Mještani ljutiti jer ne mogu dobiti kanalizaciju zbog nelegalnog apartmana. Vlasnik dao urnebesno objašnjenje: "Susjedi su me nagovorili"

Gdje su institucije i zašto se ide niz dlaku čovjeku koji je sagradio ilegalni objekt u Dramlju zbog kojeg je zapela izgradnja kanalizacije, tragom videopoziva na teren je otišla istražiti reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga.

"Zid definira što je od zgrade, a sve preko zida je u gradskom vlasništvu i kanalizacija je baš tuda trebala proći gdje je u gradskom vlasništvu zemljište, a ovi ljudi su napravili terasu gore i stan dolje tako da ne zna gdje će sad proći kanalizacija", govori vlasnik apartmana iz Slovenije, Marko Ključ.

Ne zna ni investitor gdje će proći kanalizacija pa je sve stalo. Za prokopati je ostalo zadnjih 30-ak metara i sabirni kolektor niže u šumi, ali plan se promijenio.

Situacija na terenu izgleda ovako, objašnjava reporterka. Čestica 8336/1 je javni put. I tom trasom je trebala proći kanalizacija. Problem nastaje kod čestice 6660/1. Ondje je iz zraka jasno vidljivo kako je netko dio svoje terase i apartmana sagradio na javnom putu.

"Bespomoćnost što se s gospodinom ne može komunicirati i što mi svi drugi kao susjedi ovog dijela Dramlja moramo sada ispaštati zbog njegove ilegalno napravljene terase", komentirao je mještanin Antonio Pranjić.



Čovjek koji je sagradio apartman na javnom putu građevinar je iz Ozlja. Optužbe susjeda ne odbacuje.



"Ne poričem da sam zašao na javno dobro, ja nisam porekao. Je, jedan dio je. Ako bude trebalo srušiti, bude srušilo", rekao je vlasnik Zdravko Basar za Dnevnik Nove TV.

No, građevinar daje urnebesno objašnjenje. Tvrdi da nije želio nelegalno graditi, na sve su ga nagovorili susjedi.



"Nisam samo ja kriv, ja sam još najmanje kriv jer su me naveli i jedan i drugi da to izgradim da se zatvori kanalizacija, da ne bude išla tu kanalizacija, da ne bude problema", dodao je Basar.

Zbog nelegalne gradnje trasa kanalizacije trebala bi ići drugim putem. Osim neugodnih mirisa, troškova priključka, struje - nitko ne želi kolektor pod prozorom zbog nečije nelegalne gradnje.

"Ja uopće ne želim da to bude iznad kuće jer kad će nedostajati elektrike, kad je sezona onda će to sve izaći van i proliti se dolje u kuću", naglasio je Ključ.

Šteta će, strahuju, biti višestruka.



"Moram kopati cijeli parking koji mi je asfaltiran i do kupnje pumpe koju smo evo jutros čuli da košta 3-4 tisuće eura", ustvrdio je mještanin Ivica Manestar.

Vlasnik bespravnog objekta ide i korak dalje.



"Nije problem samo zbog mene, problem je i zbog drugih dva susjeda koji su izgradili svoje objekte na javnom dobru. Gospodin Štekić Milan rekao je da mi on dozvoljava da si napravim, proširim terasu", komentirao je Basar.

Prozvani optužbe odbacuju, a susjed Štekić: "od strane moje supruge je upozoren da ne zatvara taj javni put, da će tuda jednog dana proći kanalizacija, on je rekao 'ne bude tu nikad prošla kanalizacija'".

Sada ni ne može. Iako ju mještani baš tuda žele. U igri je i europski novac.



"Našli smo rješenje da se odradi posao, jest tehnički nešto zahtjevnije, ali odradit ćemo ga po prvotnom tehničkom rješenju. To je sad u proceduri pripreme, moramo formirati gradilišni put koji nam je sad spriječen zbog nelegalnog objekta", kazao je direktor VIO Žrnovnica Igor Uremović.

