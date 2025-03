Nate Vance, rođak američkog potpredsjednika J. D.-a Vancea, borio se za Ukrajinu od 2022. do siječnja 2025. kao član Prvog motoriziranog bataljuna Da Vincijevi vukovi.

Tvrdi da je razočaran stavom svog rođaka o Ukrajini, piše The Kyiv Independent.

"To što sam tvoja obitelj ne znači da ću prihvatiti da ubijaš moje drugove", rekao je Nate u intervjuu za Le Figaro.

Njegov istup dolazi u trenutku kada su odnosi između SAD-a i Ukrajine na najnižoj razini.

Washington je zaustavio razmjenu obavještajnih podataka i vojnu pomoć Kijevu. Zamrzavanje je uslijedilo nakon spornog sastanka u Ovalnom uredu između američkog predsjednika Donalda Trumpa, potpredsjednika Vancea i predsjednika Volodimira Zelenskog.

Nate Vance rekao je da je razočaran načinom na koji se njegov rođak odnosio prema Zelenskom tijekom sastanka.

"Kada je J. D. Vance kritizirao pomoć Ukrajini, mislio sam da je to zato što je trebao privući svoje biračko tijelo, da je to dio političke igre", rekao je Vance.

"Ali ono što su učinili Zelenskom bila je apsolutna zasjeda i nepošteno."

"Potpredsjednikovo kontinuirano nepovjerenje prema Zelenskom neopravdano je, kao i njegovi stavovi o Ukrajini", rekao je Vance.

Vance je rekao da je nekoliko puta bezuspješno pokušao stupiti u kontakt sa svojim rođakom.

"Ostavljao sam mu poruke u uredu. Nikad se nisam čuo s njim", rekao je.

Vance se dobrovoljno prijavio da se bori u Ukrajini nakon ruske invazije punog opsega 2022. godine, ali je otišao malo prije inauguracije predsjednika SAD-a iz straha da će ga ruska vojska zarobiti.

"Postalo je komplicirano ostati. Nisam mogao riskirati da budem zarobljen", rekao je.

