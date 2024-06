I nakon humanitarnih akcija žive u nehumanim uvjetima: Lažni dobrotvor prikupljao novac, ali pomoć njima još nije stigla

Za Ivana Grubača i Božicu Gagovski iz Brođana pokraj Karlovca je, zbog iznimno nehumanih uvjeta u kojima su živjeli, 2022. godine pokrenuta humanitarna akcija. Isto je učinjeno i za Marijana Kovačevića, hrvatskog branitelja i stopostotnog invalida. Akcija je organizirana i za pomoć Andrijani Matijević iz Škabrnje i ona još traje. Do sada je, prema njezinim riječima, prikupljeno 51 tisuća eura.

Svaku od tih akcija povezuje jedan čovjek – Robert Žunić, predsjednik Hrvatske udruge za pomoć žrtvama nasilja, djeci i siromašnima. Ekipa Provjerenog pokušala ga je kontaktirati na nekoliko načina.

Najprije je pristao na razgovor, a onda je poslao mail u kojem stoji da su on i gospođa Matijević došli do zaključka da više ne bi prikupljali pomoći putem medija. Tvrdi da će joj pomoći koliko može, kao što je to radio i do sada.

Svim ovim humanitarnim akcijama zajedničko je to da nikada nisu formalno završene, odnosno nikada nije objavljen prestanak skupljanja novca te koliko je novca prikupljeno iako Zakon o humanitarnim akcijama propisuje da one maksimalno mogu trajati 90, odnosno 180 dana.



"I toliko vremena imate da prikupite novac i da ga onda i potrošite. Za to se mora otvoriti poseban račun samo za tu humanitarnu akciju", objasnio je Ivan Blažević iz zaklade Solidarna tijekom razgovora s reporterkom Provjerenog Barbarom Majstorović Ivezić.

Novac je prikupljao na crno i davao na ruke

U svim akcijama o kojima je riječ novac se uplaćivao na račun udruge Roberta Žunića. Ljudi za koje se novac prikupljao, ako su ikada šta i dobili, dobili su novac u gotovini bez da su ikada vidjeli stanje na računu.

"On mi je nešto donio u gotovini, nešto u stvarima", ispričao je Kovačević.

"Ovo što je dosad skupljeno je meni predano na ruke", rekla je Matijević.

Niti jedna od ovih humanitarnih akcija nije bila prijavljena gradskom uredu te dobila odobrenje pa time ne podliježe kontroli institucija. Drugim riječima – novac je prikupljen na crno. Formalno ima udrugu, ali sve ostalo radi protiv pravila. Zbog svega se Provjereno obratilo Ministarstvu rada i socijalne skrbi.

"Uvidom u evidenciju organizatora humanitarnih akcija kojima je odobreno provođenje humanitarnih akcija, utvrđeno je kako Hrvatskoj udruzi za pomoć žrtvama nasilja, djeci i siromašnima iz Zagreba, nije odobreno provođenje niti jedne od navedenih humanitarnih akcija te samim tim ne postoje evidentirani podaci koji bi ukazivali na, eventualni, račun za humanitarnu akciju, trajanje humanitarne akcije, korisnike humanitarne akcije, iznos prikupljenih financijskih sredstava i/ili materijalnih dobara", stoji u odgovoru.

Gotovo identičan odgovor stigao je od Grada Zagreba, a iz Policijske uprave karlovačke potvrdili su za Provjereno da se vode izvidi vezano uz rad udruge Roberta Žunića. S druge strane, odgovor niti objašnjenje od Žunića nije stigao jer nije pristao stati pred kameru.

Ivan Grubača i Božica Gagovski još uvijek žive u trošnoj drvenoj kući od 16 četvornih metara bez WC-a i tekuće vode. Marijan Kovačević i dalje živi u trošnom gradskom stanu u kojem je bio na početku humanitarne akcije, iako je tijekom nje lažno predstavljeno da je podstanar kojeg gazda želi izbaciti iz stana. Obitelj Matijević još uvijek prikuplja novac za kuću. a još se ne zna koliko je novca uopće skupljeno i gdje je završio.

