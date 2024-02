Koliko je opasan klor? Jaka kemikalija može izazvati i smrt

U prostorijama hotela u Splitu došlo je najvjerojatnije do curenja klora u prostorijama povezanima s bazenom.

Jedna je osoba prevezena na pružanje liječnike pomoći. Vatrogasci i policija su na terenu zbog isparavanja i širenja mirisa. U tijeku je evakuacija osoba iz hotela, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Pročitajte i ovo Sve službe na terenu FOTO Srušila se skela sa zgrade policije u centru Zagreba: "Oštećen je automobil..."

Trovanje klorom

Kada klor uđe u dišni sustav, iako se ne resorbira u krvotok, odmah izaziva oštećenja i upalu sluznica te, ako pomoć nije pravodobno pružena, i grč bronhija.

Prvi simptomi su pečenje očiju, kašalj i osjećaj gušenja, a ako se pomoć ne pruži brzo, može doći i do smrti zbog razvoja edema na plućima.

''Kad je u plinovitom stanju, klor izaziva oštećenje sluznice dišnih puteva i očiju'', objasnio je ranije za Dnevnik Nove TV epidemiolog Ivan Lipovac.

Ilustracija Foto: Getty Images

Kontrola koncentracije klora

Koliko bi dugo osoba trebala biti izložena da bi došlo do smrti, ovisi o duljini izloženosti i koncentraciji klora: "Kada je u pitanju koncetracija, mi kažemo 40 do 60 jedinica, kroz nekoliko minuta, 10 minuta je dovoljno da dođe do takvih ozbiljnih problema odnosno edema pluća.''

Kad je riječ o mogućim kasnijim posljedicama kod akutnog trovanja, oporavak je brz, a kod edema pluća traje puno dulje.

U bazenu se klor koristi u obliku otopine za dezinfekciju vode: "Po Pravilniku o vodama, bazenskim vodama, vlasnik objekta na dnevnoj bazi mora kontrolirati koncentracije klore. Točno su propisane kakve moraju biti. Postoje i vanjske kontrole ili od strane ovlaštenog laboratorija ili od strane Državnog inspektorata.''

Pročitajte i ovo LEKTORSKI DNEVNIK Izabrali ste najružnije hrvatske riječi: Rezultati ankete su zanimljivi

Koliko je klor u bazenima opasan za zdravlje?

Ako ste ikada koristili javni bazen vjerojatno ste se ponekad zapitali u kolikoj mjeri klor u bazenskoj vodi šteti zdravlju, s obzirom na to da je poznato da se taj kemijski element koristi kao sredstvo za izbjeljivanje, a snažan miris klorirane vode mnogima je često odbojan.

No stručnjaci tvrde da nema razloga za brigu. Osoblje koje brine o javnim bazenima redovito provodi kontrolu vode kako ne bi došlo zdravstvenih problema njihovih korisnika.



''Čak i osobe koje svakodnevno odlaze plivati na bazen, pri čemu prosječno progutaju oko 100 mililitara klorirane vode, ne moraju strahovati od negativnih posljedica'', objasnio je ranije Christian Hoera iz njemačke Agencije za zaštitu okoliša.

Oštar miris koji ljudi generalno povezuju s mirisom klora, ne potječe od klorirane vode, već od nusproizvoda kemijskih reakcija s klorom, a jedan od njih je trikloramin koji najviše utječe na karakterističan miris na klor.



Njemački znanstvenici ističu da klor sam po sebi nije toliko štetan, no da se prilikom miješanja sa znojem, urinom, bakterijama i tjelesnim uljima razvija taj kemijski spoj koji stvara probleme.



Preporuka je zato prije ulaska u bazen temeljito se istuširati i oprati sapunom i vodom da bi se s tijela i lica uklonila šminka i ostali kozmetički preparati koji uzrokuju neželjene reakcije prilikom spajanja s klorom.

Pročitajte i ovo Ocjena zaposlenika Ovo su najbolji poslodavci u Hrvatskoj, jedna vrsta kompanija napravila je znatan skok na ljestvici

Prošloga ljeta u Gradu sunca u najvećem vodenom parku na Balkanu klorom se otrovalo osmero djece.



Prije dvije godine jako oksidacijsko sredstvo za dezinfekciju natrijev hipoklorit završio je greškom dostavljača u pogrešnom spremištu u Termama Tuhelj i izazvao kemijsku reakciju te je liječničku pomoć zatražilo 19 ljudi.