Prijeti nam najveća cijena slatkog grijeha u povijesti: "Mi smo skoro svaku sirovinu dobili poskupljenjem"

Čokolada, slatki grijeh koji postaje sve skuplji grijeh jer sirovina nikada nije bila skuplja. Za tonu kakaa danas se treba izdvojiti šest tisuća dolara, dvostruko više nego lani.

To na kraju poskupljuje i proizvodnju čokolade koja se na kraju nađe i u kolačima. Ugostitelji su već čuli da bi cijene mogle rasti.

"Sada još ne, ali imamo najavu tako da nismo još dobili novi cjenik. 35 posto usjeva manje čokolade ove godine, tj. od listopada do siječnja što nam ukazuje da će ove cijene morati otići, sad je cijena najskuplja u povijesti", objasnila je predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja Žakline Troskot.

Do nestašice kakaa došlo je u zapadnoj Africi. Kakaovac je napala bolest, a jedini lijek je sječa i nova sadnja. Od tamo dolazi 60 posto kakaa, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk.

Zato bi ove godine moglo nedostajati čak 375 tisuća tona kakaa što bi moglo utjecati i na male čokolaterije i promjene u proizvodnji.

"Na nekakvu drugu proizvodnju ili nešto srodno. Samim tim upotreba čokolade se smanjuje. Ja se sjećam što su mi pričali kada je nestalo čokolade da su Talijanu izmislili gianduju, koja je sada hit", ispričala je direktorica čokolaterije Alemka Lončar.

Jedan od najvećih proizvođača čokolade u Hrvatskoj kaže kako će morati korigirati cijene. Ugostiteljima je dosta poskupljenja.

"Ja sad očekujem da neće puno, naravno, jer jednostavno to nitko više ne može podnijeti, mi u zadnje dvije godine imamo non stop neka poskupljenja, mi smo skoro svaku sirovinu dobili poskupljenjem, morali smo naravno korigirati cijenu kolača. Ne želimo to više", naglasila je Troskot.

No burze ne pitaju za želje. Cijena kakaa na londonskoj porasla je za čak 150 posto i najveća je u posljednjih 47 godina.