Plan se prekraja umjesto da institucije kojima su se obraćali za pomoć oko nelegalne gradnje nešto poduzmu.



"Puno puta čovjek dođe u tu neku nedoumicu i zamisli se zašto mi svi pratimo neka pravila u životu, a postoje ljudi koji jednostavno idu mimo tih pravila i ponekad djeluju da prođu bolje u životu", zaključio je Pranjić.

Razgovor u studiju

Nakon snimanja ekipe Poziva, stvari su se u Dramlju pomaknule s mrtve točke. Iz DORH-a kažu da intenzivno rade na utvrđivanju svih činjenica u tom slučaju, a gradonačelnica Crikvenice prvo je pristala na izjavu pa je odjednom silenzio stampa.

Reporter Dnevnika Nove TV, Domagoj Mikić, u studiju je ugostio zamjenika pučke pravobraniteljice Saša Rajić koji je komentirao tvrdnju da se ljudima koji ilegalno gradi ide niz dlaku.

"Ovaj pomalo apsurdni slučaj, nažalost, kao i neki drugi, može dovesti do percepcije građana da se neke ilegalne gradnje i nepoštivanje zakona tolerira. Do toga dolazi zbog toga što DIRH nažalost u ovakvim slučajevima ne reagira dovoljno brzo i onda građani nemaju informaciju o tome kada nešto i prijave, je li njihova prijava pokrenuta, događa li se s njom nešto i u tom smislu se mogu osjećati loše", odgovorio je.

"Uloga naše institucije, mi smo svojevrsna spona između građana i ostalih institucija, konkretno DIRH-a. Primamo pritužbe građana, u smislu toga im dajemo opće pravo na informaciju, na koji način mogu zaštiti svoja prava, kome se mogu pritužiti. S druge strane komuniciramo s DIRH-om i pratimo njihova postupanja", dodao je Rajić.

Na godišnjoj razini dobiju više od sto pritužbi po pitanju bespravne gradnje gdje ljudi prijave kada ju uoče.

Mikić je zamjenika pučke pravobraniteljice pitao gdje zapinje u Državnom inspektoratu.

"Ono što se može iščitati iz izvješća Državnog inspektora i njihovih očitovanja u odnosu na naše dopise je da oni nemaju dovoljan broj građevinskih inspektora i da ne mogu dovoljno brzo i na cijelom području države reagirati.

Ovaj slučaj je pomalo apsurdan i s druge strane ne možemo reći da nije reagirao, ali na neki način ne znamo što će se s time događati. Posljedice su već nastale, koliko je moguće te posljedice ispraviti? Moramo priznati da je i ova reakcija zakašnjela", ustvrdio je.

Institucije se mogu ubrzati na način da se ojačaju, dodao je Rajić.

"Da imaju veći broj inspektora, da više budu prisutne na terenu, da brže reagiraju na pritužbe građana i ono što građane često muči je i da kad se reagira na neke njihove pritužbe, kad se donese odluka da se prekine neka gradnja ili da se sruši bespravno izgrađeni objekt, da se dugo vremena ništa ne događa, mjesecima, nekad i godinama. Ono što je najgore je da se nekad na tim objektima i nastavi gradnja, a nema nadzora, nema nadzora je li se mjere koje je Inspektorat izrekao i pridržavaju", zaključio je zamjenik pučke pravobraniteljice.

Što se promijenilo u Dramlju?

Izgleda kako se u Dramlju nije gubilo vrijeme. Već nakon snimanja stvari su se pokrenule.

"Samo nekoliko dana nakon snimanja asfaltirali su nam dio naselja, radnici su otišli, strojeva više nema, a mi se i dalje nadamo kako će institucije odraditi svoj posao i gradonačelnica i nadležni održati nam dato obećanje.

Iskreno nam je žao što smo u cijelu priču morali uključiti medije i da nije moglo drugačije", ispričala je Jasmina Manestar iz Dramlja.

