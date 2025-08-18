Produljen rok za uklanjanje broda Moby Drea: Evo kad mora napustiti Hrvatsku

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture djelomično je uvažilo zahtjev vlasnika broda "Moby Drea" za produljenjem roka u kojem im je bilo naloženo uklanjanje broda te im je dan novi rok od dodatnih 15 dana u kojem moraju ukloniti brod iz brodogradilišta i iz teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Također je Brodosplitu d.d. zabranjeno izvođenje bilo kakvih radova vezanih za uklanjanje azbestnih ploča na brodu "Moby Drea", dok će izvršenje ovog Rješenja nadzirati Lučka kapetanija Split.

Podsjećamo, danas je istjecao prvi rok koji im je odredilo Ministarstvo.

Zahtjev vlasnika broda "Moby Drea" za produljenjem roka zaprimljen je 14. kolovoza 2025., a traženo je produljenje roka za odlazak broda od 30 dana.

U zahtjevu koji je vlasnik broda, tvrtka Med Fuel S.r.l., uputila Ministarstvu navodi se kako su odmah po primitku Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 11. kolovoza 2025. godine obustavljeni svi radovi na brodu te je uklanjanje pregrada koje sadrže azbest otkazano i neće se provoditi ni na koji način. Također se navodi kako su svi napori vlasnika broda isključivo usmjereni na pripremu broda za siguran i zakonit odlazak iz brodogradilišta Brodosplit i Republike Hrvatske, ali da uklanjanje broda iz brodogradilišta i iz teritorijalnih voda Republike Hrvatske nije moguće operativno izvesti u roku od sedam dana, zbog niza logističkih i tehničkih zahtjeva kojima je potrebno prethodno udovoljiti.

Naime, kako navode u dostavljenom zahtjevu, potrebno je organizirati kompleksnu operaciju tegljenja broda; brod je potrebno ponovno dovesti u stanje prikladno za plovidbu, odnosno tegalj (svi kritični sustavi moraju biti osigurani, potrebno je pripremiti odgovarajuću posadu za sigurno isplovljavanje i odlazak, generatori koji su bili stavljeni u stanje mirovanja moraju se postupno i sigurno ponovno staviti u pogon i dr.); također navode kako je potrebno ugovoriti odgovarajuće osiguranje za tegljenje (uključujući osiguranje od onečišćenja, uklanjanja podrtine i sudara), a sve navedeno zahtijeva dolazak, pregled i certifikaciju od strane ovlaštenog inspektora imenovanog od strane osiguratelja u skladu sa zahtjevima zastave broda, odnosno Republike Italije. Uz to, navodi se kako je potrebno ugovoriti asistenciju tegljača koji udovoljavaju zahtjevima zastave broda i uvjetima ovlaštenog inspektora.



U zahtjevu se navodi da vlasnik broda žurno poduzima sve navedene radnje radi ispunjenja propisanih uvjeta i pribavljanja potrebnih odobrenja od strane Klasifikacijskog društva i nadležnih tijela Republike Hrvatske i države zastave broda radi dovođenja broda u stanje prikladno za siguran tegalj.

Ministarstvo je uvažilo informacije iznesene u dostavljenom zahtjevu te je izdalo Rješenje o izmjeni rješenja od 11.kolovoza 2025., kojim Brodosplitu nalažu da u dodatnom roku od 15 dana ukloni brod "Moby Drea" iz luke i vlasniku broda, Med Fuel S.r.l., da u dodatnom roku od 15 dana ukloni brod iz luke i napusti teritorijalno more Republike Hrvatske.

Uz to, zabranjuje se Brodosplitu izvođenje bilo kakvih radova vezanih za uklanjanje azbestnih ploča na brodu te se nalaže Lučkoj kapetaniji Split da nadzire izvršenje ovog Rješenja.

U slučaju neizvršavanja Rješenja i nepoduzimanja naloženih obveza, Republika Hrvatska poduzet će se sve zakonom propisane mjere kako bi osigurala provedbu ovog Rješenja.