Vojska najavila veliku vježbu, planiranima izdano upozorenje: Evo kada ne smijete u ovo područje

Pripadnici Oružanih snaga RH na vojnom poligonu "Josip Markić" - Knin u području koje je omeđeno vrhovima: Orljaj tt 494, Borova glava tt 1082, Visibaba tt 1125, Badanj tt 1281, Jarebičnjak tt 1190, Vršina tt 1004 i Lanjevac tt 624, tijekom svibnja 2026., provoditi će određene aktivnosti bojevih gađanja naoružanjem kalibra do 12,7 mm, te koristiti eksplozivne naprave tijekom uvježbavanja, napisali su iz HPD "Dinara" - Knin u svojoj Facebook objavi.

Zabranjeno je kretanje isključivo kod vježbovnih aktivnosti i bojevih gađanja:

04., 05., 06., 07. i 08. svibnja u vremenu od 09:00 do 19:00 sati

13. i 14. svibnja u vremenu od 09:00 do 15:00 sati

25., 26., 27., 28., 29. i 30. svibnja u vremenu od 08:00 do 02:00 sati.

Kretanje je ograničeno kod obučnih aktivnosti:

11. i 12. svibnja u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. i 22. svibnja u vremenu od 09:00 do 22:00 sati.

Treba napomenuti kako je na području cijelog poligona moguć nailazak na vojna vozila u pokretu i/ili skupine vojnika, te se mole planinari da obrate pozornost da ne bi došlo do prometnih ili drugih nesreća. Također, oznaka zabranjeno odnosi se na zabranu ikakvog ulaska na poligon, a u slučaju boravka u prostoru poligona, isti žurno napustiti.

Iz HPD "Dinara" - Knin mole da se poštuju upozorenja od strane vojnika ili drugih službenih osoba Ministarstva obrane RH.