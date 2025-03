Kada pomislite da ste u prometu vidjeli sve: U tri dana 12 uhićenih, oduzeta dva motocikla, jedno teretno vozilo...

U protekla tri dana policijski službenici su na sud odveli dvanaest vozača koji su počinili teške prometne prekršaje ili su ponavljači istih.

Uhićeni su, u žurnom postupku su odvedeni na sud i predloženo je sudu da im se odredi zadržavanje.

Pet ponavljača prometnih prekršaja je nakon odluke suda da im se određuje zadržavanje, odvedeno u zatvor, a naknadno će se donijeti odluka o njihovoj odgovornosti.

Tijekom postupanja od ponavljača najtežih prometnih prekršaja oduzeta su dva motocikla i jedno teretno vozilo kojim su počinili prekršaje i od suda je zatraženo donošenje odluke da im se vozila trajno oduzmu.

PU splitsko-dalmatinska izdvojila je pet ponavljača prometnih prekršaja kojima je određeno zadržavanje i sada se zbog počinjenja teških prometnih prekršaja nalaze u zatvoru.

Vozio moped bez položenog vozačkog ispita i bez kacige

U petak, 6. ožujka oko 22 sata policajci si zaustavili 22-godišnjeg vozača mopeda koji nije na glavi nosio kacigu. Odbio je testiranje na prisutnost droge u organizmu. Također, utvrđeno je da upravlja mopedom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom jer mu je rješenjem ukinuta i oduzeta vozačka dozvola zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova. Policijski službenici su od vozača oduzeli moped, uhićen je i doveden u postaju.

S obzirom na to da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja koji je do sada ponovio prekršaje odbijanja testiranja na prisutnost droga i vožnje unatoč zabranama, uhićen je i odveden na nadležni sud. Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje jer do sada izrečene kazne nisu utjecale na počinitelja prometnih prekršaja. Sudu je predloženo da mu izrekne kaznu zatvora u trajanju od 90 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od dvije godine i da mu se trajno oduzme motocikla.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 8 dana nakon čega je odveden u zatvor.

Vozio motocikl unatoč što mu je ukinuta vozačka dozvola

Policijski službenici Postaje prometne policije u petak oko 20:40 sati u Splitu zaustavili su 31- godišnjeg vozača motocikla. Obavljenom provjerom utvrđeno je da upravlja motociklom iako mu je rješenjem ukinuta i oduzeta vozačka dozvola i do listopada 2026.godine ima zabranu ponovnog ponavljanja vozačkog ispita.

Policijski službenici su oduzeli motocikl, uhitili vozača i doveli ga u policijsku postaju.

Uz optužni prijedlog odveden je na nadležni sud, a sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od dvije godine i da mu se trajno oduzme motocikl.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana nakon čega je predan u zatvor.

Vozio bez vozačke, pokušao pobjeći policajcima

Policijski službenici Postaje prometne policije Split u petak, 7. ožujka 2025.godine oko 23:50 sati na području Solina zaustavili su 36-godišnjeg vozača za kojeg su utvrdili da upravlja vozilom za vrijeme dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom i ponavljač je prometnih prekršaja.

Također, tijekom postupanja pokušao je pobjeći policijskim službenicima i nad njim su uporabljena sredstva prisile radi savladavanja otpora i sprječavanja daljnjeg bijega i doveden je u policijsku postaju.

Sudu je predloženo zadržavanje jer se radi o ponavljaču prometnih prekršaja. Također, predloženo je da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od dvije godine. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana nakon čega je predan u zatvor.

Vozač se nije zaustavio policajcima, posjedovao drogu, vozio bez položenog vozačkog ispita

U nedjelju, 9. ožujka 2025.godine oko 1 sat policijski službenici Policijske postaje Solin izdali su naredbu za zaustavljanje, ali vozač nije postupio po izdanoj naredbi već je vozilom naglo skrenuo u susjednu ulicu. Policijski službenici su krenuli za vozilom i uskoro su ga zaustavili. Utvrđeno je da vozilom upravljan 37-godišnjak za kojeg je utvrđeno da je u ustima sakrio smotuljak u kojem se nalazila droga i to 1,27 grama amfetamina.

Također, vozač je odbio zahtjev policijskih službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu. Obavljenom provjerom utvrđeno je da upravlja vozilom prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje vozilom jer mu je rješenjem ukinuta i oduzeta vozačka dozvola. Uhićen je odveden na sud.

Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje jer se radi o ponavljaču prometnih prekršaja koji je do sada dva puta pravomoćno kažnjen, a izrečene kazne nisu utjecale na promjenu njegovog ponašanja.

Sudu je također predloženo da mu izrekne kaznu zatvora u trajanju od 60 dana i novčana kazna u iznosu od 700,00 eura. Određeno mu je zadržavanje u trajanju od 14 dana nakon čega je predan u zatvor.

Vozio teretno vozilo iako mu je ukinuta i poništena vozačka dozvola

U subotu, 8. ožujka 2025.godine oko 10:20 sati u mjestu Tugare, policijski službenici Policijske postaje Omiš zaustavili su teretno vozilo kojim je upravljao 43-godišnji vozač. Obavljenom provjerom utvrđeno je da 43-godišnji vozač upravlja vozilom za vrijeme dok mu je na snazi rješenje o ukidanju i oduzimanju vozačke dozvole.

S obzirom na to da se radi o ponavljaču teških prometnih prekršaja koji je do šest puta kažnjen zbog vožnje u alkoholiziranom stanju i upravljanja vozilom dok su mu nas snazi zaštitna mjere, od vozača je privremeno oduzeto vozilo, uhićen je i doveden u policijsku postaju.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, zaštitna mjera upravljanja vozilom u trajanju od godine dana i da mu se trajno oduzme vozilo kojim je počinio prekršaj.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor, prfiopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Pročitajte i ovo dobrovoljac u okupiranoj zemlji Rođak J. D. Vancea ratovao je u Ukrajini, ogorčen je: "Bila je to apsolutna zasjeda"

Pročitajte i ovo Objavio Vatikan Objavljene nove informacije o zdravstvenom stanju pape Franje