobraniteljica Helena Pirnat Dragičević.

Jedan od zlostavljača se od žrtve pretvorio u nasilnika

Pomoć je potrebna i jednom od dječaka koji su sudjelovali u zlostavljanju. Naime, on si je dvaput pokušao prerezati žile, a prepušten je sam sebi. Kad je doznao da ga žele premjestiti u ozloglašeni dječji dom u Ivancu, svojoj je maci poslao poruku: "Mene kad se maltretiralo nikom ništa i sad me šalju tamo gdje su zlostavljači."

Naime, i on je sam bio zlostavljan u domu na Lošinju, od kud je pobjegao. SMS porukama kratko nam je opisao što mu se događalo.

"Morao sam im davati svoje novce, raditi njihova zaduženja. Ako im ne bih dao, onda su me gušili jastucima, šamarali bocom u lice, šlapama udarali, uzimali stvari. Ja sam to prijavljivao profesorima, a oni njih samo opomenu i to je to", napisao je u poruci.

Ovu je poruku primio od svog zlostavljača: "Bolje ti je da me ne dočekaš u domu da te ne ubijem. Ubit ću te smrade šugavi, skakat ću ti po glavi, a ti znaš da kad ja nešto obećam da to ispunim. Poubijat ću pred tobom pola tvoje familije, a ti nećeš moći ništa."

Njegova je majka rekla da je on zbog prijetnji pobjegao s Lošinja: "Došao je kući zbog te prijetnje i rekao rekao da se ne smije više vratiti na otok."

Duboko istraumatiziran, od žrtve se pretvorio u nasilnika. To je nešto što se često događa, objavnila je dječja psihologinja Gordana Buljan Flander.

"Imala sam dosta slučajeva gdje sam u tretmanu imala žrtve seksualnog ili fizičkog zlostavljanja koji su u nekim drugim institucijama bili počinitelji nasilja. Tako da se transgeneracijski nasilje prenosi iz jedne generacije u drugu generaciju", rekla je.

Nakon što se priklonio čoporu, dječak je povukao potez očajnika

Adekvatna je pomoć u ovom je slučaju očito izostala, kako za žrtvu tako i za zlostavljače. Jedan od trojice osumnjičenih zlostavljača je 17-godišnjak, s kojim smo u intenzivnom kontaktu. Ispričao nam je i svoju stranu priče. On je, priznaje, snimio video, ali tvrdi da je zlostavljanje pokušao spriječiti.

"Ja sam mu pomogao kad mu je vilica iskočila. Dva tjedna je išao sa mnom gdje god i ja sam ga branio", napisao nam je u poruci. Istinitost njegovih riječi potvrdio je i zlostavljani 14-ogodišnjak.

Na kraju se ipak priklonio čoporu i od zaštitnika je postao nasilnik. Zbog toga je, kaže, imao grižnju savjesti i povukao je potez očajnika i prerezao si je žile.

"Tada je došla policija i hitna i odvezli su me na psihijatriju u Rijeku. Mami su zaprijetili da će, ako me ne pusti da idem na psihijatriju, završiti u zatvoru", napisao je u poruci. "Tada sam mislio da nemam više volje za životom jer sam devet godina po domovima i jednostavno sam mislio da je tada trebao biti kraj", dodao je.

Završio je u bolnici, zatim na psihijatriji, te je potom vraćen u dom. Ponovno je dignuo ruku na sebe, što se pokušalo zataškati. Umjesto stručne psihološke pomoći, dobio je, piše nam, tek jedan savjet: "Samo su mi rekli da ne slušam dečke koji provociraju, da si ne pravim probleme."

Baš kao što roditeljima 14-godišnjaka nije javljeno da im je dijete zlostavljano, tako ni majci 17-godišnjaka nije javljeno da je njezin sin pokušao samoubojstvo.

"Pa to sam slučajno saznala. Nitko mi nije ništa ni javio. Zvali su me jedino s psihijatrije i onda u socijalnom. Rekli su mi da moram potpisati papir da dijete ide za Pulu i morala sam potpisati papir za psihijatriju u Rijeci", rekla je dječakova majka.

S majkom smo otišli i do Pule, gdje je pokušala vidjeti svoga sina dijete, što joj nisu joj dozvolili.

"Vidjela sam ga na stepenicama i otišao je gore ljut. Slušala sam da je nešto vikao jer za sve krive njega. Ja sam rekla da ne znam zašto nisam vidjela dijete, a oni meni nema što nisu nudili: da me voze dolje, da budem tu, da čekam. Ja sam rekla da ne mogu čekati, ali mi je krivo što nisam mogla biti sa svojim dijetetom", rekla je.

Ravnateljica doma nije nam odgovorila zašto majci moje omogućen susret sa sinom. Poslije toga ga punih punih tjedan dana nije mogla kontaktirati jer su, tvrde, tražili dokaze na njegovom mobitelu. Javio se sam, kada bi mu netko od štićenika posudio mobitel.

"Dijete mi šalje poruke da ne ići u Ivanec. Kaže da sam se pokušao ubiti, kaže ja ću se objesiti. Ne želi ići jer tamo su zlostavljači koji su njega malteretirali. Oni to znaju i ipak ga šalju tamo", rekla je dječakova majka.

U utorak je prebačen u dom u kojemu su njegovi zlostavljači

Ponovno bi se moglo dogoditi isto što se dogodilo zlostavljanom 14-godišnjaku – neposredni kontakt sa zlostavljačima – a struka i zakon po tom su pitanju vrlo jasni.

"Nikako nije dobro da žrtva bude u kontaktu s počiniteljem, niti za žrtvu niti za počinitelja. Nažalost, počinitelji su vrlo često žrtve koji kad dođu u poziciju moći rješavaju svoje frustracije i svoje traume na način da oni funkcioniraju i ponašaju se iz agresivne pozicije i idu agresivnim interakcijama prema mlađima i slabijima", rekla je dječja psihologinja Gordana Buljan Flander.

S majkom smo otišli i u nadležni centar za socijalnu skrb u Slavonskom Brodu. Na njihov prijedlog, sud je odlučio da 17-godišnjak ide u Ivanec. S nama nisu htjeli razgovarati, a majku su nabrzinu otpravili.

Na pitanje što će biti ako se dječak stvarno ubije, anonimni socijalni radnik rekao je da bi na to pitanje odgovorio kad bi smio te dodao: "U vrlo smo nezgodnoj situaciji: Vi meni postavljate pitanja, a ja vam ne smijem odgovoriti."

Umjesto da štiti, sustav šuti i reagira kad bude kasno. Žrtve se pušta da i sami postanu nasilnici, a 17-godišnjak je na iglama jer mu je rečeno da svakog trenutka može očekivati premještaj. Da ga smire dali su mu da igra igrice. Međutim, dogodilo se ono od čega je strahovao: u utorak popodne prebačen je u dom gdje se nalaze njegovi zlostavljači s Lošinja.

Šime Savić, odvjetnik zlostavljanog 14-godišnjaka, podnio je kaznenu prijavu protiv ravnateljica doma i napadača jer smatra da je bilo previše propusta.

"Počinjena su različita kaznena djela od strane tih štićenika iz doma, a ujedno smatram da su počinjena i kaznena djela nedjelovanjem od strane službenih osoba iz tog doma, koji nisu poduzimali radnje koje su trebali poduzeti da bi zaštitili djecu", rekao je Savić.

