Dramatična noć u Termama Tuhelj. Zbog pogreške dostavljača u bolnici je završilo 19 ljudi. Svi posjetitelji evakuirani su nakon dojave o širenju neugodnih mirisa.

Cijelu situaciju prati reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić. "Ljudi su se otrovali udisanjem zraka, nisu se otrovali u vodi", izvijestila je Ćorić koja je o cijelom incidentu razgovarala sa dr. Ivanom Lipovcem, epidemiologom iz Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

Osvrnuvši se na opasnost onoga što su ljudi udisali, Lipovac je kazao kako su udahnuli klor u plinovitom stanju.

"Zna se da je to otrov koji izaziva akutno trovanje. Kada je u plinovitom stanju, izaziva oštećenje sluznice dišnih puteva i očiju. Kod velike većine ljudi koji su se otrovali, to je ipak bilo blaže trovanje. Bili su zahvaćeni gornji dišni putevi. Samo kod jedne osobe, koja je očito bila izložena velikim koncentracijma tog plina, došlo je do teže kliničke slike, odnosno težih simptoma. Tu uvijek prijeti opasnost da dođe do edema pluća. To može dovesti do smrtnog ishoda", pojasnio je za Dnevnik Nove TV epidemiolog Lipovac.

Na pitanje o tome koliko bi dugo osoba trebala biti izložena da bi došlo do smrti, epidemiolog Lipovac je pojasnio kako sve ovisi o duljini izloženosti i koncentraciji klora.

"Kada je u pitanju koncetracija, mi kažemo 40 do 60 jedinica, kroz nekoliko minuta, deset minuta je dovoljno da dođe do takvih ozbiljnih problema odnosno edema pluća", rekao je Lipovac.

Osvrnuvši se na moguće kasnije posljedice kod ljudi koji su bili izloženi, Lipovac je kazao kako se radi o akutnom trovanju. "Oni će se vrlo brzo oporaviti. Naravno, ako dođe do ovog najozbiljnijeg ishoda, to je edem pluća, oporavak traje puno dulje", dodao je.

U bazenu se klor, rekao je Lipovac, koristi u obliku otopine za dezinfekciju vode. "Sve ovisi kilika bi bila koncetracija klora. Vjerojatno bi bile manifestacije na koži. S obzirom da klor hlapi iz vode, dogodile bi se i manifestacije na dišnim putevima", pojasnio je.

"Po pravilniku o vodama, bazenskim vodama, vlasnik objekta na dnevnoj bazi mora kontrolirati koncentracije klore. Točno su propisane kakve moraju biti. Postoje i vanjske kontrole ili od strane ovlaštenog laboratorija ili od strane Državnog inspektorata", zaključio je epidemiolog Lipovac za Dnevnik Nove TV.

Jako oksidacijsko sredstvo za dezinfekciju natrijev hipoklorit završio je greškom dostavljača u pogrešnom spremištu u Termama Tuhelj i izazvao kemijsku reakciju nakon koje je liječničku pomoć zatražilo 19 ljudi.

