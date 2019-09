Ponovno šokantni prizori na hrvatskim prometnicama. Unatoč visokim kaznama i konstantnim upozorenjima za vozače, poginuli se i dalje nižu. U nesreći kod Zeline život je izgubio dječak. U Otočcu je na trudnu ženu s bebom u naručju na pješačkom prijelazu naletio automobil.

Prizor smrskanog automobila dočekao je u nedjelju oko 5 sati Darka Hegeda točno ispred njegove kuće u Hrastju, nedaleko Zeline. Prema neslužbenim informacijama, po povratku sa svadbe, vozač je zaspao za volanom, izgubio kontrolu nad vozilom, sletio u jarak te se zabio u betonski most. ''To je puklo k'o bomba. Ja sam se probudio, vidio sam što se dogodilo. Proletio je i udario u most od susjeda i tu je sve stalo'', ispričao je Darko.

U nesreći je smrtno stradao dječak, a još su dvije osobe, uz vozača, ozlijeđene. U tijeku je očevid koji bi trebao pokazati točan uzrok nesreće. "Savjet svim vozačima je pazite na sebe, ali isto tako pazite i na druge učesnike u prometu'', kazao je Tihomir Svatoš iz PU zagrebačke. Vozačima poručuje da, kada osjete umor, stanu i odmore, pa tek onda nastave voziti.

Pokušao pobjeći?

Šokantno je bilo i u subotu u Otočcu. Na je pješačkom prijelazu 80-godišnji Nijemac udario trudnicu Ivanu Valjan, koja je u naručju imala jednogodišnje dijete.

"Kad sam došla na sredinu zebre vidjela sam da auto ide prema nama, punim gasom praktički. I ja sam počela bježati, uzela sam dijete i potrčala. Nisam uspjela i lupio mi je u desni kraj. Dijete mi je ispalo i ja sam bila u nesvijesti, nisam se više ničega sjećala'', ispričala je Ivana.

U pomoć su odmah priskočili prolaznici, a Ivanu i njenog sina odmah su odvezli u Gospić na hitnu pomoć. Srećom, prošli su tek s lakšim ozljedama. "Gospodin dotični je htio pobjeći s mjesta događaja. Ja mu nisam dala jer sam sjela na haubu i čekali smo policiju'', ispričala je Danijela Torić, svjedokinja i sestra unesrećene.

Kako je ustanovljeno očevidom, vozač nije bio pod utjecajem alkohola. Izdan mu je prekršajni nalog, te je platio kaznu od pet tisuća kuna.

