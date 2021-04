Bili su živi štit. Vlastitim su tijelima od policije branili one nemoćne, one koje je sustav zgazio. Jadne branitelje kojima je prijetila deložacija, izbacivanje iz krvavo stečenih domova. Tako su barem oni vjerovali. A bili su izmanipulirani. Jer, ništa od toga nije bila istina. Iz stranke Živi zid su ih mamili na deložacije govoreći im kako moraju obraniti jadne ljude, ali i kako će njihov angažman stranka znati cijeniti. Pristaše, nekada po snazi treće političke opcije u zemlji- i sami su bili većinom ljudi u problemima; životnim, financijskim. I zato su sve nade polagali u stranku koja se zaklinjala u pravednije društvo. Zapravo i oni su ih samo iskoristili, a ovih im je dana to itekako postalo jasno: na kućne adrese počele su im stizati ovrhe. Ne stranci, ne onima koji su ih nagovarali i organizirali, već pojedinačno: samohranoj majci, umirovljeniku, socijalnom slučaju... Svakome od njih 30-ak tisuća kuna zbog sprečavanja deložacija. Nekadašnji vrh stranke, više im se ne javlja na pozive. Ali zato im tajnik Živog zida poručuje kako su cvilidrete i mentalni balavci.

Zatresli su sustav i pokrenuli val političkog aktivizma. Privođeni, kažnjavani, nošeni u policijske marice. Sve to kako bi pokazali da je sustav nemilosrdan, nepravedan i da ne mari za ''malog'' čovjeka. Ipak nakon svega razočarani. I to sa Živim zidom, bivši članovi koji se osjećaju izigrano i prevareno. Stali su pred naše kamere i ispričali mračnu stranu stranke kojoj su nekad pripadali i kojoj su vjerovali, a koja ih je, kažu, ostavila na cjedilu kada su im nakon deložacija stigle kazne.

''Mi smo dobili pet puta po šest tisuća za koga?'', upitao je bivši član Živog zida, Vinko Poturica. ''Vi se nalazite pred zidom. Vi ne možete to platit,i od kud ćete to platiti!?'', upitao je bivši član stranke, Hrvoje Hoffman. ''Ako treba odslužiti zatvor - odslužit ću zatvor'', istaknuo je Phillip Aman Živanov, također bivši član te stranke.

''Jedan posto nade koji sam imala da mogu stvari ići na bolje u Hrvatskoj je propao sa Živim zidom. Mrtvim zidom, ajmo to tako nazvati'', rekla je bivša članica Živog zida Nikolina Milina. Iz stranke za koju su se borili stiže otrježnjenje.

''Tu nema mjesta za cvilidrete. Za plačibabe. Kao mimozice su se rasplakali negdje doma mami na grudima'', rekao je tajnik Živog zida Tihomir Lukanić.

U moru aktivizma, prekretnica za Živi zid bila je deložacija na zagrebačkom Črnomercu. Prije četiri godine. Poslije nje, na adrese članova s deložacija počele su stizati kazne. Jedna pravomoćna u iznosu od šest tisuća kuna i četiri nepravomoćne s istim iznosom. Pet deložacija u pet stanova, i isto toliko pokrenutih postupaka. Svakoga od njih sada čeka kazna od 30 tisuća kuna.

Glas za ''malog'' čovjeka nerijetko su dizali umirovljenici, samohrane majke, nezaposleni, socijalni slučajevi. Među njima je bio i nezaposleni Phillip. Sada mu nad glavom visi ovrha ili zatvorska kazna. Noćima ne spava jer ne zna kako će vratiti dug.

''Mi smo svi troje na socijalno pomoći i majka i otac i ja. Živim još s njima, posao se ne može naći'', rekao je Živanov. Zatvor mu prijeti jer je sudjelovao na deložaciji Črnomerec 105. Kaže nam - pojma nije imao gdje je došao. ''Nismo znali uopće znali o čemu se radi. Došli smo tamo s većinom. Zvali su nas. Bilo je poput izleta'', prisjetio se Živanov.

Išao je tamo još jedan bivši član ŽZ Hrvoje Hoffman - koji je u međuvremrenu prešao u HNS. Za bivše strančke kolege nema lijepe riječi. Kaže koristili su pojednice za ostvarivanje svojih političkih ciljeva. Facebook objavama pozivali su i nametali članovima obvezu odlaska na deložaciju.

Vladimira Palfi kaže da jednom godišnje svatko može, a oni koji ne rade i nemaju nikakve druge obaveze - imaju obavezu odužiti se stranci. Ivan Vilibor Sinčić rekao je da će svatko biti nagrađen prema zaslugama, prema stažu u stranci, prema određenim akcijama. Da će sve aktivnosti bilježiti i vrednovati, govorio je Tihomir Lukanić.

