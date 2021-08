O željezničkoj nesreći kod Križevaca i kako je do nje uopće moglo doći, razgovarali smo sa stručnjakom s Fakulteta prometnih znanosti.

Je li se ova nesreća i kako mogla spriječiti te ulaže li se dovoljno u željezničku infrastrukturu, s profesorom na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu Mladenom Nikšićem razgovarala je reporterka Valentina Baus.

To je pruga opremljena automatskim kružnim blokovima - onemogućuju da vlak uđe u prostorni odsjek prije nego li je drugi vlak izašao iz tog prostora. Da vlak uđe u taj prostor, sustav bi ga automatsko zaustavio. No, Nikšić objašnjava da postoji mogućnost da novi vlak ipak uđe u taj prostor, ali po posebnim propisima.

"Morat će se istražiti komunikacija između prometnika vlakova i strojovođa. Teško je prejudicirati bilo kakav zaključak", objasnio je.

Posljednjih se godina ulaže u željezničku infrastrukturu, no pitanje je je li trebalo i ranije početi na tim ulaganjima.

"Svjedoci smo da se najviše ulagalo u autoceste. Sama pruga Križevci-Koprivnica je pruga u koju se intenzivno investira i ulaže i to će biti dio željezničke mreže koji će prvi doseći najvišu razinu nakon modernizacije i očekujem puno bolje rezultate i pokazatelje kad ta dionica bude u potpunosti gotova. Treba biti strpljiv, investicije u željeznice nisu brze, za to treba jako puno vremena. Mislim da ćemo puni učinak vidjeti za pet do deset godina", zaključio je.

