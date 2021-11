U četvrtoj epizodi projekta Startaj Hrvatska partnera Nove TV i Spar Hrvatska gledatelji su imali prilike vidjeti priču Jelene Gadže iz Zagreba, koja je predstavila svoj proizvod FRUIT MOONS ili svoj brand Fru Chef. No kakva je njena poduzetnička priča i zašto se odlučila na poduzetništvo doznala je Zorana Vukić.

Poslastica od dehidriranog voćnog pirea FRUIT MOONS proizvod je koji se može pronaći na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina, no put od proizvodnje do gotovog proizvoda nije bio lagan jer je bilo potrebno puno znanja pri izradi, ali i provjerena receptura.

"Dok sam radila doktorat moj mentor, profesor iz Turske mi je donosio slastice od murve i one su bile nešto stvarno fantastično. Iznenadilo me. Tražila sam ga recept i vidjela sam da oni koriste strahovito puno škroba i meda, a meni je od mojih pokusa ostajalo puno soka od šipka i ja sam krenula s tim. Međutim šipak se nije pokazao adekvatan za to“, objasnila je početke svoje proizvodnje kandidatkinja projekta startaj Hrvatska Jelena Gadže.

Na kraju je promijenila voćnu vrstu jer je od šipka imala samo sok i zamijenila ga jabukom koja je dostupna cijelu sezonu i cjenovno je prihvatljiva.

"Proizvod je namijenjen svim skupinama potrošača od malene dječice do odrasle dobi. Proizvod se sastoji isključivo od jabuke, a radi se tako da se dehidrira pire od jabuke. S tim da u Fru chefu još uz dodatak ide i blanche od prženih lješnjaka što mu daje dodatni orašasti okus“, opisala je.

Ovaj tradicionalan način čuvanja voća je u svijetu već dugo prisutan, no Hrvatska nema takvu kulturu. Barem ju nije imala do sada.

"U svijetu se on prodaje kao nekakve trakice i dosta je nezgodno to za držati u ruci i žvakati, a ovo je oblik prilagođen tako da vi stavite taj snack u usta i pustite da se topi. On je tvrd zato što ne sadrži nikakve dodane šećere i zato je bitno da se prvo malo otopi u ustima i onda se tek krene žvakati“, objašnjava konzumaciju proizvoda.

Virusna pandemija u svijetu poduzetništva utjecala je na mnoge poduzetnike pozitivno, a na neke i negativno. Nažalost prekinula je i neke inozemne suradnje. Ta sudbina zadesila je i Jelenu Gadže koja je uoči proglašenja lockdowna trebala potpisati ugovor života.

"Bile su prvo dvije teške godine. 2018.godina kad smo krenuli i 2019. kad smo se pokušavali probiti na nekakvo tržište i taman smo obavili nekakve razgovore i trebalo je 2020. sve startati i bilo je obećavajuće za izvoz. Trebalo je onda uložiti novaca i jednostavno sam u sebi odlučila, nema druge prodat ću stan.

Jednostavno do tog razdoblja dok ne krene projekt, da održim firmu i da zadržim svoje djelatnice. Međutim dogodilo se to da je došla korona, ja sam trebala 1. travnja letjeti na taj sastanak, ali je 19.ožujka proglašen lockdown i tu je sve palo u vodu“, opisala je tešku situaciju s poslom Gadže.

Startaj Hrvatska joj spasio poslovanje

Jelena je ostala bez Ugovora koji joj je značio opstanak na tržištu, bez djelatnika, ali i stana. Upravo zato je proizvod u koji toliko vjeruje odlučila prijaviti na projekt Startaj Hrvatska, kako bi mu dala drugu priliku za uspjeh. Proizvod je zbog kvalitete dobio i oznaku HZJZ-a Živjeti zdravo, ali je i nositelj Vegan oznake.

"Projekt Startaj Hrvatska je meni ne samo spasitelj i odskočna daska nego nešto što ja vjerujem da je korisno ne samo meni nego i svim ostalim poduzetnicima koji su dio priče i projekta. Tako da hvala tom projektu, jer danas Fru chefa više ne bi bilo“, zahvalna je kandidatkinja projekta.

Startaj Hrvatska pomogao je u prepoznatljivost ovog proizvoda koji je namijenjen svima, pa čak i dijabetičarima, te ga je približio kupcima. No da bi se to sve realiziralo trebalo je javiti bivšim djelatnicima da se vrate na posao.

"Kad sam dobila tu prvu narudžbu stvarno je bilo emotivno. Odmah sam nazvala svoje bivše djelatnice. Bila sam sva sretna, no prošla je skoro već godina dana i one su se nekako snašle, međutim jedna se vratila čim je projekt krenuo i zaposlili smo još jednu djevojku i sad smo opet trio“, ispričala nam je Jelena Gadže.

Novu uspješnu poduzetničku priču pratite i dalje u emisiji Startaj Hrvatska na Novoj TV.

