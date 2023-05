Prijave u zdravstvu pršte na sve strane, ovih dana u bolnicama Sv. Duh u Zagrebu i u Sisku, ali ne samo za one koji nesavjesno liječe ili postupaju prema pacijentima, nego i prema onima koji to razotkrivaju.

Ministru Viliju Berošu se nije svidjelo što je u javnost dospjela fotografija dviju pacijentica na istoj postelji. Iz udruge koja je sve objavila ga optužuju za fotografiju je znao.

Osoba koja je tom fotografijom upozorila na stanje u sisačkoj bolnici mogla bi kazneno odgovarati.

"To je određeno kazneno djelo. To je evidentirano i zdravstvena inspekcija je smatrala da to treba poslati nadležnom tijelu na izvide i daljnje postupanje", kazao je Vili Beroš, ministar zdravstva. I objašnjava kako je u redu što je netko htio upozoriti na propust, ali "Javno objava takvih fotografija sigurno nije bila u dobroj namjeri".

No ono što su za Dnevnik Nove TV rekli u udruzi Hitna uživo 194, koja je na društvenim mrežama fotografiju i objavila, baca novo svjetlo na cijelu situaciju. Fotografija je nastala u petak, 14. travnja i odmah je krenula kružiti među djelatnicima bolnice.

"Ravnatelj bolnice, koliko mi znamo je bio upoznat s fotografijom već u subotu", kaže Tomislav Petrušić iz udruge. "Nama je fotografija poslana u nedjelju, isti dan kada ju je dobio i sam ministar putem Vibera. Čekali smo dva dana da ministar na nju odreagira, kad smo vidjeli da je to samo još jedan slučaj zataškavanja, odlučili smo je javno objaviti u utorak, 48 sati nakon što smo je primili", pojašnjava.

O svemu će sada odlučivati državno odvjetništvo. "Na DORH-u je sada da procjenjuju je li ovdje riječ o prijavi neke nepravilnosti pa se to može smatrati pod zakon o zviždačima", kaže ministar pravosuđa Ivan Malenica.

Tomislav Petrušić odgovara "Na žalost sada ispada da će više odgovarati osoba koja je uslikala fotografiju nego recimo ravnatelj, koji je izjavio da su obje pacijentice dobro, a znamo da je jedna od njih preminula. Što se tiče identiteta osobe koja je uslikala fotografiju, ne dolazi u obzir da ju odamo", kaže.

Ravnatelj i dalje ne staje pred kamere niti odgovara na pozive novinara, ali u četvrtak popodne je poslao priopćenje. Unaprijedit će skrb, izabrati novog šefa hitnog prijema, a djelatnica koja je učinila propust dobila je opomenu.

Do sada se nije moglo čuti ni županiju, osnivača bolnice. "Što se tiče same uprave bolnice, ravnatelja, o tome odlučuje upravno vijeće idući tjedan", kazao je župan Ivan Celjak.

Zasad su i on i bolnica prekršajno prijavljeni, a prijave očekuje i zagrebački sveti Duh.

"Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela nesavjesnog liječenja, krivotvorenja službene dokumentacije i trgovanja utjecajem", kaže Beroš.

Podsjetimo, u veljači u čekaonici te bolnice preminula su dva pacijenta. Jednog je pronašla obitelj, drugog sanitet. Iz bolnice su tek poručili da čekaju dopis inspekcije, a u gradu koji bolnicom upravlja i dalje su bez komentara.

