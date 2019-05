Ušli su mu u sobu oko osam sati navečer. Dvanaestogodišnji dječak nije imao šanse protiv njih trojice, nije mogao ni moliti niti vikati upomoć jer su mu usta zavezali majicom. Toliko monstruzno iživljavanje teško je uopće zamisliti. Silovali su ga četkicom za zube, tjerali ga da pije mokraću, jede zemlju i staklo. Tukli su ga kabelom, palili užarenim upaljačem. Zlostavljali su ga puna tri sata.

Sve se to događalo u popravnom domu, gdje bi djeca trebala biti pod nadzorom, i to u tjednu kada je zbog istog takvog zlostavljanja od prije 10 godina osuđen odgajatelj. Dok smo radili na ovoj priči, stigla je vijest da si je jedan od zlostavljača pokušao oduzeti život.

"Dogodilo se da su me sva tri dečka napala. Prebacili su deku preko moje glave i počeli su me tući šakama, nogama, s čim god su mogli. Stavili su mi, kako da kažem, majicu u usta i preko te majice još jednu majicu i svezali oko glave tako da prva majica ne može ispasti iz usta", ispričao je zlostavljani dječak.

Sve se odvijalo u večernjim satima. Noćni odgajatelj sjedio je u svojoj kancelariji i nije ništa čuo.

"Onda su uzeli moju čarapu, natrpali pola čarape zemlje i onda su me s tim počeli tući. Onda su zagrijali moj ključ i po nogama su mi ga tiskali, gasili mi cigarete po nogama. Uzeli su kajiš i lupali su me s kajišom preko leđa po cijelom tijelu i onda su me tukli USB kablom me tukli", rekao je dječak.

"Krv mi je išla iz leđa i onda su uzeli metlu i gurali su je u stražnjicu, tjerali me da pijem pišaku, da si guram četkicu u stražnjicu. Čak su me tjerali da jedem zemlju i travu i staklo", dodao je.

Bio je bespomoćan, ali se iza 22h ukazao tračak nade. Odgajatelj je krenuo u obilazak, ali ništa nije primjetio. Dječak se od straha nije usudio zatražiti pomoć.

"Nisam smio. Kako da kažem? Imao sam problema s ubojicom. Taj jedan dečko što je imao 17 godina je bio izbo čovjeka sa šarafcigerom", rekao je.

Preživio je kalvariju i na preskokce nam je pričao što su mu sve radili. Svako malo se sjetio ponekog detalja jer iživljavanje je trajalo satima.

"Prije toga su me tjerali da skačem s balkona, da idem u trgovinu kupiti jako puno kroasana za 12 kuna. Ja sam pokušao i nisam mogao, ali se jako bojim visine, a padala je kiša vani, bilo je jako sklisko i još su me tjerali da idem krasti", ispričao je.

Prije nego je odgajatelj sve otkrio, uslijedio je završni čin iživljavanja: "Još me jedan mali dečko lupao šakom po vilici i vilica mi je iskočila. Uspio sam dečka od 17 godina zamoliti da mi vrati vilicu i vratio ju je nazad. Ne znam kako, ali vratio ju je nazad."

Tu je bio kraj. Odgajatelj ga je odveo na hitnu, gdje mu je pružena pomoć.

"Dali su mi mast za opekline, dali su mi kremu za masnice i dali su mi za neki lijek za nos i za grlo i tablete za smirenje", rekao je.

"Nisam mislio da je to tako strašno dok nisam sam vidio"

"Nešto me je naginjalo da nazovem, kao da nešto nije u redu. Vrag mi nije dao mira, vuklo me da ga nazovem", rekao je otac pretučenog dječaka.

I nazvao je, ali se umjesto sina javila odgajateljica.

"Javili su mi da je otišao na hitnu i da će se, kad do njega dođe odajateljica, javiti za pola sata. Ja sam došao s posla, prošlo je sat vremena, zvao sam i javila se druga odajateljica. Javili su mi da je u gradu, da su otišli na večeru. To mi je malo bilo sumnjivo", rekao je.

Osjećaj ga nije prevario. Ponovno je nazvao.

"Onda mi je rekla da imaju problem, da je napadnut, da ima ozljede, da su bili na hitnoj, da mu je liječnik dao kreme, da su išli na policiju i da je napravljena prijava", nastavio je. "Nisam mislio da je to tako strašno dok nisam sam vidio."

Agonija i traume od tada nisu prestali, kako za dječaka tako i za njegovog oca. Naime, dječaka vraćaju u dom, gdje se i dalje nalaze i njegovi zlostavljači.

"On se totalno povukao, ja ga ne prepoznajem. Treba mu psihiloška pomoć, ohrabrenje, da vidi da nije sam", rekao je otac dječaka.

Na istom mjestu dovedeni najrizičniji slučajevi raznih domova

Otišli smo do Pule i našli se s osobom iz sustava socijalne skrbi koja je anonimno željela upozoriti na propuste u ovom slučaju. Prvi je napravljen već pri dolasku dvojice zlostavljača u Pulu pošto oni nisu smjeli biti smješteni zajedno. Dvojica od trojice su već pri dolasku u označeni rizičnim, a zajedno kao velika hodajuća opasnost.