A istovremeno su iskrivljavali, kaže nam, istinu o onima kojima prijeti deložacija. ''Dano nam je to da idemo braniti stanovitog gospodina Zorića, ali ovih pet stanova, pet različitih postupaka... Mi nismo znali da su tamo ljudi naseljeni prije tri godine, da nisu plaćali režije i da su zapravo skvoteri. Da su ljudi koji su ušli u sami objekt bez da su bili njegovi vlasnici'', rekao je Hoffman.

Kaže da je i tada imao dvojbi je li odlazak na deložaciju opravdan ili se radi o političkom marketingu? ''Ne možete braniti nekoga tko je uzeo krediti; koji je bio svjestan da ne može vraćati za nekakav skupi auto. Ili kada se radi o tome da vam je pod navodnicima netko ušao u nečiji stan dok je taj bio na godišnjem pa ćete ga ići braniti?'', rekao je Hoffman.

Koga brani nije bio svjestan ni umirovljenik Vinko - i on tvrdi kako je stranka skrivala istinu. ''Pa nama su rekli da mi čuvao da sprečavamo deložaciju jednog branitelja. Kada smo počeli dobivati jednu globu, drugu globu, treću globu onda je meni postalo jasno da tu nešto nije u redu'', istaknuo je Poturica.

''Nakon takvog slučaja vi zovete 100 puta telefonom, 100 puta mobitelom - nitko se ne javlja. Ja sam mislio da će mi oni dati odvjetnika, kad ono oni ništa. Ti sam kako znaš'', izjavio je Poturica.

Da je tako bilo, priča nam i samohrana majka - koja je svoju kaznu već odradila. Noć je provela u zatvoru. Očekivali su da će stranka koja je sve organizirala i pozivala ljude na deložaciju preuzeti odgovornost i da će spasiti svoje ljude od tog istog sustava protiv kojeg je tako gorljivo nastupala.

''Smatrala sam nekako moralno barem odvjetnika, ili da će se netko probati probiti do mene. Nisu nas mogli prisiliti, ali mami jesu isto kao što je gospodin Pernar znajući moju situaciju, na moje pitanje što da napravim je bilo 'pa Nikolina najbolje ti je provaliti u gradski stan, mi ćemo biti tu koji ćemo te braniti'', rekla je Milina.

Sa socijalno ugroženim ljudima i slučajevima, dodaje Milina, puno lakše se može doći do tog osobnog cilja i da su to birali jer su socijalno ugroženi ljudi zanimljiviji bili sa životnim priča i svime onime što je Živom zidu išlu u korist.

U korist su deložacije zasigurno išle predsjedniku stranke. Dogurao je od aktivista do Brisela na plaću od deset tisuća eura. Pokušali smo ga pitati kako on odgovara na optužbu bivših članova. Prekinuo je poziv.

Nakon pola sata čekanja...Pokušali smo ponovno stupiti u kontakt s gospodinom Sinčićem. Na pozive ne odgovara, ali i dalje razmjenjujemo poruke. Očito ne želi dati izjavu jer zadnja poruka koju nam je poslao glasi: ''Nema se što reći. Ophođenje na deložacijama i nakon njih poznato je od 2012. Nemam što reći bivšim članovima.''

Bivšim članovima nema što poručiti ni još jedan prozvani bivši član. ''Ja vam nisam više u Živom zidu'', napisao nam je Pernar. Ali zato je pred kameru stao tajnik Živog zida - koji je također bio na spomenutoj deložaciji i dobio kaznu, ali on kaže sve je to dio aktivističke borbe. Bivše članove između redaka proziva kukavicama.

''Pričamo o ljudima koji su došli prvi i zadnji put na deložaciju pa ih je piknula surovost specijlane policije ili pravosudnog sistema pa su se ko mimozice rasplakali negdje doma mami na grudima'', rekao je tajnik ŽZ. Odbacuje sve optužbe da je stranka manipulirala članovima iako objave na Facebooku jasno pokazuju da su svoje članove ''mamili'' na deložaciju uz obećanje da će to honorirati.

''Ja sam odlazio na deložaciju sa srcem i sa svijesti da se stavljam nasuprot sustava i da mi se može svašta dogoditi kazneno i materijalno, ali to je moja slobodna volja. Mene nitko nije mogao na to prisliti. Punoljetnog čovjeka ne može nitko prisiliti'', naglasio je Lukanić.

Sa sobom je doveo i članove koje kazne ne brinu. Kažu znali su gdje idu, i koje su moguće posljedice. ''To je ekipa koja je bila na jednoj deložaciji. Oni su došli tu i očekivali da će to biti med i mlijeko, da će se sustav boriti da ustraši ljude i njih su očito uspjeli ustrašiti takvi ljudi. Onda nisu spremni na promjenu kakva je potreba ovoj državi'', rekao je član ŽZ Lovre Crvelin.

