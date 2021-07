Sudac Ustavnog suda, Andrej Abramović našao se u središtu incidenta koji se zbio u centru Zagreba. Naime, sudac je - nezadovoljan prisutnošću osoba u susjednom dvorištu - otvorio na njih šmrk vode. I to, kako doznajemo - nije prvi put da se s njima tako obračunava. U priču se uplela i policija.

Ustavni sudac Andrej Abramović šmrkom polijeva susjede, vidi se na snimci koja je dospjela u medije.

"Sram vas može biti. Vi ne znate ništa o pristojnosti", govori mu polivena žena.

Ljudi koje polijeva vodom rade u susjednom prostoru.

Ovo je već treći put. Posljednji incident dogodio se u srijedu navečer kada se desetak mladih poslije radnog vremena okupilo u dvorištu koje graniči s dvorištem suca Abramovića.

"Možete si zamisliti crijevo za vodu koje je direktno upereno vama u lice? Ne možete disati gledati, ništa", prisjeća se Tamara.

Abramović kaže da ih je upozorio da će zalijevati biljke u vrtu kao što to inače čini.

"Oni ne da se nisu maknuli, nego su grupno prišli ogradi i vrijeđali me, čak i gađali blatom, sve upornošću seoske budale koja draži vezanog psa. Zalio sam i njih u samoobrani. Nabacivanje blatom i vrijeđanje predstavljaju kazneno djelo uvrede, a pravo na nužnu obranu jamči mi čl. 21. Kaznenog zakona", pojasnio je Abramović reporterki Jeleni Rastočić.

Polijevanje vodom u jednom je trenu eskaliralo u fizički sukob.

"Pokušavajući mu izmaknuti crijevo iz ruke da ga zaustavim. Gospodin uzima desnom rukom za potiljak glave i pokušava mi nabiti glavu na ogradu", govori dalje Tamara, a na pitanje jesu li i oni njega gađali odgovara da jesu.

"Ranije sam ih upozoravao"

"Nakon što mi je pokušao nabiti glavu na ogradu, u revoltu nad cijelom situacijom uzimamo grumen zemlje i gađam mu ga u lice", priznaje.

Abramović tvrdi da ih je ranije upozoravao da ne koriste dvorište na način predviđen kućnim redom. "Kućni red sam im ranije osobno uručio, onakav kakav visi na ulazu svake višestambene zagrebačke zgrade. Pokušali su me gađati njime", odgovara sudac.

"Gospodin uporno odbija bilo koju vrstu komunikacije nego se pojavi i kaže da se izgubimo iz dvorišta u roku koji on u tom trenutku odabere. To varira od prilike do prilike", kaže Tamara.

"Ili će biti posljedica", dodaje Damir.

Samoobrana nije opravdanje, smatra ustavnopravni stručnjak.

"Postoji način kako se reagira u takvoj situaciji. On je mogao u slučaju napada obratiti se policiji ili drugačije to riješiti", kaže Mato Palić, ustavnopravni stručnjak.

Policija je intervenirala, podijelila je prekršajne prijave, a doznajemo da je u tijeku i kriminalističko istraživanje. Abramović pitanje o tome je li neprimjereno reagirao s obzirom na funkciju koju obnaša smatra tendencioznim.

Ministarstvo: "Reakciju suca smatramo neprimjerenom"

Predsjednik Ustavnog suda pak kaže da je za sve doznao iz medija.

"Nemam nikakvih drugih saznanja. U svakom slučaju načelno držim, neovisno o konkretnom događaju da je svaki sudac ili sutkinja Ustavnog suda u svom ponašanju i u privatnom životu dužan čuvati kako svoj ugled tako i ugled i dignitet institucije kojoj pripada te je osobno odgovoran za svoje ponašanje“, odgovorio nam je Miroslav Šeparović.

Jedan sudac, zaštitnik Ustava, mora biti primjer ponašanja bez konflikta.

"Ne ulazeći u motive aktera smatramo da postoje primjereniji načini rješavanja nesuglasica. Prikazanu reakciju suca Ustavnog suda stoga smatramo potpuno neprimjerenom, tim više što je kao član Ustavnog suda pozvan u svim situacijama promovirati i primjenjivati najviša ustavna načela i vrijednosti", stoji i u odgovoru u Ministarstvu pravosuđa.

Suca Abramovića štiti imunitet baš kao i zastupnike u saboru. Sabor ga je u konačnici i izabrao.

"ako se pokaže da je bilo nekih takvih radnji koje su apsolutno neprimjerene mislim da će sigurno i on biti na određeni način sankcioniran", pojašnjava Mišel Jakšić, predsjednik saborskog odbora za pravosuđe

Onaj koji je u službi države mora paziti što i kako radi. Uvijek, pa i u svoje privatno vrijeme.