"Oni su bili najagresivniji u domu, a i drugdje su, odkuda su došli, radili svašta. Kada na isto mjesto dovodite najrizičnije slučajeve raznih domova, pitanje je vremena kad će se tako nešto dogoditi", rekla je.

Slična se stvar dogodila prije devet godina, kada je štićenik zlostavljao dijete. Tada je uvjetno osuđen i odgajatelj jer nije redovito obilazio sobe, a u smjeni je bio sam oko 30 štićenika.

"Mislim da je ovo puno gore. Ovo što se sada dogodilo ovom malome. Puno je veća fizička šteta", rekla je anonimna osoba iz sustava socijalne skrbi.

Je li se to moglo izbjeći? Odgajetelj u noćnoj smjeni i u ovom slučaju bio je sam, iako je stručno vijeće doma od ravnateljice zatražilo da u noćnoj smjeni bude najmanje dvoje odgajatelja. Po odgovore smo otišli kod ravnateljice doma.

"Molim vas uputite mi mail jer sam u strašnoj gužvi i ne stigenm skakati s jednog telefona na drugi", preko telefona je stigao odgovor iz doma. "Ne, ja vam neću nikako ispričati okolnosti pod kojima i što se dogodilo jer je to sad u postupku. Radi zaštite interesa djece, ja vam ne mogu reći više od toga."

U pismenom odgovoru također nismo dobili detalje jer se ravnateljica doma pozvala na Zakon o zaštiti prava djece i maloljetnika.

Jedan je zlostavljač digao ruku na sebe

Tek nakon tog telefonskog razgovora nešto se počelo događati. Dva dana poslije, u dom je stigla policija i ispitala zlostavljače. Odlučeno je i da zlostavljani dječak privremeno ide kući, da se odmakne od svega. Dan uoči njegovog izlaska uslijedilo je priznanje zlostavljača, koji su do tada sve negirali.

"Oni su okrivili da mi je to napravio jedan mali dečkić. On me isto tukao, ali su to učinila i ona dvojica. Ta dvojica su okrivili njega i rekli su da i ja njega okrivim. Onda su nekoliko dana oni priznali na policiji", rekao je zlostavljani dječak.

Nakon priznanja uslijedio je novi šok. Najstariji od zlostavljača pokušao je samoubojstvo.

"Jedan dečko od 17 godina prijetio je da će se objesiti za luster i uzeo je žilet i isjekao se", rekao je zlostavljani dječak.

Završio je na psihijatriji, odakle je ubrzo vraćen u dom. Osim toga, saznali smo da je ovo bilo drugo zlostavljanje 14-ogodišnjaka u istom domu. Prvo je bilo samo 15-ak dana ranije, kada je stigao u dom.

"Natrpali su mi puna usta filtera i zapalili filtere i rekli su da držim glavu prema dolje", ispričao je dječak.

Informacija o tome nikada nije izašla iza zidina doma. Nakon tih, novih šokantnih saznanja, ponovno smo pokušali dobiti odgovore od ravnateljice.

"Ne mogu sad o tome govoriti, ne znam odakle vam sve te silne informacije", preko telefona je rekla Anica Idžaković, ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži u Puli.

Inzistirali smo na izjavi, ali ravnateljica naprosto nije imala vremena.

"Joj, gospodine Čorkalo, rekla sam vam da nemam vremena, da sam na sastanku. Budite uviđavni, imam i ja drugog posla", rekla je.

Zlostavljani dječak trebao bi biti vraćen u isti dom

Dječak je zlostavljan dva puta, a roditelji o tome nisu pravodobono obaviješteni. Potom je vraćen u isti dom gdje je u iduća dva tjedna, sam nam priznaje, mogao doći u kontakt sa zlostavljačima. To se ne bi trebalo događati, rekla je predsjednica Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu, Lana Peto Kujundžić.

"Ako se radi o kaznenim djelima koji su učinjeni u instituciji ili recimo kod kuće, tada je prvo i osnovno zaštiti žrtvu i maknuti ga iz prostora", rekla je Peto Kujundžić. "Zakon o sudovima za mladež je vrlo jasan: hitno se treba postupiti. Dakle, još jednu noć ne smije prespavati u tom krevetu", dodala je.

Dječak je sada kod kuće, ali bi ponovno trebao biti vraćen u dom. On to ne želi jer i svaka pomisao na dom u Puli nova je trauma.

"Ja bih sve učinio samo da se ne vraćam nazad", rekao je.

Zlostavljač je, doznali smo, u srijedu i po drugi put pokušao dići ruku na sebe, ali je spriječen. Jedina sankcija za sve što se dogodilo bila je otkaz dežurnom odgajatelju, a Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku šuti.

Fizičke rane 14-ogodišnjaka će zarasti, a psihičke puno teže. Sa svime se ipak dobro nosi, a sustav, kao vrhunac svega, vraća već istraumatizirano dijete u ustanovu gdje je brutalno zlostavljan.

