Privedena je državna inspektorica koja je iznuđivala poduzetnike.

Kaznenu prijavu zaradila je inspektorica Državnog inspektorata, a USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv nje, i to zbog primanja mita te zlouporabe položaja.

Sumnja se, naime, da je 53-godišnja inspektorica od 27. studenoga 2019. do 24. veljače 2021. u Zagrebu provodila jedinstvene nadzore nad trgovačkim društvima. Direktorima nadziranih tvrtki tako je objašnjavala da im ugovori, evidencije i pravilnici o radu uopće nisu u skladu sa zakonima.

Te svoje tvrdnje inspektorica, naravno, nije bilježila u zapisnicima o nadzoru niti je izdavala usmena rješenja i rokove da isprave nedostatke koje je utvrdila. Međutim, ovlaštenim osobama u tvrtkama slagala bi da su za te nezakonite dokumente propisane visoke novčane kazne, a onda im i nudila priliku da se izvuku iz problema.

Inspektorica ih je upućivala da se obrate drugoj osobi te da će im samo tu dokumentaciju priznati. Nudila im je i da bi im za određenu novčanu nagradu sama mogla izraditi spomenutu dokumentaciju.

USKOK i PNUSKOK inspektoricu sumnjiče da je sebi pribavila materijalnu korist, a drugoj osobi s područja Zagreba omogućila zaradu. Međutim, nitko nije objavio koliko je tvrtki tako prevarila i koliko je novca zaradila.

Objavili su, međutim, da je 26. listopada 2020. vlasniku obrta u kojem je radila inspekcijski nadzor rekla da mu ne valjaju ugovori o radu koje je sklopio sa svojim radnicima. Ponudila mu je da će mu za 500 kuna (66,36 eura) zaključiti predmet bez kazne, no on je to odbio. Inspektorica nakon propalog pokušaja iznude ipak nije poduzela službene radnje.