Spreman je ići u zatvor. ''Tamo ću se malo nabildati, raditi sklekove, pročitati knjigu više. Izaći ću van obrazovaniji i više seksi'', uvjeren je Crvelin. I drugi članovi stranke smatraju da su kazne dio borbe i da su one križ koji svaki borac za pravdu mora biti spreman nositi.

Upravo to jest cilj sustava u kojem živimo - da zastraši običnog čovjeka kako se on ne bi htio pobuniti protiv sustava i na taj način sve one koji se pobune i ukažu na nepravdu žele zgaziti i ušutkati'', rekao je Filip Jarnević.

''Dobio sam da moram platiti za pet stanova po šest tisuća - 30 tisuća kuna. Trenutno moram platii šest tisuća kuna. Još nisam platio, skupljam polako novce i ne znam kako ću'', kazao je član Želimir Schauer i dodao da mu je žao ljudi i samoga sebe, ali da sve u životu, kao i ovdje, pokušava sam namiriti.

Za ometanje provođenja deložacije po Ovršnom zakonu propisana je novčana kazna od 1000 do 10 tisuća kuna, objašnjava nam odvjetnica i pita se kako to da umjesto pojedinaca nije kažnjena stranka koja ih je navela na prekršaj.

''Ovršni zakon u članku 16. daje mogućnost da se ne samo kazni fizička osoba kao pojedinac, nego i pravna osoba. Tada bi trebalo dokazati da je neka pravna osoba organizirala ljude radi spriječavanja provođenja ovrhe'', pojasnila je odvjetnica Ines Margetić.

Iako se iz Facebook objava može iščitati tko je sve organizirao, a u videu koji je dostupan na internetu i tko je koordinirao na terenu - to nije učinjeno. Kazne, problemi, ovrhe još uvijek vise nad glavom bivših aktvista. Učlanili su se u Živi zid zbog nepovjerenja u sustav, a kažu sada su još više razočarani.

Skinuo sako i počeo raskopčavati hlače. EP suspendirao Ivana Vilibora Sinčića: ''Spreman sam na sve, idemo do kraja''

Sinčić o aktiviranju ovrha: "Postojeći Ovršni zakon u Hrvatskoj je kriminalan"

''Zlatno pravilo koje sam ja naučila iz ove priče a to je onaj koji ti prvi kaže volim te, tu sam, pomoći ću ti - toga se čuvaj'', rekla je Milina te dodala kroz smijeh da bi se prije dvije godine vjerojatno obratila Pernaru za pomoć, ali da si je barem to maknula iz glave. ''Pomozi prvo sebi onda drugima'', zaključila je. Živanov kaže kako ne krivi nikoga, samo sebe najviše zbog krive procjene.

''Kada te trebam onda te znam, kada te ne trebamo onda si tamo negdje i ne javljam ti se na telefon. Taj pristup je bio priustan cijelo vrijeme'', kazao je Hoffman. U vrijeme 'ponosa i slave' stranka Živi zid bila je treća politička opcija, ali na posljednjim izborima doživjela je politički poraz i ne ulazi u Sabor. Svađe članova, prelasci - sve to stajalo je Živi zid.

''Vi ne znate što vas čeka. Vi se sukobljavate sa specijalnom policijom koja dolazi u punoj spremi - štitovi, kacige, pendreci i tako dalje. Tu nema mjesta za cvilidrete. Za plačibabe'', istaknuo je tajnik stranke Lukanić i dodao da je stranka doživila izborni poraz upravo zbog takve ''unutarstanačke galame neozbiljnih ljudi i mentalnih balavaca''.

Velik broj članova napustio je stranku. Povratak na stare dane bit će teška misija, a izbori su pred vratima. ''Vratit ćemo mi to. I predsjednik i ja i naša ekipa će to vratiti na staru slavu još jače, ali ne možete vi očekivati da ćete rušiti svoju stranku i onda da vas sutav neće nagadati- To je naivnost, to je ludost. Udarate sami sebe. Pa jeste vi normalni?'', upitao je Lukanić.

Stranka koja je nominalno prezirala fotelje i elite, uspjela se raskoliti oko svih osvojenih visokih pozicija. Prvo 2016. nakon ulaska u Sabor pa onda tri godine poslije oko jedne od najbolje plaćenih fotelje u Europi - one eurozastupnika. I dok predsjednik stranke uživa u Briselu na plaći od deset tisuća eura - bivši članovi kojima prijete ovrhe i zatvor na kraju se prema onoj staroj pitaju - što je nama naša borba dala - osim kazni i problema.





