Protupožarna sezona nije ni počela, a broj požara već je rekordan. Ne zvuči dobro ni to da je više od polovice protupožarnih zrakoplova prizemljeno. A problem je i manjak radne snage - sve je manje onih koji žele za nisku plaću riskirati život.

Uoči protupožarne sezone više od polovine protupožarnih zrakoplova je prizemljeno. Njih čak osam od 12 - zbog servisa. Potvrđuju to i iz MORH-a i dodaju da bi se do kraja sezone trebali završiti radovi na većem dijelu njih. Pa bi u zraku tijekom ljeta, zatreba li, trebalo biti šest Air-tractora i do pet kanadera.

A ova je godina već rekordna po broju požara!

"Ova godina je još žešća nego prošla godina. Dakle samo u prva tri mjeseca mi imamo za 160 posto povećanje broja požara", rekao je reporterki Sanji Jurišić za Dnevnik Nove TV Slavko Tucaković, glavni vatrogasci zapovjednik.

Triput je veća i opožarena površina, pa se materijalna šteta mjeri u milijunima kuna. Najviše požara bilo je ove godine u Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

"Oko 400 intervencija požarnih imamo više, i što je zanimljivo, sve su se dogodile kroz treći mjesec", naveo je Ivan Kovačević, zapovjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Krivci - dugo sušno razdoblje, ali i ljudski faktor.

"Ovi požari zimski koji nastaju u velikoj većini prilikom spaljivanja, nepažljivog spaljivanja korovana poljima i poljoprivrednim dobrima", rekao je Matej Rudić, vatrogasni zapovjednik Zadarske županije.

Ne brine mnoge ni činjenica da onaj tko vatru pali namjerno, može dobiti i do pet godina zatvora! A vatrogasni sustav se posljednjih godina itekako modernizirao. Prvi dim vidljiv je na ekranu, 90 posto svake od primorskih županija prekriveno je kamerama. Vrijedna oprema uručena je danas splitskim vatrogascima.

"Samo ta kamera koja će biti montirana na naše zapovjedno vozilo, ona na sebi ima optički zoom 36 puta, infracrvena kamera - noćna, optički zoom od osam puta, možemo sve promatrati i po danu i po noći", naveo je Kovačević.

Pitanje je imamo li dovoljno ljudi u sezoni koji bi gasili požare? Zadarska županija traži do 170 sezonskih vatrogasaca.

"Sada se opet suočavamo s time kako turizam buja i kako ima sve više zaposlenja u turizmu, ljudi sve manje se zapošljavaju za sezonske vatrogasce, a plaća je osam tisuća kuna bruto. Dakle, to vam je 5500 kuna neto", dodao je Rudić.

Pola plaće sufinancira država, druga polovina ide iz općinske ili gradske blagajne. No, borba s vatrom nezamisliva je bez zračnih snaga na čiju pomoć vatrogasci itekako računaju! Prema predviđanjima meteorologa – pred nama je natprosječno toplo ljeto s malo oborina. Što je alarm za paklenu požarnu sezonu.

A vatrogascima, ali i svima nama itekako će od koristi biti podaci s novog meteorološkog radara postavljenog na lokaciji Goli kod Labina. Državni hidrometeorološki zavod sredstava je dobio od Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Takav radar postavljen je i na vrhu Debeljak kod Sukošana. Ovaj radar će povećati kvalitetu praćenja opasnih pojava na Jadranu i kopnu, a omogućit će i preciznije prognoze vremena.

