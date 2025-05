Wings for life

Jedinstvena utrka u svijetu trčat će se u hrvatskom gradu: "I kad ti se ne da, oni ti daju dodatnu snagu i energiju"

Wings for Life World Run u Zadru Foto: Dnevnik Nove TV

Svi putevi ovoga vikenda vode u Zadar! Sve je spremno za još jedan Wings for life spektakl. Zadarska utrka jedinstvena je u svijetu, jer se cijelo vrijeme trči uz more. I ove godine na tisuće ljudi trčat će za one koji ne mogu!