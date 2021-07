Priča o ustavnom sucu Andreju Abramoviću, koji susjede polijeva vodom, danas je privukla pažnju politike. Svi osuđuju njegovo ponašanje i smatraju da treba biti sankcioniran. No, kada pogledamo u propise, vidimo da upravo zahvaljujući politici koja ga je i izabrala, to nije nimalo jednostavno.

Sudac koji bira polijevanje vodom kako bi otjerao susjede čiju prisutnost ne želi u susjednom dvorištu - neprihvatljivo je ponašanje, složni su i struka i politika.

"Naoštrije osuđujemo ovakvo ponašanje jednog suca Ustavnog suda", kaže Damir Habijan, HDZ-ov član Odbora za pravosuđe.

''Svakako se Ustavni sud o ovome treba očitovati i vidjeti na koji način sankcionirati suca Andreja Abramovića'', smatra Nikola Grmoja.

Nakon što su u subotu stigle prve osude na njegov račun, suca Abramovića upitali smo u nedjelju ima li što dodati ili pojasniti o cijelom događaju. Ovo je njegov odgovor. ''Što sam imao kazati, kazao sam. Da Vas zovem da snimite kako zalijevam vrt - kasno je, danas sam već zalio. Sutra najavljena kiša. Zvat ću Vas u utorak ako Vas bude interesiralo'', rekao je Abramović.

Podsjetimo, Andrej Abramović je u tri navrata osobe koje su koristile dvorište zgrade u kojoj rade zalijevao vodom želeći ih otjerati. Sukob je eskalirao u srijedu oko 19 sati kada je djevojci koja mu je pokušala oteti crijevo za vodu, prema njezinim riječima, pokušao glavu nabiti na šiljčanu ogradu, na što su prisutni uzvratili gađajući ga blatom. U sve se uplela i policija koja provodi kriminalističko istraživanje.

''Ustavnopravni stručnjaci s kojima sam razgovarala kažu u slučaju sankcioniranja ustavnih sudaca prostor je izrazito sužen jer njih štiti imunitet baš kao i saborske zastupnike.

Taj imunitet može biti skinut odlukom većine ustavnih sudaca u slučaju kaznenog progona. No kada je u pitanju etički kodeks i njegovo kršenje sankcije nisu propisane pa sve ostaje na pojedincu, odnosno eventualnom pritisku drugih sudaca, državne vlasti, struke i javnosti'', izvijestila je reporterka Jelena Rastočić za Dnevnik Nove TV.

''Ti zapravo kad dođeš do određene funkcije u hrvatskoj sudbenoj vlasti, nakon toga ispada da možeš na miru čekati mirovinu i raditi što hoćeš. To su stvari koje se moraju mijenjati'', istaknuo je predsjednik Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić.

Ustavne suce bira dvotrećinska većina u Saboru, no to je zapravo rezultat konsenzusa dviju najvećih stranaka. Tako je sudac Abramović došao iz kvote SDP-a. ''Most je tada kada se birao ovaj sramotan sastav, bio protiv ovakvog načina izbora i ovo je rezultat politike SDP-a i HDZ-a. Ovo je rezultat njihove trgovine i njihovog sramotnog kadroviranja'', smatra Grmoja. Peđa Grbin o toj temi danas delegira Jakšića. Koji kaže kako se u Ustavnom sudu na taj način kadrovira od neovisnosti.

''Unutar SDP-a sigurno da ne postoji politička odgovornost jer naš stav prema tome je jasan. Ukoliko se pokaže da je došlo do kršenja zakona, ukoliko se pokrenu određeni koraci od Ustavnog suda, mi nikoga sa takvim nekakvim krimenom nećemo štititi'', rekao je Jakšić.

HDZ koji zajedno s SDP-om kreira ovakvu praksu izbora prstom upire u - Zorana Milanovića! ''Riječ je o sucu koji je u prijateljskim odnosima s predsjednikom države, odnosno gospodinom Milanovićem i proteklih nekoliko tjedana zapravo vrlo često slušamo upravo iz njegovih usta gdje govori o HDZ-ovom pravosuđu, pa možemo i željno iščekujemo njegovu reakciju upravo na ovu neprimjereno i vulgarno ponašanje'', kazao je Damir Habijan.

Predsjednika smo i u subotu i nedjelju tražili komentar o ovoj situaciji. Odgovor nismo dobili. Treba pričekati što će pokazati policijska istraga, no ono u čemu se svi naši sugovornici slažu, bez obzira kakav je ustavni sudac, Andrej Abramović, svojim postupkom prema sugrađanima nanio je štetu ugledu institucije koju predstavlja.

