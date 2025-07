Nikad više Rafala u zraku: Ovo su svi detalji nebeskog spektakla na vojnom mimohodu

Hrvatska broji sate do velikog vojnog mimohoda uoči Oluje. Odrađene su i posljednje probe, a nebeski show bit će finale spektakla koji se najavljuje. Rutom mimohoda iznad Vukovarske ulice preletio je samo manji dio eskadrile kojom će se sutra predstaviti Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Jedan probni prelet bio je dovoljan da okupljene građane i zaljubljenike u zrakoplovstvo već danas pri pogledu u nebu prođu trnci, ali i suze na spomen oslobodilačke akcije.

"Čovjek se prisjeti svih svojih pokojnih suboraca tih teških dana, a tuče i pozitivni adrenalin, to je ponos i slava i znamo zašto smo se borili", rekao je umirovljeni časnik Miroslav Vidović.

Miroslav Vidović Foto: DNEVNIK.hr

U zraku će biti 13 različitih tipova zrakoplova - od helikoptera i transportnih aviona do višenamjenskih borbenih Rafala. Ukupno se očekuje 50 različitih letjelica, a svime će upravljati iz zraka i koordinirati s tla najbolji i najobučeniji ljudi koji će demonstrirati svoje sposobnosti.

"Ja vjerujem da će to biti spektakl kao i svaki put do sad, meni će biti treći mimohod kojim imam prilike vidjeti. Mom sinu je prvi i emocije i opremu koju smo nabavili ćemo pokazati, da se možemo, ne daj Bože, braniti", komentirao je Ivo Krištić iz Zagreba i rekao da mu grmljavina na nebu ne smeta – to je zvuk koji ga vraća u prošlost.

Novinarka Nove TV Ivana Pezo Moskaljov razgovarala je s brigadirom Damirom Barišićem, zapovjednikom zrakoplovnog postroja koji je sve pratio s tla.

Ivana Pezo Moskaljov i brigadir Damir Barišić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Današnja proba prošla je prilično glatko, zadovoljni smo sa svim odrađenim, sva odstupanja bila su u okviru očekivanog. Sutra će biti puno kompleksnije – očekujemo duplo veći broj zrakoplova u zraku, ali mi smo spremni. Nakon pješačkih postrojbi, možemo očekivati 8,5 minuta preleta svih formacija počevši od policijske formacije svih tipova zrakoplova, osim Rafala, u formaciji HRZ-a i na kraju cijelog mimohoda prelet formacije Rafala", objasnio je za Dnevnik Nove TV.

"S obzirom da je riječ o gotovo 50 zrakoplova u zraku istovremeno i različitim performansama tih zrakoplova, jako je bitno sve uskladiti. Mi smo to već pripremili prije nekoliko tjedana, danas je bilo dovoljno pratiti da to, na naše zadovoljstvo, ide svojim tijekom", dodao je.

Komentirao je i buku koju građani mogu očekivati u preletu.

Pripreme za mimohod - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Mislim da ćemo sutra svi moći uživati, da će buka biti primjerena trenutku, vrlo smo ponosni i jedva čekamo da počne", rekao je i potvrdio da se očekuje "nikad više Rafala u zraku".

S 19 godina čekao je poziv za vojnog pilota, 2015. bio je vođa akrobatske grupe Krila Oluje, a sad ima čast rukovoditi preletom. Na pitanje što bi dao da je sutra u kokpitu, rekao je da je svakako bolji pogled na Vukovarsku iz kabine nego vrha zgrade, ali da je posebna privilegija i čast bili u ulozi u kojoj je. Ipak, rado bi se mijenjao s kolegama u zrakoplovima.