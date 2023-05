Zatvara se "žila kucavica" zapada grada, radi se na saniraju vrelovoda. Očekuju se velike gužve, pa su iz Grada objavili obilazne pravce.

Iz Grada Zagreba obavijestili su građane da će zbog radova privremeno biti zatvorena Horvaćanska cesta na zapadu grada, koji je zbog puknuća vrelovoda danima bio bez tople vode.

Radovi se odnose na "revitalizaciju vrelovoda" te će u tom dijelu grada biti nekoliko privremenih regulacija prometa, a radovi će na pojedinim dionicama trajati sve do 6. lipnja.

Iz Grada su sugrađane zamolili za razumijevanje.

Tomašević o puknuću cijevi: "Bit će još naselja koja neće imati tople vode. To je činjenica"

Tisuće Zagrepčana ogorčeni bez tople vode, poznato i koliko dugo će trajati radovi: "Imamo vježbe disanja kad se krenemo tuširati"

Posebna regulacija prometa:

• Raskrižjem Ferdinanda Budickog / Horvaćanska od petka, 19. 5., od 9 sati do utorka, 23. 5., do 4 sata bit će onemogućeno prometovanje i kretanje pješaka i biciklista po sjevernom nogostupu navedenog raskrižja.

Obilazni pravac: F. Budickog – Kružna – Hrgovići (sjever) – Zagrebačka – Hrvatskog Sokola – Horvaćanska

• Raskrižjem Hrgovići / Horvaćanska (sjeverni dio) od petka, 19. 5., od 9 sati do utorka, 23. 5., do 4 sata bit će onemogućeno prometovanje te kretanje pješaka i biciklista po sjevernom nogostupu navedenog raskrižja.

Obilazni pravac: Hrgovići – Zagrebačka – Hrvatskog Sokola – Horvaćanska

• Horvaćanska cesta (sjeverni i južni kolnik) na dijelu od Ulice Ferdinanda Budickog do Ulice Hrgovići od utorka, 23. 5., od 9 sati do utorka, 6. 6., do 4 sata bit će zatvorena za sav promet. Napominjemo da će se za vrijeme navedenih radova javni prijevoz putnika (tramvaj) odvijati nesmetano.

Obilazni pravac: Horvaćanska – Hrvatskog Sokola – Zagrebačka – Hrgovići – Horvaćanska i obratno