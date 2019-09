Etablirani reporteri i u novoj sezoni nastavljaju biti glas građana onda kada drugi šute. Od ovoga četvrtka u 22:30 gledatelji Nove TV imaju priliku pratiti prvu emisiju 13. sezone emisije 'Provjereno' koja će i u novoj sezoni i dalje vrijedno raditi s istim ciljem - borbom za pravdu i boljitak okoline.

Vrijedna reporterska ekipa koju čine Mato Barišić, Ema Branica, Ivan Čorkalo, Ana Malbaša, Kristian Došen i Maja Medaković, na čelu s urednicom Ivanom Paradžiković u 13. sezoni nastavit će donositi priče koje moraju biti ispričane i time poticati institucije na efikasnije djelovanje, ukazivati na nepravde te mijenjati društvo i živote ljudi nabolje.

"Da mi je netko rekao prije dvanaest godina da ćemo postati to što smo danas, tada bih mu rekla da to nije moguće. Mislim da je ključ uspjeha 'Provjerenog' taj što smo ostali isti, baš kao i prvoga dana kad smo kročili u tu redakciju. Strast kojom radimo taj posao je uvijek ista i mislim da ljudi to vide, znaju da dajemo sve od sebe kako bismo im pomogli riješiti njihove probleme“, izjavila je povodom početka 13. sezone urednica emisije 'Provjereno' Ivana Paradžiković.

Uporna i hrabra ekipa emisije 'Provjereno' i u trinaestoj sezoni emitiranja nastavit će objektivno i vjerodostojno izvještavajući detaljno obrađivati teme na temelju činjenica te tako opravdati kredibilitet i povjerenje javnosti. Prema riječima urednice, povjerenje gledatelja u tim 'Provjerenog', kojem se iznova obraćaju baš zbog toga što nikad ne odustaju od njih, predstavlja veliki motiv i ohrabrenje za budućnost.

"U novoj sezoni nas očekuje dobar, stari recept. Pričamo priče koje moraju biti ispričane i to je ono što nas čini drugačijima, a nastavit ćemo to činiti i dalje. Život je taj koji priča priče, a mi smo kanal naših gledatelja koji nam se s povjerenjem obraćaju“, zaključila je Ivana Paradžiković.

Prvo izdanje 13. sezone emisije 'Provjereno' na rasporedu je u četvrtak, 5. rujna u 22:30 na Novoj TV, a nakon emitiranja emisija se može pogledati besplatno i na internetskoj stranici novatv.hr.