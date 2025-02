Dok većina od nje bježi, oni su u politiku ušli svjesno: Provjereno organiziralo debatu mladih, zbog jedne teme zaiskrilo

Mladi su, žele ostati u Hrvatskoj i žele Hrvatsku učiniti boljom za život. Zato su se, kako sami kažu, učlanili u stranku. Zajedničko im je i da su prvi u svojim užim obiteljima koji su se politički angažirali. Cilj im je isti, ali su im političke opcije različite.

Mladež HDZ-a, najveća je politička organizacija mladih u Hrvatskoj. Broje preko 20.000 članova, u posljednjoj godini, kažu, došlo je 2000 novih.

"U HDZ sam se učlanio čim sam mogao s 18 godina. Bio sam još u srednjoj školi. Učlanio sam se zato što želim pridonijeti mladima, imam ideje, želim raditi, želim učiti i želim te ideje svoje prenijeti na društvo", rekao je Nino Strika pa objasnio zašto je odabrao baš HDZ: "HDZ mi je najbliži. Dakle, ja sam odrastao u okruženju demokršćanstva, obitelji i vjere. Mislim da su oni jedina stranka koja ima konkretne rješenja i ljude i koji mogu popratiti ono što obećaju."

Matilda Nikić objasnila je da ona nije dio mladeži, nego Foruma SDP-a.

"Zašto je forum? Sam naziv kaže – jer je stvar svega diskusija. Forum je mjesto okupljanja, mjesto druženja, mjesto gdje se mijenjaju razmjene ideja. Ne stvaramo jednoumlje", ustvrdila je u razgovoru s reporterkom Provjerenog Jelenom Rastočić.

Forumaši ne moraju nužno biti članovi SDP-a, ali ne smiju članovi druge stranke.

"I tu me onda malo ono ponukalo da se učlanim u Forum pa ću to nekako diskretno. Ali kasnije, kada sam shvatila da meni to leži, meni je ugodno, jednostavno sam se pronašla u tome i shvatila da je to ipak moj poziv", objasnila je.

"Promjena je moguća samo kroz politiku"

Dorotea Šafranić se stranci Možemo! priključila 2020. godine.

"Tada sam završila srednju školu i zapravo u tom razdoblju i periodu je puno mojih prijatelja i poznanika otišlo živjeti u inozemstvo. I zapravo to me potaknulo na razmišljanje i do zaključka sam došla da društvene promjene koje su nam potrebne da bi mladi ljudi stvarno ostali živjeti u Hrvatskoj i da mogu raditi i živjeti ovdje od svoga rada, da je do tih društvenih promjena moguće doći samo kroz političku promjenu", ispričala je.

Fran Fadljević kaže da je i kao dijete volio pratiti politiku.

"Na studiju politologije se javila ta želja da stvarno nešto pokrenem i eto me", napomeno je te pojasnio zašto je odabrao Domovinski pokret: "Zato što sam odlučio da budem dio političke priče i programa koji je zapravo vrlo sličan, ako ne i identičan, mojim stavovima i uvjerenjima."

Provjereno organiziralo debatu

Kako bi doznali kakvu Hrvatsku vide, a kakvu priželjkuju, ekipa Provjerenog organizirala je debatu, a zbog jedne teme je među njima zaiskrilo. Rastočić je mlade pitala kako bi pokazali političku odgovornost da su na poziciji premijer kojem je više ministara osumnjičeno za korupciju, kojem ministar puca iz ilegalnog oružja, ili izazove prometnu nesreću sa smrtnim posljedicama.

"Kao što smo vidjeli u Varaždinu, dakle, afere i kriminal imaju ime i prezime", rekao je Strika pa odgovorio na pitanje zar nema političku odgovornost i osoba koja bira ljude: "Ali ima jako puno ljudi ispod njega. Ne može jedna osoba biti odgovorna za 1000 ljudi i čim jedna osoba napravi pogrešku da ta osoba daje ostavku."

"Evo spomenuo si Varaždin, automatski je skinut imunitet. SDP je maknuo Barbaru Antolić Vupora sa svih funkcija, mi smo to oštro osudili. Dok je to jedan slučaj u devet godina, vi ste imali koliko slučajeva koji nisu ovom brzinom riješeni. Neka institucije rade svoje posao, ali neka ih rade jednako za sve. Što je s Josipom Dabrom i Hrvatskim šumama?", upitala je Nikić.

"Što se tiče Josipa Dabre, mislim da ćemo se svi složiti kako je njegovom ostavkom podignuta ljestvica političko moralnih vrijednosti na jedan visoki nivo. Usudio bih se reći na nivo uglednih zapadnih i nordijskih demokracija", ustvrdio je Fadljević.

"To je moralno – prijeći iz Vlade u Sabor?", rekla je Nikić.

"Ne, nego je moralno dati ostavku na mjesto ministra", odgovorio je Fadljević.

"I uđe u Sabor", ponovila je Nikić.

"Da podnese ostavku za razliku od ostalih ministara koji to nisu učinili", zaključio je Fadljević.

Više o njihovoj raspravi i djelovanju mladih u politici možete pogledati u prilogu Provjerenog.



