Uzeli djecu, a majke optužili da su zlostavljačice: "Probudim se po noći i onda vidim krevetić..."

Obje majke tvrde kako su i za vrijeme trajanja braka na sebe većinski preuzele brigo o djeci i obitelji. Ranije nisu osuđivane i nisu bile pod nadzorima Centra za socijalnu skrb. Nakon razvoda braka roditelji su imali zajedničko skrbništvo, no djeca su nastavila živjeti s majkama, s čim su se očevi, barem formalno, složili, čemu je dokaz i sudska presuda. No sve se mijenja pozivom policije u kojem saznaju da su prijavljene da su povrijedile prava djece.

"Tada kada sam dobila tu kaznenu prijavu koju je on pokrenuo nisam mogla doći do svoje djece. On djecu nije vodio u vrtić, djeca su doslovno bila zatočena u tom stanu", priča jedna od majki koja je za Provjereno odlučila progovoriti nakon što je kod institucija naišla na zid.

I dok druga majka nema pravo uopće viđati djecu, ova to može pod nadzorom Centra za socijalnu skrb, jedan sat tjedno. S djecom s kojom je dotad živjela, provela je u sedam mjeseci manje od četiri dana, a riječ je o jako maloj djeci.

"Probudim se po noći i onda vidim krevetić koji još uvijek imam od mlađe kćeri. Onda se opet rasplačem. Još je jedno vrijeme bila duda na tom krevetiću. I njezina igračka", kaže.

Opisala je i kako izgledaju susreti s djecom. "To izgleda tako da je najteže mlađoj kćeri, koja najviše plače kada treba otići od mene. Najgori dan od svih bio je sad nedavno. Sat vremena sam je nosila na rukama u parku, plakala je da hoće mami. Plače ona, plačem ja.“

