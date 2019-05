Sve se odvijalo u večernjim satima u popravnom domu u kojem bi djeca trebala biti pod nadzorom. Tri zlostavljača ušla su u sobu dječaka koji sam nije imao šanse protiv njih. Bio je bespomoćan, nije mogao niti moliti niti vikati upomoć, a usta su mu zavezali majicom. Za to vrijeme noćni odgajatelj sjedio je u svom uredu. Nije ništa čuo.

''Taj dan se dogodilo da su me sva tri dečka napala. Prebacili su deku preko moje glave i počeli su me tući šakama, nogama, čim su mogli. Metnuli su mi, kako da kažem, majicu u usta i preko te majice još jednu majicu i svezali oko glave tako da ne može ispasti ona druga majica iz usta“, prepričava zlostavljani dječak.

Premlaćivanje samo po sebi nije zadovoljilo zlostavljače. Dječak prepričava kako su uzeli njegovu čarapu, natrpali je zemljom i zatim ga s tim počeli tući, žigosali ga ključem, gasili mu cigarete po nogama, lupali ga remenom preko leđa i tukli USB kabelom. Ni na tome, kaže, nisu stali.

Provjereno o hororu u Domu u Puli (Foto: Provjereno)

''Krv mi je išla iz leđa i onda su uzeli metlu i gurali u stražnjicu, tjerali me da pijem pišaku, četkicu u guz*** da guram si. Mislim, ja stvarno ne znam što da radim više. Čak su me tjerali da jedem zemlju i travu i staklo“, prisjeća se dječak. Odgajatelj je, prepričava zlostavljani dječak, nakon 22 sata krenuo u obilazak i tada ništa nije primijetio, a on se od straha nije usudio zatražiti pomoć.

Ocu nitko ništa nije rekao

Prije nego što je odgajatelj sve otkrio, uslijedio je završni čin iživljavanja. ''Još me jedan mali dečko lupao šakom po vilici i vilica mi je iskočila. Dečka od 17 godina sam uspio zamoliti da mi vrati vilicu i vratio je vilicu nazad. Nisam mogao otvoriti usta. Vratio mi je nekako vilicu nazad i ja ne znam kako, ali vratio je“, govori dječak. Za to vrijeme nazvao ga je njegov otac, kojem se javila odgajateljica.

Provjereno o hororu u Domu u Puli (Foto: Provjereno)

Ocu nitko nije otvoreno rekao kakvu je traumu njegov sin proživio. Agonija i traume ovdje ne prestaju za dječaka i njegova oca. Dječak je, naime, vraćen u dom u kojem se i dalje nalaze njegovi zlostavljači. Kasnije je u dom stigla policija i ispitala zlostavljače. Odlučeno je i da zlostavljani dječak privremeno ide kući, da se odmakne od svega. Dan uoči njegova izlaska uslijedilo je priznanje zlostavljača koji su do tada sve negirali. ''Oni su okrivili jednog malog dečkića da mi je to on napravio, a on me isto tukao, ali i ona dvojica još. I ta dvojica su okrivila njega i oni su rekli da i ja njega okrivim. Ja sam okrivio i onda su nekoliko dana oni priznali na policiji i na hitnoj i svim profesorima da su oni mene sva trojica tukli i čak da su mi to sve radili'', govori dječak.

Jedan zlostavljač pokušao si je oduzeti život

Nakon priznanja uslijedio je novi šok. Najstariji od zlostavljača pokušao je dići ruku na sebe. Završio je na psihijatriji, odakle je ubrzo vraćen u dom. Dječak je rekao kako mu je ovo drugo zlostavljanje u ovom domu. Prvo je, kaže, bilo samo 15-ak dana ranije, kada je i stigao onamo.

''Natrpali su mi puna usta filtera i zapalili filtere i rekli su da držim glavu prema dolje'', govori dječak. U petak bi ponovno trebao biti vraćen u dom, iako bi, kaže, sve učinio da se ne vraća natrag.

Provjereno o hororu u Domu u Puli (Foto: Provjereno)

Tko će odgovarati za očite propuste i trajno unesrećene sudbine svih tih dječaka, a što o slučaju kaže ravnateljica doma u kojem se dogodilo zlostavljanje, pogledajte u priči reportera Ivana Čorkala u Provjerenom večeras u 22:30 na Novoj TV.