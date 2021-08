Danas se ujutro između kolodvora Križevci i Lepavina dogodila nesreća u kojoj su se sudarila dva teretna vlaka. Reporter Dino Goleš javio se s najnovijim informacijama s mjesta nesreće.

Kao što smo čuli jedan teretni vlak naletio je na drugi. Vlakovi Enna Transport i HŽ Carga kretali su se u istom smjeru - iz pravca Križevaca prema Koprivnici.

Vlak HŽ Karga imao je ukupno 17 vagona i iskočilo ih je šest. Njegovi vagoni bili su bez tereta.

Vlak Enna Transporta u vagonima je prevozio mješovitu robu.

Dodajmo još za kraj da dnevno ovom dionicom pruge prođe između 30 i 40 teretnih vlakova.

Opširnije o nesreći možete pročitati ovdje.

Tridesetak radnika popravlja prugu

"Zdravi dijelovi konstrukcije su uklonjeni, a vagoni koji su izletjeli iz tračnica još nisu. Na mjestu nesreće je još uvijek kaotično i ima lima, šina željeza i drva na sve strane. Vrlo je radno na pruzi, 20-ak djelatnika HŽ-a popravlja prugu da bi moglo doći posebno željezničko vozilo s dizalicom koje će izvući izbačene vagone i zatrpanu lokomotivu", rekao je reporter Dino Goleš.

Ne zna se još koliko bi to sve dugo moglo trajati pa će se po potrebi raditi i cijelu noć. Nakon toga kreće sanacija pruge u punom profilu i prognoze iz HŽ-a su da bi do sutra predvečer pruga mogla biti oslobođena za prijevoz roba i putnika koji do tad mogu računati samo na autobus.

Službeno još se uvijek ne zna uzrok nesreće, potrebno je izvući zatrpanu lokomotivu da bi se više informacija izvuklo iz crne kutije.

Infuzija na 41 stupanj, strgani podovi, višesatna čekanja... ''Nije bilo ugodno voziti se u kolima hitne dok krvariš misleći da ćeš izgubiti bebu...''

Alkari opleli po Bulju: "Žalosti nas što je javnu funkciju pokušao iskoristiti za promociju svojih političkih ciljeva." On im uzvratio: "Alku moramo vratiti narodu"

No prema svemu sudeći dva su moguća scenarija. Goleš je razgovarao sa strojovođom koji inače vozi baš ovaj model lokomotive i kaže mu da ili nije radila signalizacija na kolodvoru u Križevcima, što iz HŽ-a demantiraju, pa je vlak samo nastavio dalje ili je signalizacija radila što automatski zaustavlja vlak, ali je procedura takva da strojovođa potom kontaktira prometnika na idućem kolodvoru - ako mu je on dao zeleno svjetlo, što inače može, strojovođa je samo nastavio put.

U svakom slučaju tom dionicom vozi se od 80 do 100 na sat i lokomotiva je s teretom bila teška više od tisuću tona. Kad se uključi hitno kočenje potrebno je oko 800 metara za zaustavljanje što nažalost ovaj put nije bilo dovoljno. Za potvrdu što se točno dogodilo, trebat će pričekati službeni odgovor, što bi moglo biti sutra.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr