Policija provjerava tko prijeti zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. Proslijedio im je prijeteće pismo, no nije tražio policijsku zaštitu. Nije Tomašević jedini koji se s tim susreo. Samo lani bilo je više od tri tisuće prijava za takva kaznena djela.

Među desecima pisama na stolu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića prije nešto više od mjesec dana stiglo je i jedno prijeteće. Tko mu prijeti, ne zna. O sadržaju ne želi govoriti javno.

"Nisam valjda mislio da biti na poziciji gradonačelnika glavnog grada i mijenjati stvari da nikad neće doći do prijetnje smrću - na to sam bio spreman", navodi u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov.

On je obavijestio policiju, a oni tužiteljstvo. Zaštitu nije tražio. "Policija je ta koja procjenjuje, od okolnosti do okolnosti, kada će mi uvesti neki nadzor koji se ne vidi, nekakvu pratnju ili zaštitu. To nije moja odluka", smatra. Prijetili su i njoj, kaže Tomaševićeva stranačka kolegica iz Možemo - Sandra Benčić. "Ubiti, silovati, sa slikama koje su bile izrazito neugodne", opisuje.

Muškarca koji živi u Švicarskoj pronašla je brže od policije. "A kad sam mu se direktno obratila, bio je manji od makova zrna i naravno prestrašio se. I tako se s takvima treba obračunavati", dodaje Benčić.

Prijetnje stizale i drugima

Prijetećih poruka bilo je i u drugim stranačkim redovima. "Kada sam dobio fotografiju djevojčice u mrtvačkom sanduku, prijetilo se mojoj obitelji. Prijavio sam, po tom pitanju policija nije ništa napravila", govori Mostov Nikola Grmoja.

"Državno odvjetništvo me obavijestilo da je podignuta optužnica. Bila je javna prijetnja. Dobivao sam uvrede, ticalo se prava istospolnih zajednica i manjina", rekao je SDP-ov Arsen Bauk.

Najčešće se traga za autorima različitih poruka na društvenim mrežama. Politički neistomišljenici predlagali su i dobrodošlicu za premijera Andreja Plenkovića trulim jajima. Pa ih je policija privela.

"Pozivam da dođu na kavu u Banske dvore i da me malo upoznaju...", kazao je Plenković u siječnju 2021. godine. Prijetilo mu se i nakon napada na Banske dvore i ranjavanja policajca, pa je nedavno i svjedočio. Nezadovoljstvu su na svojoj koži osjetili i HDZ-ovi veterani. Vladimiru Šeksu prijetili su smrću, primjerice.

Prijetili i ministrima

Prijetilo se mnogima. Usred koronakrize pošteđeni nisu bili ni članovi Nacionalnog stožera. Svjesni da su zbog funkcije izloženi kritikama - i aktualni ministri u Vladi.

"U ovom mandatu - ne, ali u onom bivšem prvom - da", navodi ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. "Živimo u takvim vremenima da nikad ne znate kad će netko posegnuti za nekim sredstvom", dodaje. "Bilo je svakakvih poruka preko društvenih mreža, ali ne mogu reći da sam doživio prijetnje", rekao je ministar gospodarstva Davor Filipović.

Samo lani policija je prijavila čak 3184 kaznena djela prema službenim i odgovornim osobama - bez obzira imaju li osiguranje. Nisu svima ušli u trag.

Svaku prijetnju, ma koliko banalna i bizarna bila, smatraju stručnjaci za sigurnost i policija - itekako treba shvatiti ozbiljno. Kao i da sve to čemu su izloženi, spada u rizik posla koji obavljaju.

