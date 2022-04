Mislav Bago je u Dnevniku Nove TV komentirao svađe i prozivke premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.

Mislav Bago rekao je da misli da su u ovom trenutku trajno porušeni mostovi između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.

"Predsjednik je uvukao i premijerovu obitelj, propituje ulogu njegova oca. Zašto bi djeca trebala odgovarati za postupke svojih roditelja? Možda ni HDZ-ovcima nije najpametnije Milanovića zvati udbašem kad on s Udbom nema ništa", rekao je Bago uživo u Dnevniku Nove TV.

"Zorana Milanovića znamo od 2011. godine. Znali smo kakav je sa stilom, ali je uvijek znao granicu, znao je stati. Sad više ne zna stati. Mislim u da tim verbalnim okršajima s premijerom on dobiva jer je on to, on je čovjek s ulice. Taj rječnik očito ljudi prihvaćaju", dodao je.

Dokaz tomu, istaknuo je Bago, je što Milanovićeva popularnost prema anketama ne pada. S druge strane, Plenković je u defenzivi pa mu je oporba postala "vreća za udaranje" na kojoj se "verbalno iživljava".

Bago je komentirao i HDZ-ovu najavu da će blokirati suradnju s Milanovićem.

"Ne vjerujem da će ijedan HDZ-ov župan, gradonačelnik ili načelnik pozivati predsjednika na dan županije, grada ili općine. To znači da će u pola Hrvatske ili dvije trećine županija on biti nepoželjna osoba", rekao je.

"Kada bude išao na putovanja u inozemstvo, neće ga pratiti ministri. To će više u tim zemljama govoriti o nama, ali to je premijerova odluka. To je vrlo loše. Sada svi propituju funkcionira li država. Naravno da funkcionira. Ambasade funcioniraju, vojska funkcionira, ali to ostavlja dojam nesređene zemlje gdje se sve svodi na osobne taštine dva čelnika", zaključio je Bago.

